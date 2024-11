Tập huấn tuyên truyền pháp luật trật tự an toàn giao thông năm 2024

Sáng 10-10, tại Trường THCS Trần Phú (TP Thanh Hoá), Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các phòng chức năng Công an tỉnh tổ chức chương trình tuyên truyền chấp hành pháp luật trật tự, an toàn giao thông cho đông đảo các em học sinh.