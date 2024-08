Sớm giải quyết những kiến nghị chính đáng của người dân ở tổ dân phố Tế Độ

Sau một thời gian thi công dự án đê hữu sông Lạch Trường, mặt đê cũng là đường giao thông được rải bê tông nhựa bằng phẳng. Song, do đê được đắp tôn cao, các dốc lên đê chưa được vuốt nối phù hợp, ảnh hưởng đến việc đi lại của bà con trong vùng. Đó là những phản ánh của người dân sinh sống ở tổ dân phố Tế Độ, thị trấn Bút Sơn (Hoằng Hóa).

Việc chưa vuốt nối các con dốc phù hợp với mặt đê gây khó khăn cho việc đi lại của người dân trong vùng.

Bà Trịnh Thị Truy (73 tuổi) là một trong những hộ dân ở tổ dân phố Tế Độ có nhà nằm sát đê hữu sông Lạch Trường. Theo bà Truy, đê làm xong thì mặt đường mới khá đẹp khi được mở rộng và thảm nhựa, song các con dốc lên xuống đê vốn là đường dân sinh dẫn vào các khu dân cư vẫn chưa được hoàn thiện. Bà Truy phàn nàn: “Các con dốc lên xuống đê mới chỉ được đổ đá, xe cộ rất khó đi lại. Nhiều hôm, người dân sống dọc bờ đê muốn đi vào khu vực nhà văn hóa khu phố để tham gia văn hóa văn nghệ hay xem các cháu tập thiếu nhi nhưng lại e ngại con dốc khó đi, người nào yếu tay lái là dễ bị ngã. Đi đến đó, nhiều người phải xuống xe dắt bộ”.

Một điểm bất cập khác đang xảy ra với gia đình bà Truy đó là việc tiêu thoát nước. Do ngôi nhà của gia đình bà đã xây dựng từ lâu trên nền đất thấp. Từ khi tuyến đê được tôn cao, nhà bà nằm lọt phía nội đê. Cửa ngõ vào nhà bây giờ chỉ còn chức năng chặn không cho đất, đá phía rìa đê theo nước mưa chảy xuống sân nhà. Bà Truy lo lắng khi mùa mưa này, nước không biết sẽ thoát ở đâu?

Được biết, đê hữu sông Lạch Trường là tuyến đê xung yếu có chiều dài khoảng 9,5km đi qua 7 xã của huyện Hoằng Hóa, trong đó, đoạn qua thị trấn Bút Sơn có chiều dài hơn 2km (được gọi là đường huyện ĐH-HH13). Trên đoạn đê này có nhiều điểm đấu nối với đường, dốc dân sinh phía trong khu dân cư và các điểm đường giao thông nối từ đê xuống các bãi bồi canh tác của Nhân dân trong vùng.

Theo ông Lê Viết Linh, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố Tế Độ, đê hữu sông Lạch Trường chạy qua địa bàn tổ dân phố Tế Độ có chiều dài khoảng 800m, trong đó có 7 con dốc nối vào các khu dân cư. Đê được tôn cao, mặt đê đã rải thảm bê tông nhựa, song các đơn vị thi công lại không kết hợp vuốt nối luôn các con dốc cho phù hợp với mặt đê, mà chỉ đổ đá lởm chởm, do đó làm ảnh hưởng đến việc đi lại của Nhân dân. Có đoạn dốc Chùa nối xuống đường Tế Độ 4 còn bị thu hẹp, ô tô khó đi vào khu dân cư. “Tổ dân phố đã đề nghị tại một số hội nghị tiếp xúc cử tri về vấn đề này. Chúng tôi hy vọng cơ quan có thẩm quyền kịp thời xem xét, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân, tạo thuận lợi cho bà con khi tham gia giao thông”, ông Lê Viết Linh cho biết thêm.

Đối với việc tiêu thoát nước, theo ông Lê Viết Linh, đê được tôn cao, một số hộ dân có nhà xây trên nền đất thấp sẽ bị ảnh hưởng việc tiêu thoát nước, nhất là các hộ sống tiếp giáp với đê. Khi trời mưa to, nước mưa tràn vào nhà không có chỗ tiêu thoát kịp sẽ dẫn đến tình trạng ngập. Do đó, cần phải có hệ thống rãnh thoát nước phía nội đê để thu nước mặt. Có như thế khi trời mưa to, nước không chảy trực tiếp vào nhà dân hoặc làm xói mòn công trình nhà ở của dân.

Được biết, những tháng vừa qua, Dự án đê hữu sông Lạch Trường (thuộc Dự án Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025) được thi công. Dự án nhằm nâng cấp đê, xử lý các trọng điểm xung yếu trên tuyến đê, hoàn thiện mặt cắt thiết kế đê theo quy hoạch, bảo đảm yêu cầu chống lũ, bão, kết hợp giao thông, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Dự án do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (Ban quản lý) tỉnh làm chủ đầu tư.

Ông Lê Hồng Sơn, Chủ tịch UBND thị trấn Bút Sơn cho biết: Đối với những nội dung đề nghị của tổ dân phố Tế Độ, từ đầu tháng 6/2024, UBND thị trấn Bút Sơn đã có văn bản đề nghị Ban quản lý kiểm tra thực tế, yêu cầu đơn vị thi công thực hiện kịp thời việc đắp bù, phụ đất, đá, vuốt các điểm đường, dốc với đê để thuận tiện cho người dân. Đồng thời rà soát, những vị trí đấu nối đã được khảo sát trước đây nhưng không có trong dự toán thiết kế để bổ sung kịp thời, bảo đảm thuận tiện cho Nhân dân đi lại, sản xuất, hạn chế rủi ro khi tham gia giao thông; nghiên cứu, tạo hệ thống rãnh phía nội đê để thu nước mặt khi có mưa... Tuy nhiên, phía chủ đầu tư dự án cho biết cần phải có thời gian để bổ sung dự toán nên chưa thể triển khai ngay.

Trước những kiến nghị chính đáng của người dân ở tổ dân phố Tế Độ, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cần quan tâm, giải quyết sớm để tạo thuận lợi, an toàn cho người dân.

Bài và ảnh: Việt Hương