Sớm xây dựng công trình thủy lợi tiêu thoát nước cho các xã: Nga An, Tân Tiến, Hồ Vương

Mùa mưa bão năm nay, tình trạng ngập úng ở các xã Nga An, Tân Tiến, Hồ Vương xảy ra rất nghiêm trọng. Nguyên nhân là do hệ thống tiêu thoát nước của cống tiêu dưới đê sông Càn không phát huy hiệu quả. Bởi vậy, cần sớm xây dựng công trình thủy lợi tiêu thoát nước nhằm bảo vệ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt cho người dân các địa phương.

Diện tích lúa mùa xã Nga An bị ngập úng do ảnh hưởng của cơn bão số 5.

Mặc dù cơn bão số 5 đã qua hơn tuần, nhưng trên cánh đồng lúa xã Nga An mực nước vẫn còn ngập 2/3 cây lúa đang thời kỳ làm đòng, nguy cơ thiệt hại tương đối cao. Theo thống kê của UBND xã Nga An, trong 2 đợt mưa lớn do ảnh hưởng cơn bão số 3 và số 5 gây ra, trên địa bàn xã có hơn 530ha lúa bị ngập nước. Trong đó, có hơn 220ha lúa ngập hoàn toàn và 312ha lúa ngập 2/3 cây.

Ông Mai Văn Quang, Chủ tịch UBND xã Nga An, cho biết: 2 đợt mưa bão lớn vừa qua, xã Nga An gặp nhiều khó khăn trong việc tiêu thoát nước bảo vệ diện tích sản xuất nông nghiệp. Mặc dù, UBND xã đã sát sao chỉ đạo, huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ khơi thông dòng chảy, nhằm đẩy nhanh việc tiêu thoát nước trên đồng ruộng nhưng hiệu quả đạt được không cao. Đến nay, mặc dù mưa bão đã qua nhiều ngày, song nước trên đồng ruộng vẫn còn nhiều, gây thiệt hại lớn cho sản xuất của người dân địa phương.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, việc tiêu thoát nước trên địa bàn xã Nga An phụ thuộc vào sông Trường Sơn (hay còn gọi là sông An Thái). Đây là con sông bắt nguồn từ xã Nga Thiện cũ (nay là xã Ba Đình). Sông Trường Sơn làm nhiệm vụ tiêu thoát nước cho các xã: Nga An, Tân Tiến, Hồ Vương, qua cống dưới đê ra sông Càn thuộc địa phận xã Tân Tiến. Vì vậy, việc tiêu nước phụ thuộc lớn vào nước thủy triều. Khi nước triều xuống thì mới mở cống dưới đê để tiêu thoát nước được. Ngược lại, khi nước triều dâng, phải đóng cống dưới đê để tránh cho nước triều xâm nhập thì việc tiêu thoát nước không có hiệu quả. Những ngày qua, do lượng mưa lớn, nước thủy triều cũng dâng cao, cống tiêu phải đóng nên việc tiêu nước trên đồng ruộng vô cùng chậm và khó khăn, gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp của người dân các địa phương.

Theo thống kê, các xã: Hồ Vương, Nga An, Tân Tiến có hơn 3.000ha sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào việc tiêu úng của sông Trường Sơn. Để việc tiêu thoát nước nhanh và hiệu quả, nhất là khi có mưa lớn hoặc xả lũ, cần thiết phải đầu tư xây dựng trạm bơm tiêu ở cống Trường Sơn thuộc địa phận xã Tân Tiến. Hiện nay, các xã vừa đi vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp nên nguồn ngân sách còn eo hẹp và khó khăn, không thể đảm bảo kinh phí cho việc đầu tư xây dựng công trình bơm tiêu thoát nước. Do đó, chính quyền và Nhân dân các địa phương mong muốn UBND tỉnh sớm có kế hoạch bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng trạm bơm tiêu tại cống Trường Sơn, nhằm bảo vệ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt cho Nhân dân các địa phương.

Bài và ảnh: Thụy Châu