Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Cẩm Thủy năm 2023

Sáng 3-8, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh Thanh Hóa tổ chức khai mạc diễn tập KVPT huyện Cẩm Thủy năm 2023. Dự và chỉ đạo diễn tập có Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy quân sự tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo và tổ đạo diễn diễn tập KVPT tỉnh và huyện.

Toàn cảnh khai mạc.

Với đề mục “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”, cuộc diễn tập KVPT huyện Cẩm Thủy năm 2023 trải qua 2 phần (vận hành cơ chế và thực binh) và 3 giai đoạn huấn luyện.

Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh phát biểu chỉ đạo khai mạc.

Phát biểu khai mạc diễn tập, Đại tá Lê Văn Diện nhấn mạnh: Cuộc diễn tập là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, phát huy vai trò tham mưu tổ chức thực hiện của cơ quan Quân sự, Công an, các phòng, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quốc phòng - an ninh, việc xử lý các tình huống khẩn cấp và tác chiến phòng thủ. Đồng thời là dịp sát hạch, bồi dưỡng trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng giữa các lực lượng trong giải quyết các tình huống về quốc phòng, an ninh xảy ra trên địa bàn. Kiểm tra trình độ huấn luyện chiến đấu và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của lực lượng vũ trang.

Trên tinh thần đó, đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh yêu cầu khung diễn tập của huyện Cẩm Thủy phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trên từng cương vị diễn tập; diễn tập phải thực sự, thực tế, phát huy trí tuệ tập thể gắn với vai trò của cá nhân, vận dụng linh hoạt các nguyên tắc, lý luận phù hợp với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của địa phương và của từng cơ quan. Các nội dung diễn tập đảm bảo bí mật, an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện.

Diễn tập KVPT huyện Cẩm Thủy diễn ra trong hai ngày 3 và 4-8.

Thu Phương