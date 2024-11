Tăng cường bảo vệ rừng giáp ranh giữa Thanh Hóa - Hòa Bình

Hai tỉnh Thanh Hóa - Hòa Bình có 135km chiều dài vùng giáp ranh. Đây là khu vực được xác định có nguồn tài nguyên rừng phong phú và đa dạng, có nhiều động vật quý hiếm sinh sống. Để bảo vệ an toàn diện tích rừng giáp ranh, những năm qua, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hòa Bình đã ký kết quy chế phối hợp bảo vệ rừng (BVR), phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) vùng giáp ranh, qua đó góp phần đảm bảo an ninh rừng giữa 2 tỉnh.

Hội nghị tổng kết thực hiện quy chế phối hợp quản lý BVR giữa Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Pù Luông (Thanh Hóa) và các hạt kiểm lâm, khu BTTN giáp ranh hai tỉnh Thanh Hóa - Hòa Bình.

Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Pù Luông, ông Lê Đình Phương cho biết: Thực hiện quy chế phối hợp quản lý BVR, PCCCR vùng giáp ranh giữa Khu BTTN Pù Luông và các Hạt Kiểm lâm huyện Quan Hóa, Bá Thước (Thanh Hóa) với Hạt Kiểm lâm huyện Mai Châu, Tân Lạc, Lạc Sơn, Khu BTTN Ngọc Sơn - Ngổ Luông (Hòa Bình), từ năm 2018 đến nay, hai bên đã tích cực phối hợp tham mưu cho chính quyền các xã vùng giáp ranh phối hợp ngăn chặn tình trạng khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép, săn bắn, bẫy bắt động vật hoang dã, các loài chim di cư, tình trạng lấn, chiếm đất rừng để làm nương rẫy, khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép. Trong đó, tập trung tại một số xã trọng điểm, như: Cụm xã Lũng Cao (Bá Thước) giáp ranh với xã Vân Sơn, Ngổ Luông (Tân Lạc); cụm xã Cổ Lũng (Bá Thước) giáp với xã Tự Do (Lạc Sơn)... Các hạt kiểm lâm hai bên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, các chủ rừng Nhà nước tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động xâm canh, khai thác lâm sản trái phép; thường xuyên gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong công tác BVR, PCCCR, duy trì thông tin liên lạc và thực hiện việc giao ban hằng tháng.

Kết quả, hai bên đã tổ chức 70 hội nghị tuyên truyền pháp luật về công tác BVR, PCCCR tại các cộng đồng thôn, bản cho 5.490 lượt người tham gia; tổ chức 346 cuộc tuần tra rừng vùng giáp ranh. Phối hợp với chính quyền địa phương, công an xã, các thôn, bản lập danh sách 144 đối tượng tình nghi, có nguy cơ vi phạm Luật Lâm nghiệp để quản lý. Phối hợp với các Hạt Kiểm lâm Bá Thước, Quan Hóa, chính quyền địa phương, công an xã, các ban thôn, bản của xã vùng đệm tổ chức được 375 hội nghị tuyên truyền pháp luật BVR, PCCCR, cho 27.106 lượt người tham gia; lập danh sách 715 đối tượng tình nghi, có nguy cơ vi phạm Luật Lâm nghiệp để quản lý và theo dõi; tổ chức cho các hộ gia đình, chủ rừng ký cam kết BVR, PCCCR và các cuộc đối thoại trực tiếp với Nhân dân vùng giáp ranh về cơ chế, chính sách, quyền, nghĩa vụ của chủ rừng, người dân trong hoạt động lâm nghiệp; chủ động phối hợp trong tuần tra, kiểm tra BVR, nhằm kiểm soát các khu vực trọng điểm về khai thác, xâm lấn rừng trái pháp luật; các tuyến vận chuyển, thẩm lậu lâm sản.

Khu BTTN Pù Luông đã chỉ đạo các trạm kiểm lâm chủ động phối hợp với các trạm BVR thuộc Khu BTTN Ngọc Sơn - Ngổ Luông và các kiểm lâm viên phụ trách các xã Vạn Mai, Thành Sơn (Mai Châu); Vân Sơn, Ngổ Luông (Tân Lạc); Tự Do (Lạc Sơn), tổ chức tuần tra, kiểm tra 346 lần khu vực rừng giáp ranh nhằm kiểm soát các khu vực trọng điểm về khai thác, xâm lấn rừng trái pháp luật; các tuyến vận chuyển, thẩm lậu lâm sản; trao đổi thông tin về tình hình khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép lâm sản trái phép. Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp với lực lượng BVR tỉnh Hòa Bình ngăn chặn nạn khai thác khoáng sản tại khu vực rừng giáp ranh giữa hai tỉnh.

Từ năm 2018 đến nay, Khu BTTN Pù Luông đã phối hợp với lực lượng BVR tỉnh Hòa Bình củng cố hồ sơ khởi tố 2 vụ án về tội vi phạm quy định về khai thác, BVR và lâm sản và 1 vụ vi phạm hành chính. Do làm tốt công tác phối hợp BVR, PCCCR khu vực giáp ranh, nên những năm qua an ninh rừng khu vực giáp ranh giữa tỉnh Thanh Hóa - Hòa Bình cơ bản ổn định, không còn điểm nóng về an ninh rừng, số vụ vi phạm giảm theo các năm; các vụ việc xảy ra đã được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời.

Để công tác BVR, PCCCR vùng giáp ranh giữa Thanh Hóa - Hòa Bình ngày càng hiệu quả, trong thời gian tới hai tỉnh tiếp tục phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cộng đồng người dân vùng giáp ranh; tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm tra an ninh rừng vùng giáp ranh, tổ chức truy quét khi xuất hiện điểm nóng về an ninh rừng; phối hợp xử lý quyết liệt, kịp thời các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài nguyên rừng, đặc biệt tập huấn nghiệp vụ BVR cho các tổ BVR cộng đồng...

Bài và ảnh: Khắc Công