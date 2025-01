Quyết tâm cao, nỗ lực lớn để bứt phá mạnh mẽ

Năm 2025 là năm quyết định kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Sầm Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025). Do đó, để cán đích các mục tiêu đề ra cần sự quyết tâm rất cao, nỗ lực rất lớn của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn thành phố.

UBND TP Sầm Sơn tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2025.

Bằng tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo và nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, TP Sầm Sơn đã đi qua năm 2024 đầy thách thức và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Nổi bật là 31/31 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch; tốc độ tăng giá trị sản xuất đứng thứ 2 toàn tỉnh (12,3%); quy mô giá trị sản xuất đứng thứ 5 toàn tỉnh. Số lượt khách du lịch đạt 8,86 triệu lượt khách; tổng huy động vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 12.000 tỷ đồng; thu ngân sách Nhà nước vượt dự toán được giao; thành phố đứng thứ hai toàn tỉnh về chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI)...

Trên cơ sở những kết quả đạt được và nhận diện rõ thời cơ, thách thức, TP Sầm Sơn đã đề ra những mục tiêu có tính phấn đấu cao trong năm 2025 - năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025). Theo đó, ngày 12/12/2024 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã ban hành Nghị quyết số 14-NQ/TU về phương hướng, nhiệm vụ năm 2025. Nghị quyết đề ra 10 chỉ tiêu kinh tế, nổi bật như tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 12% trở lên; tổng lượt khách du lịch đạt trên 9,68 triệu lượt... Đồng thời, đề ra 10 chỉ tiêu xã hội; 6 chỉ tiêu về quy hoạch, xây dựng, đô thị và tài nguyên - môi trường; 1 chỉ tiêu về an ninh - trật tự; 2 chỉ tiêu về xây dựng Đảng.

Để các nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết số 14-NQ/TU đề ra nhanh chóng được triển khai trong thực tiễn, UBND thành phố đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2025 vào đầu tháng 1/2025. Tại hội nghị này, lãnh đạo thành phố đã quán triệt rõ tinh thần quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc tổ chức triển khai có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2025. Đồng thời, xây dựng chương trình hành động trong đó xác định rõ các trọng tâm chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; cũng như phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn.

Để tăng tốc, bứt phá phấn đấu hoàn thành tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2025, TP Sầm Sơn tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch và cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong đó, trọng tâm là các nhiệm vụ thuộc Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 26/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển TP Sầm Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2025.

Xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của “Cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, UBND thành phố sẽ tập trung chỉ đạo rà soát, xây dựng phương án sắp xếp bộ máy “Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả” theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Chuẩn bị tốt công tác bầu cử, kiện toàn, sắp xếp cán bộ sau đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức sau sắp xếp. Đặc biệt, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Đồng thời, sàng lọc, thay thế kịp thời những người năng lực yếu, vi phạm kỷ luật, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, không còn uy tín hoặc uy tín thấp với Nhân dân; khuyến khích, bảo vệ người năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Du lịch là đầu tàu tăng trưởng kinh tế - xã hội của thành phố, do đó việc tiếp tục đổi mới công tác quản lý dịch vụ du lịch theo hướng phân công cụ thể, rõ người, rõ trách nhiệm trong việc triển khai các phương án quản lý dịch vụ du lịch được thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Cùng với đó là tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm. Tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm du lịch, trọng tâm là triển khai các lễ hội du lịch biển, lễ hội Carnival đường phố, lễ hội Hoa, lễ hội Tình yêu - Hòn Trống Mái. Đồng thời, tăng cường tổ chức các sự kiện, lễ hội mới như lễ hội diều tại khuôn viên bãi biển, lễ hội ánh sáng, lễ hội ẩm thực, tổ chức trưng bày và diễu hành xe mô tô phân khối lớn, xe ô tô cổ...

Cùng với kinh tế, thành phố cũng quan tâm nhằm tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, phát triển toàn diện, đồng bộ văn hóa - xã hội; thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án, chính sách giảm nghèo, các chính sách an sinh xã hội, chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng và các chính sách dân tộc, tôn giáo... Cùng với đó, thành phố cũng tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường chỉ đạo củng cố quốc phòng - an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Đẩy mạnh công tác xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, an toàn làm chủ gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở...

Những thành tựu đạt được trong năm 2024 đã và đang có tác động lan tỏa đến các cấp ủy đảng, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân. Hy vọng đây sẽ là cơ sở để thành phố quyết tâm, nỗ lực cao hơn nữa, nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025. Từ đó, tạo nền tảng để Sầm Sơn phát triển nhanh và bền vững hơn trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Trần Hằng