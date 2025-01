Thái Lan tăng cường an ninh cho du khách nước ngoài

Thái Lan sẽ tăng cường an ninh cho du khách để khôi phục lòng tin của du khách Trung Quốc. Đây là tuyên bố của Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatgra ngày 17/1 sau vụ một diễn viên Trung Quốc bị bắt cóc gây quan ngại về an toàn của du khách.

Khách du lịch tham quan Chùa Wat Pho ở Bangkok, (Thái Lan). (Ảnh: THX/TTXVN)

Bà Paetongtarn nhấn mạnh du lịch là nguồn thu lớn của đất nước và bà không muốn lĩnh vực này bị ảnh hưởng. Thủ tướng Thái Lan cho biết đã chỉ thị các cơ quan chức năng tăng cường an ninh cho du khách. Bà cũng cho biết sẽ ghi âm thông điệp bằng tiếng Trung Quốc để tái đảm bảo với du khách về sự an toàn và an ninh của họ.

Năm 2024, hơn 6,7 triệu lượt du khách Trung Quốc đã thăm Thái Lan, chiếm gần 20% lượng du khách nước ngoài đến nước này.

Vấn đề về an toàn của du khách Trung Quốc được đặt ra sau vụ diễn viên Wang Xinh, người Trung Quốc, mất tích tại khu vực biên giới Thái Lan-Myanmar và nhà chức trách Thái Lan cho biết người này có thể là nạn nhân của vụ buôn người do các băng nhóm tội phạm thực hiện.

Diễn viên 22 tuổi này sau đó đã được tìm thấy và quay trở về Trung Quốc. Vụ việc được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc, gây lo ngại ở Thái Lan về sự sụt giảm lượng du khách Trung Quốc trước dịp Tết Nguyên Đán bắt đầu vào cuối tháng Một./.

Theo TTXVN