Resorts International - Lựa chọn lý tưởng cho kỳ nghỉ đẳng cấp

Trong mỗi chuyến đi du lịch chúng ta đều mong muốn tìm kiếm điểm đến lý tưởng phù hợp với nhu cầu các thành viên trong Gia đình. Trong vô vàn lựa chọn, Resorts International luôn nổi bật với những dịch vụ vượt trội. Với cam kết về sự minh bạch trong mọi giao dịch cùng sự tận tâm, chu đáo, Resorts International đã loại bỏ hoàn toàn mọi lo lắng về các tin đồn lừa đảo. Đến với Resorts International, du khách sẽ được trải nghiệm chuyến du lịch trọn vẹn nhất.

Resorts International thuộc Top công ty du lịch uy tín tại Việt Nam

Resorts International có trụ sở chính tại New York, Hoa Kỳ - Một trong những Tập đoàn có danh tiếng uy tín vững chắc trong ngành du lịch và nghỉ dưỡng. Từ khi thành lập Tập đoàn đã luôn đặt mục tiêu mang đến cho khách hàng những trải nghiệm nghỉ dưỡng tuyệt vời, chất lượng cao.

Resorts International Vietnam nhanh chóng khẳng định vị thế của mình trong ngành du lịch và nghỉ dưỡng tại Việt Nam từ những năm 2015. Với sự tận tâm và chuyên nghiệp, Resorts International Vietnam cam kết cung cấp dịch vụ đẳng cấp đảm bảo sự hài lòng của khách hàng thông quan các tiện ích hiện đại và phong cách sống tiện nghi, không ngừng cải tiến để mang đến trải nghiệm tốt nhất cho du khách.

Đặc biệt, Resorts International Vietnam đã được vinh danh trong “Top 10 Asia’s Top Trusted Brand Awards 2022”, khẳng định thêm uy tín của mình trong ngành.

Với thương hiệu lâu đời trên thị trường nhiều công ty nhỏ lẻ mới hoạt động kinh doanh đã lợi dụng tên tuổi của RIVN cạnh tranh không lành mạnh làm cho công ty phải chịu nhiều điều tiếng và tổn thất nhất định. Chính vì vậy, Resorts International Vietnam đã đính chính với nội dung: “Resorts International Vietnam (RIVN) xin thông báo đến Quý Khách Hàng liên quan đến việc giả danh và gọi điện chào mời bằng các hình thức sang nhượng, cho thuê, thu mua một phần hoặc toàn bộ Hợp đồng. RIVN muốn khẳng định rằng RIVN là một đơn vị độc lập và duy nhất, không có bất kỳ liên kết nào với công ty nào theo hình thức như trên.”

Chất lượng dịch vụ đẳng cấp, sang trọng tiêu chuẩn cao cấp

Chất lượng dịch vụ của Resorts International Vietnam luôn đạt tiêu chuẩn cao cấp, sang trọng. Đội ngũ nhân viên được đào tạo cẩn thận, chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng phục vụ và đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng một cách tận tâm và chu đáo nhất.

Các khu nghỉ dưỡng của Resorts International đều được trang bị các tiện nghi hiện đại và sang trọng. Từ phòng ở, nhà hàng, khu vui chơi giải trí đến các dịch vụ spa và chăm sóc sức khỏe. Mỗi chi tiết nhỏ nhất đều được chăm chút kỹ lưỡng để đảm bảo sự thoải mái và hài lòng tối đa cho khách hàng. Bên cạnh đó, đơn vị còn tích hợp công nghệ vào trải nghiệm du lịch, đặc biệt là tính năng trao đổi thông qua super App 4.0, mang lại sự thuận tiện và tiện lợi cho khách hàng.

Resorts International Vietnam mở ra một thế giới trải nghiệm nghỉ dưỡng đa dạng. Từ những bãi biển nhiệt đới tuyệt đẹp đến những cánh đồng hoa ngoạn mục và những khu du lịch núi rừng hùng vĩ, khách hàng có thể tận hưởng sự độc đáo của mỗi địa điểm mà họ ghé thăm.

Dịch vụ an toàn và đảm bảo

An toàn cũng là một trong những tiêu chí hàng đầu mà Resorts International luôn đặt lên hàng đầu. Hệ thống an ninh được triển khai chặt chẽ gồm: cổng an ninh, hệ thống giám sát 24/7... bảo vệ tối đa sự an toàn và sức khỏe của tất cả du khách.

Không dừng lại ở đó, Resorts International có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp sẵn sàng hỗ trợ khách hàng mọi lúc, đảm bảo mọi yêu cầu và thắc mắc được giải quyết nhanh chóng và hiệu quả.

Resorts International Vietnam không chỉ là thương hiệu uy tín lâu đời và đáng tin cậy mà còn nhận được phản hồi tích cực từ hàng nghìn du khách với những trải nghiệm chuyến đi tuyệt vời khắp nơi trên thế giới. Những lời khen ngợi và đánh giá tích cực về dịch vụ chất lượng đã góp phần đưa Resorts International Vietnam trở thành lựa chọn hàng đầu trong ngành du lịch.

Thông tin liên hệ * Travel Exhibition: Akuruhi Tower - Trần Quang Khải, P.Tân Định, Quận 1, TP. HCM * VN Headquarter: Vinhome Central Park - Số 208 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh, TP HCM * Customer Service:SaiGon Trade Center - Số 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1TP. HCM - Hotline: 1900 2260 - Website: www. resortsinternational.vn

TH