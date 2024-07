Tăng cường trang bị kiến thức, kỹ năng phòng tránh tai nạn, thương tích cho trẻ em

Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra 20 vụ tai nạn, thương tích trẻ em, làm tử vong 25 trẻ (trong đó có 16 vụ đuối nước làm 20 trẻ em tử vong; 2 vụ tai nạn giao thông làm 2 trẻ em tử vong; 2 vụ tai nạn, thương tích khác làm 3 trẻ em tử vong). Do đó, việc đẩy mạnh tuyên truyền, trang bị kỹ năng phòng tránh tai nạn, thương tích cho trẻ em là việc làm bức thiết.

Cô giáo Trường Mầm non Thọ Vực hướng dẫn học sinh đội mũ bảo hiểm đúng cách.

Ở lứa tuổi mầm non, trẻ luôn tò mò, ưa thích khám phá thế giới xung quanh, bắt chước người lớn... nhưng lại chưa nhận biết hết được những nguy hiểm tiềm ẩn. Nắm bắt được điều này, Trường Mầm non Thọ Vực (Triệu Sơn) đã chú trọng giáo dục kỹ năng sống, lồng ghép vào các hoạt động theo phương châm “học mà chơi, chơi mà học mọi lúc, mọi nơi”. Trường cũng tiến hành sắp xếp đồ dùng, đồ chơi hợp lý để tránh tai nạn, thương tích cho trẻ...

Cô Hoàng Thị Huyền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thọ Vực, chia sẻ: "Nhà trường thường xuyên tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức để giáo viên có đủ kiến thức, kỹ năng xử lý các tình huống ban đầu khi không may trẻ bị tai nạn, thương tích. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền trên các nhóm zalo lớp, qua các cuộc họp phụ huynh để phụ huynh nắm bắt, phối hợp cùng bảo vệ an toàn cho trẻ".

Trường Tiểu học Xuân Phú (Thọ Xuân) cũng chú trọng triển khai xây dựng trường học an toàn, trong đó nội dung phòng chống tai nạn, thương tích cho trẻ em, tăng cường các buổi học ngoại khóa, lồng ghép trong các giờ học giáo dục thể chất, chương trình phát thanh măng non, sinh hoạt 15 phút đầu giờ... Trường cũng giáo dục cho học sinh kỹ năng phòng chống đuối nước, cách để an toàn trong môi trường nước, phòng chống cháy nổ, kỹ năng tham gia giao thông an toàn... Không chỉ giúp các em học sinh có kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân khi gặp những tình huống có nguy cơ mất an toàn mà còn giúp các em trở thành những tuyên truyền viên tích cực để tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho bạn bè, người thân trong gia đình, cùng nhau phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn, thương tích.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Phú Mai Thị Oanh, cho biết: "Nhà trường đã xây dựng kế hoạch, thường xuyên phối hợp với lực lượng công an, đoàn thanh niên, chính quyền địa phương tổ chức các chương trình ngoại khóa và nhất là trong buổi họp phụ huynh, các thầy cô chủ nhiệm cũng tuyên truyền tới các bậc phụ huynh để có sự phối kết hợp giữa gia đình và nhà trường, làm sao để cho các em có một kỳ nghỉ hè an toàn, bổ ích.

Có nhiệm vụ hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, chương trình, kế hoạch, mô hình, dự án về bảo vệ trẻ em, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động nhằm bảo vệ an toàn cho trẻ em, giảm thiểu tình trạng trẻ em bị tai nạn, thương tích. Từ đầu năm đến nay, sở cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức gần 30 lớp tập huấn, truyền thông tại cộng đồng cho các bậc cha mẹ, cộng tác viên, người chăm sóc trẻ em và trẻ em về trang bị kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; làm 60 biển cảnh báo, biển cấm những nơi nguy hiểm tại cộng đồng nhằm hỗ trợ cải tạo môi trường tại cộng đồng; hỗ trợ duy trì mô hình “Ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em”; hỗ trợ 5 huyện tổ chức 5 lớp dạy bơi an toàn cho 100 trẻ em... Sở cũng đã đẩy mạnh các đợt cao điểm thông tin, tuyên truyền, giáo dục, vận động xã hội nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác trẻ em nhằm triển khai thực hiện hiệu quả, chất lượng các hoạt động thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em...

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng tránh tai nạn, thương tích trẻ em, bên cạnh sự nỗ lực của các cơ quan chuyên trách, rất cần sự vào cuộc, phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể và toàn xã hội trong việc nâng cao nhận thức, quyết liệt hành động phòng tránh tai nạn, thương tích trẻ em, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích nhằm thu hút trẻ em tham gia trong dịp hè.

Bài và ảnh: Linh Hương