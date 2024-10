Quản lý, vận hành nhà máy điện an toàn, hiệu quả

Nhà máy điện là một tổ hợp phức tạp, đòi hỏi sự chính xác và chú trọng trong từng bước vận hành. Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) luôn nêu cao kỷ luật lao động, chú trọng công tác bồi dưỡng năng lực vận hành cho cán bộ kỹ thuật, hướng tới sự an toàn và ổn định trong cung cấp điện liên tục.

Đào tạo chuyên sâu hệ thống điều khiển thủy lực trong nhà máy thủy điện cho cán bộ kỹ thuật vận hành Nhà máy Thủy điện Trung Sơn.

Trước khi vào ca trực, tất cả nhân viên kíp trực đều được thông qua sự kiểm tra của trưởng ca về an toàn, vệ sinh lao động với việc mặc đúng, đủ đồ bảo hộ lao động, trạng thái tinh thần bảo đảm sẵn sàng làm việc. Trong suốt ca làm việc, việc kiểm tra và phân tích các thông số hoạt động được cán bộ kỹ thuật thực hiện liên tục nhằm phát hiện và xử lý các bất thường kịp thời. Mọi thao tác thiết bị phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình và quy định của công ty cũng như ngành điện. Các biện pháp quản lý kỹ thuật cũng được thực hiện và yêu cầu sự tuân thủ tuyệt đối, từ việc kiểm tra, bảo trì thiết bị định kỳ đến việc cập nhật và áp dụng các công nghệ tiên tiến.

Theo đại diện Phòng Kỹ thuật an toàn TSHPCo, ngoài các hoạt động diễn tập, huấn luyện định kỳ về xử lý sự cố, vệ sinh an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, công ty thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu và các buổi họp định kỳ. Những khóa học, buổi họp không chỉ là cơ hội để trao đổi kinh nghiệm mà còn để cập nhật kỹ năng xử lý sự cố và giải quyết các vấn đề đang gặp phải. Hoạt động đào tạo cũng giúp đội ngũ kỹ thuật tiếp cận công nghệ mới, cải thiện quy trình làm việc và xử lý sự cố hiệu quả hơn. Đặc biệt, hoạt động đào tạo chuyên sâu được công ty chú trọng vào công tác quản lý kỹ thuật, coi đây là khâu then chốt quyết định đến kế hoạch sản xuất, kinh doanh hàng năm cũng như tiêu chí an toàn trong vận hành.

Điển hình như mới đây, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các lực lượng kỹ thuật làm trực tiếp làm công tác vận hành nhà máy, nâng cao năng suất lao động và từng bước đáp ứng các yêu cầu chuyển đổi số, TSHPCo vừa phối hợp với Công ty CP Đào tạo và Công nghệ năng lượng - Viễn thông Việt Nam tổ chức khóa đào tạo chuyên đề “Hệ thống điều khiển thủy lực trong nhà máy thủy điện” cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật, trưởng ca, nhân viên vận hành.

Trong khóa đào tạo, các bộ phận liên quan đã được chuyên gia truyền đạt các nội dung chuyên sâu về thiết bị thủy lực, các ứng dụng của hệ thống thủy lực trong công nghiệp, các loại hệ thống thủy lực ứng dụng trong công nghiệp, vấn đề làm kín trong hệ thống thủy lực; nguyên nhân và chẩn đoán sự cố hệ thống điều khiển thủy lực và nghiên cứu hệ thống điều khiển thủy lực của một số thiết bị chính trong Nhà máy Thủy điện Trung Sơn.

Khóa đào tạo đã mang lại những kiến thức chuyên sâu về hệ thống điều khiển thủy lực, phân tích nguyên lý và chuẩn đoán sự cố hệ thống điều khiển thủy lực trong Nhà máy Thủy điện Trung Sơn để phục vụ công tác điều tra, phân tích nguyên nhân, khắc phục các sự cố về hệ thống thủy lực. Đồng thời củng cố, bổ sung kiến thức cho các cán bộ, công nhân viên về cấu tạo, hoạt động của các hệ thống điều khiển thủy lực của Nhà máy Thủy điện Trung Sơn; góp phần phòng ngừa sự cố thông qua vận hành chuẩn xác và có các phương án sửa chữa phù hợp đối với các hệ thống thủy lực của nhà máy.

Cùng với đó, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, TSHPCo đã triển khai nhiều biện pháp để áp dụng chuyển đổi số vào các quy trình, nâng cao tính chính xác của công tác quản lý vận hành nhà máy. Bắt đầu bằng việc cập nhật cơ sở dữ liệu của hệ thống phần mềm PMIS, TSHPCo đã cập nhật đầy đủ thông tin về số lượng thiết bị và các thuộc tính, thông số vận hành, vật tư, an toàn, cũng như tình hình sửa chữa của tất cả các hệ thống thiết bị tại Nhà máy Thủy điện Trung Sơn. Quy trình vận hành và xử lý sự cố cũng đã được số hóa hoàn toàn, với việc chuyển đổi nhật ký vận hành từ ghi chép thủ công sang hình thức điện tử, giúp tăng tính chính xác và thuận tiện trong việc cập nhật thông tin. Việc số hóa dữ liệu chuỗi thủy văn hồ chứa thủy điện cũng đã được hoàn tất, cập nhật thông tin từ năm 2017, giúp nâng cao hiệu quả khai thác dữ liệu phục vụ công tác vận hành.

Nhà máy Thủy điện Trung Sơn đi vào vận hành năm 2017, với công suất phát triển khoảng 1 tỷ kWh lên lưới điện quốc gia. Sau 8 năm vận hành, Nhà máy Thủy điện Trung Sơn đã phát huy vai trò trong cung ứng điện, tối ưu hiệu quả sử dụng nước gắn với bảo đảm an toàn môi trường, an sinh xã hội khu vực nhà máy.

Bài và ảnh: Tùng Lâm