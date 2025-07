Phú Lệ phát huy lợi thế phát triển du lịch

Thiên nhiên ban tặng cho xã Phú Lệ nhiều cảnh đẹp, đồng bào các dân tộc nơi đây còn gìn giữ và phát huy nhiều giá trị văn hóa truyền thống. Đây là tiền đề quan trọng để xã Phú Lệ phát triển du lịch.

Khách du lịch chụp ảnh tại bản Hang, xã Phú Lệ.

Bản Hang (xã Phú Lệ) nép mình bên những cánh rừng xanh mướt, khí hậu mát mẻ, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, thơ mộng. Nơi đây, có 61 hộ dân với gần 300 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái. Người dân trong bản còn gìn giữ và phát huy nhiều giá trị văn hóa truyền thống. Đến nơi đây du khách được hòa mình với thiên nhiên, nghe tiếng róc rách của những con suối và được lưu trú trong những nếp nhà sàn truyền thống, thưởng thức những làn điệu dân ca, điệu múa đặc sắc của đồng bào dân tộc.

Thời gian qua, được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, cùng với sự tuyên truyền, vận động của chính quyền địa phương, một số hộ dân của bản Hang đã mạnh dạn đầu tư vốn cải tạo, xây dựng nhà sàn, mua sắm trang thiết bị để phát triển du lịch cộng đồng. Hiện bản Hang có 23 hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí. Số lượng khách du lịch đến với bản ngày càng tăng lên, tạo việc làm, tăng thêm thu nhập cho người lao động. 6 tháng đầu năm 2025, bản Hang đón khoảng 3.000 lượt khách, trong đó khách nước ngoài chiếm khoảng 80%.

Anh Lương Trí Hiếu, hộ dân làm du lịch cộng đồng ở bản Hang, cho biết: "Nhận thấy bản có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch, năm 2004, gia đình tôi đã đầu tư xây dựng ngôi nhà sàn, chỉnh trang lại khuôn viên để làm du lịch cộng đồng. Sau này, số lượng khách đến gia đình tôi lưu trú ngày càng tăng, vì vậy tôi đã mạnh dạn đầu tư xây dựng thêm ngôi nhà sàn và 4 bungalow để phục vụ khách du lịch. Đồng thời, tích cực tham gia các lớp tập huấn về nghiệp vụ du lịch, vệ sinh an toàn thực phẩm để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của du khách. Nhờ phát triển du lịch cộng đồng, gia đình tôi có thêm thu nhập, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương với mức thu nhập 5 - 6 triệu đồng/người/tháng".

Đến với Phú Lệ, du khách không thể không ghé thăm di tích lịch sử hang Co Phương nằm trong lòng núi đá. Hang Co Phương được kiến tạo bởi những tảng đá lớn xếp chồng lên nhau, càng đi sâu vào bên trong, lòng hang càng hẹp. Những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, bản Sại, xã Phú Lệ nằm trên tuyến đường vận chuyển quân lương, khí giới của quân ta phục vụ chiến dịch Thượng Lào và chiến dịch Điện Biên Phủ. Hang Co Phương không chỉ là trạm quân lương mà còn là nơi trú quân của bộ đội, thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến. Theo các tài liệu lịch sử, vào khoảng 15 giờ, ngày 2/4/1953, máy bay giặc Pháp thay nhau thả bom khu vực xã Phú Lệ mà trọng tâm là khu vực hang Co Phương, nhằm phá hủy quân lương, khí giới, cắt đứt chi viện của ta ra chiến trường. Sau trận bom ấy, cửa hang bị tảng đá lớn sập xuống, lấp kín khiến 11 dân công hỏa tuyến đang trú ẩn bên trong hy sinh. Với những giá trị lịch sử, năm 2012 hang Co Phương được xếp hạng là di tích lịch sử cấp tỉnh. Và đến năm 2019, di tích lịch sử hang Co Phương được xếp hạng cấp quốc gia.

Đến với vùng đất Phú Lệ du khách không chỉ được tìm hiểu, khám phá vẻ đẹp của bản Hang, như: suối cá Bó Địp, các hang Bó Mười, Bó Khoòng, Bó Kham; tham quan, vãn cảnh, dâng hương tại Di tích lịch sử quốc gia hang Co Phương mà còn hòa mình vào không gian văn hóa của đồng bào các dân tộc Thái, Mường, thưởng thức các món ăn mang đậm nét văn hóa ẩm thực của người dân nơi đây. Đặc biệt, đến đây vào các dịp lễ, tết du khách được trải nghiệm các trò chơi, trò diễn dân gian, như: ném còn, chọi cù, khặp thái, cồng chiêng, bóng bu, khèn bè... Tuy nhiên, hiện phát triển du lịch ở xã Phú Lệ vẫn còn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Tình trạng lũ lụt, sạt lở làm ảnh hưởng đến cảnh quan của các khu, các điểm du lịch và các hộ gia đình làm du lịch; đường giao thông đến các điểm du lịch chưa được đầu tư đồng bộ; nhiều hộ dân thiếu vốn để đầu tư xây dựng, chỉnh trang cơ sở lưu trú; văn hóa ứng xử và trình độ ngoại ngữ chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế; một số hộ làm du lịch chưa quan tâm đến công tác đảm bảo vệ sinh, môi trường...

Ông Hà Văn Thủy, Bí thư Đảng ủy xã Phú Lệ, cho biết: Phát triển du lịch ở Phú Lệ đã đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, hiện nay tiềm năng, lợi thế chưa được khai thác xứng tầm. Thời gian tới, xã Phú Lệ tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của phát triển du lịch. Tăng cường công tác quảng bá tiềm năng, lợi thế của địa phương qua các phương tiện thông tin đại chúng. Chú trọng công tác bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, kỹ thuật chế biến đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho các hộ dân làm du lịch. Quan tâm đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch. Đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư vốn để phát triển du lịch. Qua đó, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội của xã Phú Lệ ngày càng phát triển.

Bài và ảnh: Xuân Cường