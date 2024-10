Tập huấn nghiệp vụ và sinh hoạt CLB an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ công đoàn

Nhân Tháng Công nhân năm 2022, sáng 19-5 tại Báo Thanh Hóa, Công đoàn Viên chức tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ an toàn vệ sinh lao động cho 50 công nhân Công ty CP In Báo Thanh Hoá. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Công đoàn Viên chức tỉnh, Báo Thanh Hoá, Công ty CP In Báo Thanh Hoá.