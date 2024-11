Tập huấn áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia về nhà ở và công trình

Chiều 27/11, tại Trung tâm Hội nghị 25B (TP Thanh Hóa), Sở Xây dựng phối hợp với Viện Kiến trúc Quốc gia và Viện Khoa học công nghệ xây dựng (Bộ Xây dựng) tổ chức hội nghị tập huấn Tiêu chuẩn quốc gia về nhà ở riêng lẻ; áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà ở và công trình cho cán bộ, chuyên viên các địa phương, đơn vị trong tỉnh.

Toàn cảnh buổi tập huấn.

Phát biểu tại buổi tập huấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Lê Ngọc Thanh cho biết, Tiêu chuẩn quốc gia về nhà ở riêng lẻ và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình có rất nhiều điểm mới, tháo gỡ nhiều bất cập, vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn thực hiện các quy định, tiêu chuẩn về xây dựng nhà ở cũng như công trình được ban hành trước đó.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lê Ngọc Thanh phát biểu khai mạc buổi tập huấn.

Đồng thời nhấn mạnh, hội nghị tập huấn này nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của Tiêu chuẩn quốc gia về nhà ở riêng lẻ và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình. Qua đó giúp các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp nắm vững kiến thức, áp dụng đúng, đầy đủ quy định của pháp luật.

Cán bộ, công chức, viên chức các địa phương, đơn vị tham gia tập huấn.

Tại hội nghị, cán bộ, công chức, viên chức ở các địa phương, đơn vị đã được phổ biến nội dung Tiêu chuẩn quốc gia về Nhà ở riêng lẻ (TCVN 13967:2024); Hướng dẫn áp dụng “Yêu cầu an toàn cháy” theo Tiêu chuẩn TCVN 13967:2024 và các vấn đề liên quan đến Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình. Đồng thời trao đổi, thảo luận một số vấn đề có liên quan.

Tiêu chuẩn TCVN 13967:2024 được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành theo Quyết định số 2160/QĐ-BKHCN, có hiệu lực từ ngày 26/8/2024. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật chung trong thiết kế, xây dựng mới hoặc cải tạo nhà ở riêng lẻ. Các yêu cầu về an toàn cháy được quy định tại Mục 9 của tiêu chuẩn.

Lãnh đạo Viện Khoa học công nghệ xây dựng (Bộ Xây dựng) trình bày quy định tại hội nghị.

Tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu kỹ thuật chung về thiết kế. Trên cơ sở đó, các cá nhân, tổ chức có thể lựa chọn các giải pháp khác nhau để thiết kế nhà ở riêng lẻ đáp ứng nhu cầu sử dụng, trên nguyên tắc đảm bảo các yêu cầu an toàn về khả năng chịu lực và sử dụng, trong đó có yêu cầu về an toàn cháy,..

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình được ban hành theo Thông tư số 09/TT-BXD ngày 16/10/2023 (QCVN 06:2022/BXD; sửa đổi 01:2023 QCVN 06:2022/BXD), đã sửa đổi, bổ sung một số vấn đề kỹ thuật đảm bảo an toàn cháy, có tính đến đặc thù của các công trình và tính nguy hiểm cháy của công năng sử dụng;... so với quy định trước.

Thông tư này cũng giảm bớt thủ tục hành chính, phân cấp mạnh hơn và rõ hơn cho các địa phương về quyền ban hành các quy định thay thế một số yêu cầu QCVN 06, ví dụ như các quy định về đường giao thông cho xe chữa cháy, cấp nước chữa cháy...

