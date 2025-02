Sau hợp nhất, Bộ Xây dựng sẽ thực hiện những nhiệm vụ gì?

Bộ GTVT vừa có Tờ trình số 11/TTr - BGTVT gửi Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng (sau hợp nhất giữa Bộ Xây dựng và Bộ GTVT).

Trụ sở Bộ Xây dựng - Ảnh: Thế Anh

Theo đó, Bộ Xây dựng là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị và nông thôn; nhà ở; công sở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng; GTVT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không dân dụng trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật.

Bộ Xây dựng có 19 đơn vị là tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước gồm: Văn phòng, Thanh tra, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Vụ Vận tải và An toàn giao thông, Vụ Khoa học công nghệ, môi trường và Vật liệu xây dựng, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Cục Phát triển đô thị, Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam và 4 đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước của bộ gồm: Trung tâm Công nghệ thông tin, Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng, Học viện Chiến lược, bồi dưỡng cán bộ xây dựng.

Trong số này, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam có con dấu hình Quốc huy.

Tại Tờ trình số 11, Bộ GTVT đề xuất các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng tại Nghị định số 52/2022/NĐ-CP và các đơn vị thuộc Bộ GTVT tại Nghị định số 56/2022/NĐ-CP tiếp tục hoạt động theo quy định hiện hành cho đến khi Bộ Xây dựng hoàn thành việc sắp xếp tổ chức và ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị theo quy định.

Riêng Vụ Quản lý doanh nghiệp tiếp tục duy trì hoạt động cho đến khi Bộ Xây dựng hoàn thành việc tái cơ cấu Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, chậm nhất đến hết năm 2030 phải sắp xếp theo hướng giải thể tổ chức này.

4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Bộ Xây dựng sẽ thực hiện khoảng 32 nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể hiện đang giao Bộ Xây dựng và Bộ GTVT thực hiện (không bao gồm các nhiệm vụ trùng lặp) được chia thành 4 nhóm.

Nhóm 1 - nhiệm vụ chung với vai trò cơ quan của Chính phủ gồm các nhiệm vụ:

Trình dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo Nghị định của Chính phủ; nghị quyết, dự án, đề án, chương trình, chiến lược, quy hoạch, đề án, kế hoạch và các dự án, công trình quan trọng quốc gia.

Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác theo phân công.

Ban hành thông tư và các văn bản khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật, thiết kế điển hình, thiết kế mẫu, chỉ dẫn kỹ thuật, chỉ tiêu, tiêu chí.

Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thi hành và theo dõi thi hành pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực được giao.

Nhóm 2 - nhiệm vụ chung về thực hiện quản lý nhà nước gồm: hạ tầng kỹ thuật đô thị và nông thôn; môi trường trong hoạt động xây dựng, giao thông vận tải; xây dựng, triển khai thực hiện Chiến lược khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học công nghệ; thống kê, lưu trữ tài liệu, số liệu; dịch vụ công; xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, dự án khuyến khích, hỗ trợ, thúc đẩy phát triển các sản phẩm cơ khí xây dựng, GTVT; xây dựng và tổ chức thực hiện Chiến lược, kế hoạch, đề án về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của ngành...; hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế; thực hiện chương trình cải cách hành chính của Bộ; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đối với hội, các tổ chức phi chính phủ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ; thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Nhóm 3 - nhiệm vụ đặc thù quản lý nhà nước về xây dựng và GTVT gồm:

Lĩnh vực xây dựng, gồm: quy hoạch, kiến trúc; phát triển đô thị; hoạt động đầu tư xây dựng; nhà ở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng.

Lĩnh vực GTVT gồm: Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải và hàng không dân dụng; phương tiện giao thông, phương tiện, thiết bị xếp dỡ, thi công chuyên dùng; vận tải và vận tải đa phương thức; đào tạo, huấn luyện, sát hạch, cấp, thu hồi giấy phép, bằng, chứng chỉ chuyên môn cho người điều khiển phương tiện giao thông, người vận hành phương tiện, thiết bị chuyên dùng (trừ nhiệm vụ sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; người điều khiển phương tiện, thiết bị chuyên dùng phục vụ vào mục đích quốc phòng, an ninh và tàu cá); an ninh, an toàn giao thông (trừ nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không trong máy bay và trên mặt đất); an toàn lao động trong thi công xây dựng, an toàn lao động liên quan đến phương tiện giao thông; về phương thức PPP trong lĩnh vực GTVT; doanh nghiệp, hợp tác xã.

Nhóm 4 - nhiệm vụ chung về quản trị nội bộ gồm: quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; quản lý, tổ chức thực hiện công tác tài chính, tài sản nhà nước, đầu tư phát triển và xây dựng thuộc phạm vi quản lý của Bộ; tổ chức thực hiện quản lý ngân sách nhà nước được phân bổ theo quy định của pháp luật. thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao, phân công hoặc ủy quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và theo quy định của pháp luật.

Theo VGP