Phú Liễm - làng có công với nước

Làng Phú Liễm thuộc xã Thọ Phú là địa danh gắn liền với phong trào cách mạng và là nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Triệu Sơn (cũ). Chi bộ ra đời, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong phong trào cách mạng của địa phương. Với những thành tích đã đạt được, năm 1964, làng Phú Liễm được Đảng, Nhà nước công nhận là làng có công với nước và trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Theo các vị cao niên, làng Phú Liễm được hình thành vào khoảng năm 1860, do một số người họ Dương di cư từ các tỉnh phía Bắc vào. Xưa kia, đây là khu đồng trũng, dân cư thưa thớt. Nhờ quá trình khai phá đất đai mà người dân ngày càng tụ cư đông đúc.

Từ trước năm 1930 của thế kỷ XX, phong trào hoạt động cách mạng chống thực dân Pháp của người dân khá sôi nổi. Giữa năm 1940, phong trào chống thuế thực dân Pháp trong Nhân dân nổi lên, thời điểm này làng Phú Liễm trở thành địa chỉ an toàn để đón tiếp các đồng chí cán bộ cấp trên về hoạt động, đồng thời là nơi các chiến sĩ hoạt động cách mạng của huyện Thiệu Hóa (cũ) về ẩn nấp mỗi khi giặc Pháp truy bắt. Cuối năm 1940, Tỉnh ủy Thanh Hóa quyết định chuyển cơ quan ấn loát của báo Tự do về các làng Phú Hào, Phong Niên, chi bộ Đảng đã cất giữ tài liệu, máy in trong một số gia đình ở các làng Phú Liễm và Phong Niên. Từ đây, qua tờ báo Tự do, tài liệu cách mạng của Đảng được bí mật chuyển đi các nơi. Thời kỳ này, làng Phú Liễm cũng là nơi nuôi dưỡng, che giấu, bảo vệ nhiều đồng chí cán bộ cấp cao về hoạt động.

Sự kiện đêm ngày 29/12/1941, khi các chiến sĩ tự vệ của làng Phú Liễm tham gia rải truyền đơn, cùng tự vệ Tổng Cốc, Bất Nạo treo 2 lá cờ đỏ sao vàng và cờ búa liềm lên cây đa đầu làng đã tạo nên tiếng vang lớn, tác động mạnh mẽ đến phong trào cách mạng cả khu vực. Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, cùng với Nhân dân cả nước tham gia vào hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, làng Phú Liễm có hàng trăm thanh niên tình nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc, có 8 liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập dân tộc. Làng có 6 mẹ Việt Nam Anh hùng, 30 gia đình có công với cách mạng, 2 gia đình có công với nước. Nhiều gia đình, cá nhân được Đảng, Nhà nước tặng nhiều huân, huy chương các loại.

Thực hiện Nghị quyết số 786/NĐ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, làng Phú Liễm sáp nhập với làng Phong Niên thành thôn 5, xã Thọ Thế (cũ). Bí thư chi bộ, kiêm trưởng thôn 5 Nguyễn Xuân Hồng, cho biết: Thôn hiện có 147 hộ, với 815 nhân khẩu. Nhân dân trong thôn luôn phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, XDNTM. Trong phát triển kinh tế, người dân đã đưa nhiều loại cây, con giống mới cho năng suất cao vào trồng trọt, chăn nuôi. Dọc tuyến Quốc lộ 47, người dân đầu tư phát triển các ngành nghề thương mại, dịch vụ, xây dựng. Vì vậy, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/năm. Trung bình mỗi năm, thôn có trên 10 học sinh thi đỗ vào các trường đại học. Nhiều con em trong thôn học hành đỗ đạt và giữ vị trí quan trọng trong các cơ quan Nhà nước, trong đó có 2 phó giáo sư, 1 tiến sĩ... Trong công cuộc đổi mới đất nước, các thế hệ người dân thôn 5 nói chung, làng Phú Liễm nói riêng luôn phát huy truyền thống cách mạng, cùng nhau góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

