Chín bậc tình yêu giữa rừng xanh xứ Thanh

Ẩn mình giữa đại ngàn xanh thẳm tại xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa, thác Mây như dải lụa bạc mềm mại vắt ngang núi rừng, nơi đây còn mang đến cho du khách hành trình khám phá đậm sắc màu văn hóa của đồng bào Mường.
Ẩn mình giữa đại ngàn xanh thẳm tại xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa, thác Mây như dải lụa bạc mềm mại vắt ngang núi rừng, nơi đây còn mang đến cho du khách hành trình khám phá đậm sắc màu văn hóa của đồng bào Mường.
Thời điểm lý tưởng nhất để tham quan thác là mùa hè, khi dòng nước căng tràn sức sống, tung bọt trắng xóa.
Thời điểm lý tưởng nhất để tham quan thác là mùa hè, khi dòng nước căng tràn sức sống, tung bọt trắng xóa.
Thác Mây còn được gọi bằng cái tên đầy thi vị “Chín bậc tình yêu”, gắn liền với truyền thuyết về chín nàng tiên hạ trần.
Thác Mây còn được gọi bằng cái tên đầy thi vị “Chín bậc tình yêu”, gắn liền với truyền thuyết về chín nàng tiên hạ trần.
Khi rời đi, các nàng để lại dấu tích là chín bậc thác trắng xóa tung bọt nước, tuôn trào quanh năm. Người dân tin rằng, đôi lứa cùng tắm ở đây sẽ gắn kết bền chặt, tình yêu thêm mặn nồng.
Khi rời đi, các nàng để lại dấu tích là chín bậc thác trắng xóa tung bọt nước, tuôn trào quanh năm. Người dân tin rằng, đôi lứa cùng tắm ở đây sẽ gắn kết bền chặt, tình yêu thêm mặn nồng.
Đứng dưới chân thác, du khách dễ dàng cảm nhận hơi nước mát lạnh lan tỏa, xen lẫn tiếng ào ạt của dòng thác đổ xuống tựa bản hòa tấu giữa thiên nhiên. Hai bên bờ là những gốc cổ thụ rêu phong, tỏa bóng xanh mát, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng.
Đứng dưới chân thác, du khách dễ dàng cảm nhận hơi nước mát lạnh lan tỏa, xen lẫn tiếng ào ạt của dòng thác đổ xuống tựa bản hòa tấu giữa thiên nhiên. Hai bên bờ là những gốc cổ thụ rêu phong, tỏa bóng xanh mát, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng.
Thác Mây nằm trong vùng đệm Vườn quốc gia Cúc Phương, vì vậy hệ sinh thái nơi đây còn giữ nguyên nét hoang sơ. Dọc đường vào thác, du khách được chiêm ngưỡng những cánh rừng xanh mát, nghe tiếng chim hót trong trẻo và ngắm những loài hoa dại tô điểm ven suối.
Thác Mây nằm trong vùng đệm Vườn quốc gia Cúc Phương, vì vậy hệ sinh thái nơi đây còn giữ nguyên nét hoang sơ. Dọc đường vào thác, du khách được chiêm ngưỡng những cánh rừng xanh mát, nghe tiếng chim hót trong trẻo và ngắm những loài hoa dại tô điểm ven suối.
Vào mùa hè, mỗi tầng thác tạo thành một “hồ bơi” tự nhiên, trong vắt và mát lạnh. Du khách có thể thỏa sức bơi lội, đắm mình trong làn nước xanh trong để xua tan nắng nóng, hay đơn giản chỉ ngồi trên những phiến đá lớn, cảm nhận dòng nước mơn man chảy qua đôi chân.
Vào mùa hè, mỗi tầng thác tạo thành một “hồ bơi” tự nhiên, trong vắt và mát lạnh. Du khách có thể thỏa sức bơi lội, đắm mình trong làn nước xanh trong để xua tan nắng nóng, hay đơn giản chỉ ngồi trên những phiến đá lớn, cảm nhận dòng nước mơn man chảy qua đôi chân.
Nhiều du khách chia sẻ, cảm giác được ngụp lặn trong hồ nước dưới chân thác giữa trưa hè thật khó quên. Không khí mát rượi và tiếng thác dội vang khiến họ như được tiếp thêm năng lượng sau hành trình dài.
Nhiều du khách chia sẻ, cảm giác được ngụp lặn trong hồ nước dưới chân thác giữa trưa hè thật khó quên. Không khí mát rượi và tiếng thác dội vang khiến họ như được tiếp thêm năng lượng sau hành trình dài.
Không chỉ có thiên nhiên, thác Mây còn mở ra cơ hội trải nghiệm văn hóa bản địa độc đáo. Quanh dưới chân thác là những bản làng với các ngôi nhà sàn của người Mường.
Không chỉ có thiên nhiên, thác Mây còn mở ra cơ hội trải nghiệm văn hóa bản địa độc đáo. Quanh dưới chân thác là những bản làng với các ngôi nhà sàn của người Mường.
Những nếp nhà sàn bằng gỗ mộc mạc, mái lợp lá cọ rêu phong nằm nép mình bên sườn núi, vừa giữ được dáng vẻ truyền thống vừa hòa hợp với cảnh quan thiên nhiên.
Những nếp nhà sàn bằng gỗ mộc mạc, mái lợp lá cọ rêu phong nằm nép mình bên sườn núi, vừa giữ được dáng vẻ truyền thống vừa hòa hợp với cảnh quan thiên nhiên.
Bước vào bên trong, du khách có thể cảm nhận rõ hơi ấm của đời sống bản địa qua những vật dụng sinh hoạt giản dị, từ bếp lửa tỏa khói thơm đến những khung cửi dệt vải được người phụ nữ Mường gìn giữ qua bao thế hệ.
Bước vào bên trong, du khách có thể cảm nhận rõ hơi ấm của đời sống bản địa qua những vật dụng sinh hoạt giản dị, từ bếp lửa tỏa khói thơm đến những khung cửi dệt vải được người phụ nữ Mường gìn giữ qua bao thế hệ.
Người dân nơi đây vẫn gìn giữ những món ẩm thực truyền thống như: cơm lam, xôi nếp nương, lợn thui, gà đồi… tất cả mang hương vị đậm đà của núi rừng.
Người dân nơi đây vẫn gìn giữ những món ẩm thực truyền thống như: cơm lam, xôi nếp nương, lợn thui, gà đồi… tất cả mang hương vị đậm đà của núi rừng.
Ngoài ra, du khách cũng có thể mua những sản vật địa phương làm quà như gạo nếp nương, măng rừng, rượu cần, hay đồ thủ công của người Mường. Đây không chỉ là món quà lưu giữ hương vị núi rừng mà còn góp phần hỗ trợ sinh kế cho người dân bản địa.
Ngoài ra, du khách cũng có thể mua những sản vật địa phương làm quà như gạo nếp nương, măng rừng, rượu cần, hay đồ thủ công của người Mường. Đây không chỉ là món quà lưu giữ hương vị núi rừng mà còn góp phần hỗ trợ sinh kế cho người dân bản địa.
Nếu may mắn đến đây vào dịp lễ hội, du khách có thể tham gia những trò chơi dân gian như kéo co, tung còn, đẩy gậy, hay lắng nghe những làn điệu dân ca Mường mượt mà.
Nếu may mắn đến đây vào dịp lễ hội, du khách có thể tham gia những trò chơi dân gian như kéo co, tung còn, đẩy gậy, hay lắng nghe những làn điệu dân ca Mường mượt mà.
Những khoảnh khắc ấy không chỉ để vui chơi, mà còn giúp hiểu thêm về tinh thần đoàn kết, sự hồn hậu của đồng bào nơi đây.
Những khoảnh khắc ấy không chỉ để vui chơi, mà còn giúp hiểu thêm về tinh thần đoàn kết, sự hồn hậu của đồng bào nơi đây.
Với vẻ đẹp vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng cùng những trải nghiệm văn hóa đậm đà bản sắc, thác Mây không chỉ là điểm đến tránh nóng lý tưởng, mà còn là hành trình để mỗi du khách tìm thấy sự gắn kết với thiên nhiên và con người xứ Thanh.
Với vẻ đẹp vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng cùng những trải nghiệm văn hóa đậm đà bản sắc, thác Mây không chỉ là điểm đến tránh nóng lý tưởng, mà còn là hành trình để mỗi du khách tìm thấy sự gắn kết với thiên nhiên và con người xứ Thanh.