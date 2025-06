Phó Thủ tướng: Chuẩn bị tốt buổi truyền hình trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ và các cơ quan liên quan chuẩn bị tổ chức tốt truyền hình trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh.

Nét duyên của các nữ chiến sỹ quân nhân tập kết ra Hà Nội chuẩn bị lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Tại Công văn số 5256/VPCP-KGVX ngày 12/6/2025, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Để kịp thời triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025); theo tinh thần Thông báo kết luận cuộc họp ngày 29/5/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành, báo cáo xin ý kiến Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương trước khi ban hành; tập trung chỉ đạo giải phóng mặt bằng để chỉnh trang, mở rộng khu vực Quảng trường Ba Đình tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành; báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ tình hình triển khai thực hiện trước ngày 15/7/2025.

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện và ban hành Đề án diễu binh, diễu hành trong tháng 6 năm 2025; tổ chức tốt việc tập luyện, hợp luyện, diễu binh, diễu hành và các nhiệm vụ liên quan; báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ tình hình triển khai thực hiện trước ngày 15/7/2025.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng kịch bản điều hành Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành; xây dựng logo, bộ nhận diện, mẫu biểu trưng làm tặng phẩm phục vụ các cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhân dịp kỷ niệm; xây dựng kế hoạch thành lập Trung tâm báo chí chỉ đạo, định hướng thông tin các hoạt động kỷ niệm, nhất là Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành; chuẩn bị tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt và các nhiệm vụ liên quan; báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ tình hình triển khai thực hiện trước ngày 31/7/2025.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm, đặc biệt là các hoạt động trọng tâm có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu quốc tế.

Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch mời các đại biểu quốc tế, phóng viên báo chí nước ngoài, lực lượng các nước tham dự Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành và các hoạt động kỷ niệm, trình Ban Bí thư trong tháng 6/2025.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch bảo đảm tốt công tác y tế, có phương án chăm sóc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu dự Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành và các hoạt động kỷ niệm; đặc biệt chú ý đến công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn sức khỏe của Nhân dân trước, trong và sau dịp kỷ niệm.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước và hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025); khẩn trương tổng hợp, tham mưu trình cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, phục vụ Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Chuẩn bị tốt truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành

Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan chuẩn bị tổ chức tốt truyền hình trực tiếp: Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành; cầu truyền hình trực tiếp; chương trình nghệ thuật đặc biệt và một số hoạt động kỷ niệm khác; tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng hình ảnh trong truyền hình trực tiếp các hoạt động trọng tâm, nhất là Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành.

Đài Tiếng nói Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị tổ chức tốt phát thanh trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành và đưa tin các hoạt động kỷ niệm.

Dù mới chỉ huấn luyện khoảng 1 tháng, đội hình các nam sỹ quan Công an nhân dân nhìn chung khá đều, chuẩn kỹ thuật, động tác. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan khẩn trương ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia trong tháng 6/2025.

Hà Nội dự kiến tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm

Các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức bằng các hình thức đa dạng, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm.

Cụ thể, thành phố Hà Nội sẽ phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Hà Nội phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thiết kế logo, bộ nhận diện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; tổ chức triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội; chương trình nghệ thuật đặc biệt và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng; cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về sự kiện.

Đồng thời, thành phố phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Bên cạnh đó, thành phố Hà Nội tổ chức các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ Thành phố; gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và xây dựng "Người Hà Nội thanh lịch, văn minh."

Thành phố tổ chức các hoạt động giáo dục lịch sử cách mạng tại các trường học và di tích trên địa bàn thành phố, quảng bá đất nước và con người Việt Nam, Thủ đô văn hiến, anh hùng cho học sinh, sinh viên; thăm hỏi, tặng quà người có công. Ngoài ra, thành phố Hà Nội cũng dự kiến tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm (Hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống nhất, Hồ Văn quán, sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hồ Tây) theo hình thức truyền thống và pháo hoa nghệ thuật; chiếu phim phục vụ các tầng lớp nhân dân Thủ đô./.

Theo TTXVN