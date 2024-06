Tăng cường quản lý xe ô tô đưa đón học sinh

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản về việc tăng cường quản lý đối với xe ô tô vận chuyển đưa đón trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian qua, trên địa bàn cả nước đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe khách đưa đón trẻ mẫu giáo, học sinh. Nguyên nhân chủ yếu là do kỹ năng, ý thức của người lái xe, do thiếu trách nhiệm của cơ sở giáo dục đào tạo, trường học và nhân viên quản lý, hướng dẫn trên xe.

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động xe đưa đón trẻ em mẫu giáo, học sinh, sinh viên; hạn chế tối đa các nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn giao thông, sức khỏe và tính mạng con người trong việc đưa đón trẻ em mẫu giáo, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Công an các cấp phối hợp thực hiện tốt Chương trình phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục, trường học và phụ huynh.

Trong đó đặc biệt lưu ý tăng cường tập huấn cho giáo viên về kỹ năng quản lý, giám sát trẻ em, học sinh trên xe ô tô trong quá trình di chuyển, đến trường học và về nhà sau khi hết giờ học. Bảo đảm mỗi trường THPT, THCS, tiểu học, mầm non mỗi học kỳ có ít nhất một buổi tuyên truyền, phổ biến về trật tự, an toàn giao thông, kỹ năng đưa đón, quản lý học sinh.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự và Công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên tuyến, địa bàn được phân công theo dõi quản lý, kịp thời phát hiện xe ô tô vận chuyển đưa đón trẻ em mẫu giáo, học sinh, sinh viên không đảm bảo các điều kiện kinh doanh vận tải hành khách theo quy định; xử lý nghiêm theo quy định đối với tổ chức, cá nhân vi phạm.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục, trường học trên địa bàn tỉnh thực hiện rà soát, báo cáo danh sách xe, lái xe, màu sơn xe và phương án vận chuyển đối với các xe ô tô đưa đón trẻ em mẫu giáo, học sinh, sinh viên về Sở Giáo dục và Đào tạo định kỳ vào ngày 15 hằng tháng, làm cơ sở báo cáo Công an tỉnh, Sở GTVT để kiểm tra, giám sát. Kiên quyết không để các phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn tham gia đưa đón trẻ em mẫu giáo, học sinh, sinh viên.

Đối với các cơ sở giáo dục, trường học sử dụng dịch vụ đưa đón trẻ em mẫu giáo, học sinh, sinh viên bằng xe ô tô phải lựa chọn các đơn vị cung cấp dịch vụ kinh doanh vận tải bằng xe ô tô có uy tín, chất lượng, thực hiện nghiêm quy định về yêu cầu kỹ thuật, quy trình đưa đón, bảo đảm an toàn cho học sinh.

Nhà trường phân công giáo viên hoặc nhân viên có kinh nghiệm đã được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng an toàn về giao thông khi tham gia đưa đón trẻ em mẫu giáo, học sinh bằng xe ô tô. Cần có giải pháp tăng cường ứng dụng các giải pháp về công nghệ thông tin trong quản lý học sinh trong quá trình đưa đón từ nhà đến trường và gia đình đối với lứa tuổi học sinh mầm non.

Sở Giao thông vận tải hướng dẫn các cơ sở giáo dục, nhà trường tổ chức xe đưa đón trẻ em mẫu giáo, học sinh, sinh viên phù hợp lứa tuổi, bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và đúng theo quy định. Mỗi xe phải bố trí ít nhất một quản lý để hướng dẫn, giám sát, duy trì trật tự, bảo đảm an toàn trong suốt chuyến đi; lái xe, quản lý trẻ em mẫu giáo, học sinh phải được tập huấn để nắm vững, thực hiện đúng quy trình bảo đảm an toàn khi đưa đón trẻ em, học sinh; bố trí điểm dừng đón, trả tại khu vực cơ sở giáo dục, trường học và các điểm trên lộ trình đưa đón bảo đảm an toàn giao thông.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục, trường học trên địa bàn giám sát, quản lý chặt chẽ hoạt động đưa đón trẻ em mẫu giáo, học sinh bằng xe ô tô. Chỉ đạo Công an huyện, thị xã, thành phố và các lực lượng chức năng có liên quan phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông vận tải trong công tác kiểm tra, xử lý tình trạng xe ô tô khách vận chuyển trẻ em mẫu giáo, học sinh, sinh viên không có phù hiệu hoặc có phù hiệu nhưng đã hết giá trị; phương tiện hết niên hạn sử dụng, giấy chứng nhận An toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hết hiệu lực... thuộc địa bàn quản lý.

