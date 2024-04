Quảng bá du lịch từ các sự kiện văn hóa

Tổ chức các sự kiện văn hóa được xác định là nhân tố quan trọng trong việc giới thiệu, quảng bá du lịch và tạo sức hấp dẫn khách du lịch một cách hiệu quả nhất. Chính vì vậy, thời gian qua, các địa phương, khu, điểm du lịch trong tỉnh đã tích cực tổ chức hàng loạt sự kiện văn hóa đặc sắc, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn bè, du khách.

TP Thanh Hóa tổ chức trình diễn thư pháp và cho chữ đầu năm tại Khu Văn hóa tưởng niệm Bác Hồ.

TP Thanh Hóa vốn có tài nguyên văn hóa phong phú và đậm đà bản sắc. Đây chính là nguồn lực to lớn để thúc đẩy du lịch phát triển. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào tiềm năng sẵn có mà không khai thác giá trị của điểm đến, tạo thêm sản phẩm du lịch để gia tăng trải nghiệm cho du khách thì sẽ rất khó để thu hút được đông đảo khách du lịch, nhất là dòng khách quốc tế. Do đó, để nâng cao hiệu quả công tác quảng bá du lịch, tạo thêm sức hấp dẫn du khách, TP Thanh Hóa đã chú trọng đến việc tổ chức nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, nhiều trò chơi, trò diễn dân gian truyền thống. Tính từ đầu năm 2024 đến nay, đã có nhiều hoạt động văn hóa trên địa bàn thành phố diễn ra như, trình diễn thư pháp, tổ chức các trò chơi vẽ tranh, tập làm gốm, đèn lồng, nặn tò he, chương trình nghệ thuật tối thứ 7 hằng tuần... được tổ chức tại Công viên Hội An. Hoạt động “Tết xưa làng cổ” tại làng cổ Đông Sơn; gói bánh chưng, xin chữ ông đồ, đốt lửa trại tại động Tiên Sơn... cũng được diễn ra sôi nổi. Các hoạt động đều được tổ chức chuyên nghiệp, thu hút được đông đảo Nhân dân, du khách tham gia. Từ nay đến cuối năm, thành phố đã có kế hoạch tổ chức các sự kiện văn hóa, nhất là các sự kiện điểm nhấn, như “Tuần văn hóa TP Thanh Hóa - TP Hội An” năm 2024 diễn ra tại Công viên Hội An từ ngày 26/4 đến 1/5 với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phong phú, hấp dẫn; khai trương phố đi bộ Phan Chu Trinh và không gian văn hóa Quảng trường Lam Sơn nhằm tạo không gian, môi trường tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thương mại, dịch vụ đáp ứng nhu cầu của Nhân dân và khách du lịch... Thông qua các hoạt động đó, không chỉ tạo không khí vui tươi, hào hứng cho người dân, du khách mà còn là cơ hội để quảng bá những địa danh đẹp, nét văn hóa truyền thống của thành phố đến đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế.

Quảng bá du lịch từ các sự kiện văn hóa để tăng thêm trải nghiệm cho du khách cũng là một trong những cách làm mà thị xã Nghi Sơn đã và đang quan tâm thực hiện. Bởi vậy, từ nhiều năm nay, địa phương đã dành nhiều nguồn lực để tổ chức thường xuyên, liên tục chuỗi các sự kiện văn hóa xuyên suốt 4 mùa, với nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn như các lễ hội truyền thống, trò chơi, trò diễn dân gian, lễ hội Du lịch biển Nghi Sơn... Đáng chú ý là các hoạt động quảng bá các giá trị văn hóa của địa phương gắn liền với hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch đều được cập nhật nhanh chóng trên trang thông tin điện tử của thị xã, phương tiện thông tin đại chúng như báo, đài và các trang mạng xã hội facebook, zalo... thu hút sự quan tâm của đông đảo Nhân dân, du khách. Từ đó, góp phần tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch và các nhà đầu tư đến với thị xã, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển theo hướng bền vững.

Thời gian qua, các địa phương, khu, điểm du lịch trong tỉnh đã tích cực tổ chức các sự kiện văn hóa, như lễ hội, trò chơi, trò diễn dân gian, các chương trình nghệ thuật... để tạo sức hấp dẫn du khách. Đáng chú ý, các sự kiện, chương trình đều được đầu tư bài bản cả về nội dung, quy mô, thời gian tổ chức và kết nối với các điểm đến khác trong tỉnh. Nhờ đó, đã góp phần trong việc quảng bá hình ảnh địa phương mạnh mẽ hơn, gia tăng lượng khách đến lưu trú, tham quan khi tham gia sự kiện, thúc đẩy tăng trưởng du lịch. Theo kế hoạch, trong năm 2024, các địa phương, khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh sẽ tổ chức 145 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch. Trong đó, có 85 sự kiện văn hóa, 30 sự kiện thể thao và 30 sự kiện du lịch được tổ chức suốt bốn mùa. Mùa xuân gắn với các lễ hội truyền thống như: Lễ hội đền Cửa Đạt, Lễ hội Am Tiên, Lễ hội Dâng trâu tế trời... Mùa hè nổi bật với các sự kiện tại các khu, điểm du lịch biển: Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa, Quảng Xương; Lễ hội Tình Yêu - Hòn Trống Mái... Mùa thu - đông sẽ diễn ra các giải thể thao quốc gia và quốc tế; công bố các tour du lịch mạo hiểm (trekking tour)... Từ đó, góp phần hiện thực hóa mục tiêu trong năm 2024, Thanh Hóa đón được 13,8 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt 32.387 tỷ đồng.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt