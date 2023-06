Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trên quê hương Mai An Tiêm

Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) là nhiệm vụ quan trọng trong đường lối quân sự của Đảng, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị. Nhận thức được tầm quan trọng đó, trong những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Nga Sơn đã tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, toàn diện, rộng khắp, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Dân quân năm thứ nhất huấn luyện bắn đạn thật.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, công tác quân sự - quốc phòng nói chung, công tác DQTV nói riêng của huyện Nga Sơn đã có những bước phát triển rõ rệt. Đặc biệt, từ khi triển khai thực hiện Đề án “Củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng của lực lượng DQTV tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020”, lực lượng DQTV trên quê hương Mai An Tiêm đã được củng cố kiện toàn về tổ chức, chất lượng chính trị, trình độ quân sự từng bước được nâng lên, ngày càng khẳng định là lực lượng tin cậy của cấp ủy, chính quyền các cấp; luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Hiện nay, lực lượng DQTV của huyện Nga Sơn được xây dựng, cơ cấu ở 24 xã, thị trấn và 12 đơn vị tự vệ thuộc các cơ quan, tổ chức đóng trên địa bàn, với 1.846 chiến sĩ, chiếm 13,8% dân số toàn huyện. Trong đó gồm có dân quân cơ động; dân quân biển; dân quân phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, hóa học, y tế; dân quân tại chỗ; dân quân công binh. Bên cạnh đó, hệ thống CHQS nói chung, lực lượng DQTV nói riêng cũng thường xuyên được kiện toàn về mặt tổ chức. Cụ thể, toàn huyện có 24 ban CHQS xã, thị trấn; 7 ban CHQS tự vệ cơ quan, tổ chức; 5 đơn vị tự vệ. Đặc biệt, Nga Sơn là địa phương duy nhất trong tỉnh có Trung đội Cối 82 mm nữ, đóng quân trên địa bàn xã Nga An. Đồng thời, 100% ban CHQS xã, thị trấn và ban CHQS tự vệ cơ quan, tổ chức có đủ 4 đồng chí, gồm: trung đội trưởng, tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng và thôn đội trưởng.

Qua thống kê, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng QDTV chiếm khoảng 36,4% và nhiều đồng chí có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên. Để xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, hàng năm, Ban CHQS huyện Nga Sơn đều mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ quân sự cho 100% cán bộ giữ chức vụ chỉ huy các đơn vị dân quân, tự vệ và cán bộ ban CHQS cấp xã, cơ quan, tổ chức. Đồng thời, tổ chức tốt hội thi, hội thao DQTV, nhằm nâng cao nhận thức chính trị, năng lực tham mưu, tổ chức chỉ huy, huấn luyện cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ DQTV địa phương. Trong 6 tháng năm 2023, Ban CHQS huyện đã cử 8 đồng chí trợ lý DQTV và chỉ huy trưởng quân sự cấp xã tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên ngành do Bộ CHQS tỉnh tổ chức. Cùng với đó, Ban CHQS huyện cũng đã mở các lớp tập huấn về quân sự - quốc phòng cho 116 đồng chí cán bộ ban CHQS xã, thị trấn, cơ quan, tổ chức và 301 đồng chí là trung đội trưởng, tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng, thôn đội trưởng. Sau mỗi đợt tập huấn, bồi dưỡng, cán bộ làm công tác DQTV đã được trang bị những nội dung cơ bản và kiến thức mới về công tác quân sự - quốc phòng địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao khả năng tổ chức huấn luyện, năng lực làm tham mưu cho cấp ủy, người chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác DQTV, nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự - quốc phòng ở các địa phương, đơn vị.

Bám sát Nghị quyết 765-NQ/QUTW, ngày 20-12-2012 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo", mệnh lệnh, kế hoạch huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị của cấp trên, hàng năm, Ban CHQS huyện Nga Sơn đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức huấn luyện chặt chẽ cho các đối tượng DQTV. Trong công tác huấn luyện, thực hiện tốt phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng”, lấy giáo dục chính trị làm cơ sở, huấn luyện kỹ, chiến thuật là trung tâm, huấn luyện cán bộ là then chốt và huấn luyện sát thực tế chiến đấu, phù hợp với nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai ở cơ sở. Đặc biệt là coi trọng công tác huấn luyện dân quân năm thứ nhất, dân quân thường trực, dân quân biển, dân quân binh chủng. Theo đó, hàng năm 100% cơ sở DQTV trên địa bàn huyện được tổ chức huấn luyện theo đúng nội dung, chương trình quy định, với quân số đạt 98,1% trở lên. Kết quả huấn luyện, 100% chiến sĩ DQTV tham gia đều đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi đạt từ 75% đến 80%. Song song với công tác huấn luyện, Ban CHQS huyện còn làm tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, các xã, thị trấn làm tốt việc quản lý, tuyển chọn công dân trong độ tuổi vào lực lượng DQTV.

Phát huy truyền thống trong kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng DQTV của huyện Nga Sơn không chỉ tăng về số lượng, kiện toàn hệ thống tổ chức, mà chất lượng chính trị, quân sự ngày càng được nâng cao. Điều này còn được minh chứng trong việc lực lượng DQTV đã tích cực tham gia vận động Nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất; xung kích đi đầu trong phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và cùng với các lực lượng xử lý có hiệu quả một số vấn đề phát sinh ở cơ sở. Qua đó góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng cơ sở vững mạnh.

