Thác Đồng Quan đón trên 8.000 lượt khách du lịch trong 5 ngày nghỉ lễ

Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, điểm du lịch sinh thái thác Đồng Quan (xã Hóa Quỳ, Như Xuân) đã đón trên 8.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm.

Đến với điểm du lịch sinh thái Thác Đồng Quan du khách có thể hòa mình vào dòng nước mát lạnh và tận hưởng bầu không khí trong lành của núi rừng.

Ngoài vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ của thác và khí hậu trong lành mát mẻ, tại đây du khách còn được thưởng thức văn hóa ẩm thực gắn với truyền thống của đồng bào các dân tộc Thổ, Thái và các chương trình biểu diễn nghệ thuật vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần.

Chị Lê Thị Thanh, du khách đến từ TP Thanh Hóa cho biết: Vào những dịp nghỉ lễ, gia đình chị thường đến các điểm du lịch trong và ngoài tỉnh để nghỉ dưỡng. Dịp này chị đến với thác Đồng Quan được hòa mình vào dòng nước mát lạnh và tận hưởng bầu không khí trong lành của núi rừng nơi đây.

Bên cạnh đó, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được các cơ sở lưu trú du lịch thực hiện tốt, đảm bảo an ninh - trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, bố trí khu vực bãi đỗ xe, sắp xếp các cửa hàng, ki ốt bán hàng để phục vụ du khách.

Dương Bích (CTV)