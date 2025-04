Sau gần 1 tháng đã giải quyết gần 600 hồ sơ cấp, đổi giấy phép lái xe tại công an cấp xã

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số cũng như khắc phục khó khăn về khoảng cách địa lý, đặc điểm dân cư phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn, từ ngày 1/4/2025, Giám đốc Công an tỉnh đã quyết định giao công an 9 thị trấn, phường được thực hiện tiếp nhận hướng dẫn, giải quyết thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe cho công dân tất cả các ngày làm việc và thứ bảy hàng tuần...

Phòng Cảnh sát giao thông cấp, đổi giấy phép lái xe cho Nhân dân tại Trung tâm phục vụ hành chính công.

Thực hiện chuyển giao nhiệm vụ cấp, đổi giấy phép lái xe, từ ngày 1/3 đến nay, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã phân công cán bộ trực tiếp hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết 4.637 hồ sơ cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe, trong đó có 3.859 hồ sơ cấp đổi và 778 hồ sơ cấp lại. Quá trình triển khai thực hiện cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ Nhân dân, hạn chế việc tồn đọng, ùn ứ hồ sơ làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân.

Tuy nhiên, do nhu cầu cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe của người dân ở các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh rất lớn, trong khi điều kiện địa lý rộng, có nhiều địa bàn từ trung tâm huyện đến Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh xa hàng trăm ki-lô-mét nên để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, từ ngày 1/4, Giám đốc Công an tỉnh đã quyết định bổ sung thêm 9 điểm tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe tại công an phường, thị trấn. Ngoài nhiệm vụ hướng dẫn thủ tục, giải quyết hồ sơ của công dân, công an các phường, thị trấn ở 9 điểm này sẽ tiếp nhận hồ sơ cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe của công dân thuộc địa bàn các huyện lân cận.

Công an thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết hồ sơ cấp, đổi giấy phép lái xe cho công dân.

Để khắc phục khó khăn khi tiếp nhận nhiệm vụ mới, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn, bên cạnh việc bố trí cán bộ đã được tham gia tập huấn công tác cấp giấy phép lái xe, công an 9 phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được phân công nhiệm vụ đã đẩy mạnh chuyển đổi số, nhanh chóng hướng dẫn cho công dân thực hiện các thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe ngay tại cơ sở. Sau gần 1 tháng triển khai, công an 9 phường, thị trấn đã tiếp nhận, giải quyết gần 600 hồ sơ cấp, đổi giấy phép lái xe.

Với tinh thần trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ tại các điểm công an cấp xã đã nỗ lực tiếp cận các quy trình, thủ tục liên quan đến cấp, đổi giấy phép lái xe cho người dân, bảo đảm quá trình chuyển giao thuận lợi, không gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của người dân và doanh nghiệp. Theo đó, khi đến các điểm tiếp nhận công an cấp xã, người dân sẽ được hướng dẫn thực hiện các thủ tục cần thiết khác như chụp ảnh, hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí đổi giấy phép lái xe khi được tiếp nhận. Đối với việc thực hiện thủ tục trực tuyến, cá nhân có nhu cầu đổi giấy phép lái xe truy cập vào Cổng Dịch vụ công theo địa chỉ https://dvc-gplx.csgt.bocongan.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html, kê khai theo hướng dẫn và phải hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí đổi giấy phép lái xe thông qua chức năng thanh toán của hệ thống dịch vụ công trực tuyến theo quy định sau khi hoàn thành dữ liệu điện tử về giấy phép lái xe của người dân sẽ được tự động cập nhật trên môi trường điện tử qua trang tra cứu thông tin giấy phép lái xe của Cục Cảnh sát giao thông và ứng dụng định danh Quốc gia (VneID).

Người dân có thể sử dụng ứng dụng VneID để xuất trình giấy phép lái xe cho lực lượng chức năng khi kiểm soát và lực lượng cảnh sát giao thông cũng sử dụng môi trường điện tử để kiểm tra, xác thực giấy phép lái xe của người dân qua ứng dụng chuyên biệt, chỉ cần người dân cung cấp thông tin về mã định danh cá nhân.

Phạm Hoà (CTV)