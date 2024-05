Pù Luông đón khoảng 62.500 lượt khách

Do thời tiết trên Khu du lịch Pù Luông (Bá Thước) mát mẻ, cộng với mùa lúa chuẩn bị chín vàng, nên lượng khách “đổ về” Pù Luông tham quan, trải nghiệm vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tăng đột biến.

Du khách thích thú chụp ảnh tại một điểm check-in.

Theo thống kê của Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Bá Thước, trong 5 ngày nghỉ lễ, Khu du lịch Pù Luông đón khoảng 62.500 lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 15.550 lượt khách, chiếm khoảng 25% tổng lượt khách trong dịp nghỉ lễ. Khách lưu trú khoảng 25.100 lượt khách, chiếm 40,1% tổng số lượt khách. Ngày lưu trú bình quân đạt 2,6 ngày khách; công suất sử dụng phòng đạt khoảng trên 96,4%. Khách tham quan trong ngày đạt khoảng 37.100 lượt khách.

Tổng thu từ hoạt động du lịch trong 5 ngày nghỉ lễ đạt khoảng 92,3 tỷ đồng, trong đó tổng thu từ khách lưu trú qua đêm đạt khoảng 76,8 tỷ đồng; khách đi trong ngày đạt khoảng 15,5 tỷ đồng.

The Palm Puluong chuẩn bị các món ăn đặc sản của Pù Luông

Để công tác đón, phục vụ du khách đến với các khu du lịch trên địa bàn huyện Bá Thước được chu đáo, an toàn, ngay những ngày đầu nghỉ lễ, UBND huyện Bá Thước đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn; Ban quản lý các khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn đảm bảo các điều kiện cần thiết. Tăng cường triển khai các biện pháp an ninh, an toàn, linh hoạt cho khách du lịch; kiểm tra, bảo đảm tốt công tác PCCC; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình du khách lưu trú....

Tiến Đạt