“Đoàn kết, sáng tạo, phát triển”, xây dựng thành công huyện nông thôn mới nâng cao

Đến hết năm 2023, toàn huyện Thọ Xuân đã có 14/26 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (đạt tỷ lệ 53,8%), 2 xã và 18 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM nâng cao. Ghi nhận của sự quyết tâm, nỗ lực và phấn đấu không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thọ Xuân trong việc thực hiện phong trào chung sức XDNTM, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1339/QĐ-TTg ngày 6/11/2024 công nhận huyện đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023. Theo đó, Thọ Xuân trở thành huyện đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa và của khu vực Bắc Trung bộ được công nhận danh hiệu này.

Một góc thị trấn huyện Thọ Xuân. Ảnh: p.V

Nhìn lại những “dấu son”

Thọ Xuân - vùng đất “địa linh nhân kiệt”, có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, là đất thang mộc của hai vương triều hiển hách Tiền Lê và Hậu Lê, đưa mảnh đất Thọ Xuân trở thành cái nôi linh thiêng của xứ Thanh, là địa danh được nhiều người dân Việt Nam biết đến với tiềm năng về nhiều loại hình du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh, và cũng là huyện có vị trí chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh và khu vực.

Phát huy bề dày truyền thống của quê hương, đồng thời khắc sâu lời dạy của Bác “tỉnh Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu”, nhất là sau khi tiếp thu chủ trương của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM, với ý chí, quyết tâm “đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, phát triển”, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện đã đoàn kết, đồng lòng với tinh thần, quyết tâm cao cùng cách làm năng động, sáng tạo, đã tạo nên thành quả trong XDNTM. Diện mạo NTM huyện Thọ Xuân hôm nay đã từng ngày khởi sắc, hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ, ngày càng hoàn thiện; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng cao.

Nhớ những ngày đầu thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM, Thọ Xuân gặp không ít khó khăn. Thời điểm triển khai xây dựng, huyện chỉ đạt bình quân 5,6 tiêu chí/xã. Là huyện trọng điểm về sản xuất nông nghiệp của tỉnh, song sản xuất nông nghiệp vẫn còn phân tán, manh mún. Công nghiệp chế biến chưa phát triển, thị trường tiêu thụ sản phẩm còn khó khăn. Ngành nghề nông thôn, dịch vụ chưa phát triển, lao động trình độ tay nghề thấp. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, Nhân dân nhận thức về quan điểm, mục tiêu XDNTM chưa đầy đủ, còn có tư tưởng ngại khó, trông chờ, ỷ lại; công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa tập trung, quyết liệt...

Thấm nhuần quan điểm: XDNTM là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của cả hệ thống chính trị, là cuộc vận động rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, thu hút các nguồn lực trong toàn xã hội cùng tham gia, trong đó, cấp ủy, chính quyền có vai trò kiến tạo và tổ chức thực hiện, người dân vừa là đối tượng thụ hưởng vừa là chủ thể, cấp ủy, chính quyền huyện Thọ Xuân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện chủ động, toàn diện, bài bản, có lộ trình và giải pháp phù hợp, hiệu quả.

Để mục tiêu thành “trái ngọt”

Để tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, Đại hội Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra mục tiêu: Tập trung xây dựng huyện Thọ Xuân trở thành huyện NTM nâng cao trước năm 2024 theo hướng phát triển toàn diện và bền vững. Phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu gắn với tiêu chí phường để trở thành thị xã trước năm 2030.

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu đề ra, huyện đã kiện toàn ban chỉ đạo XDNTM, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. Đồng thời, rà soát thực trạng về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Qua đó có cái nhìn tổng quan nhất để định hướng cho công tác xây dựng quy hoạch, lập đề án NTM. Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND, Ban Chỉ đạo XDNTM huyện đã ban hành nhiều văn bản phục vụ công tác chỉ đạo, như: Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 28/3/2013 về XDNTM trên địa bàn huyện Thọ Xuân giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2025; Đề án số 3293/ĐA-UBND ngày 14/12/2021 về xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, thôn NTM kiểu mẫu và xây dựng sản phẩm OCOP giai đoạn 2022-2025... Từ đó tập trung chỉ đạo thống nhất, đồng bộ và quyết liệt bằng nhiều chủ trương, giải pháp, biện pháp linh hoạt, sáng tạo.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện luôn tuân thủ nguyên tắc “dễ làm trước, khó làm sau” và các chương trình, kế hoạch cụ thể của các tổ chức trong hệ thống chính trị có sự phân công trách nhiệm cho tập thể và cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu một cách cụ thể, rõ ràng, không chồng chéo, trùng lắp. Đồng thời, chú trọng việc ban hành cơ chế, chính sách kích cầu, tạo động lực để phát triển, qua đó góp phần không nhỏ trong việc khuyến khích, kích cầu cho các xã tích cực đẩy mạnh sản xuất, nâng cao đời sống Nhân dân, hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn, xây dựng được lộ trình cũng như đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình XDNTM nâng cao.

Từ năm 2011 đến 2023 toàn huyện đã huy động trên 18.308 tỷ đồng cho XDNTM. Từ đó, huyện đã đầu tư vào các nhóm tiêu chí của XDNTM nâng cao, trong đó tập trung trọng tâm vào 2 nhóm tiêu chí xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và phát triển sản xuất. Đến hết năm 2023, tốc độ tăng giá trị sản xuất của huyện năm 2023 đạt 6,3%. Cơ cấu kinh tế ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 18,6%; ngành công nghiệp, xây dựng chiếm 54,2%; ngành dịch vụ - thương mại chiếm 27,2%. Quy mô giá trị sản xuất theo giá thực tế đạt 21.596 tỷ đồng (gấp 1,8 lần năm 2019).

Về nông nghiệp, huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị. Chăn nuôi tiếp tục phát triển theo hướng chăn nuôi tập trung, quy mô lớn, bảo đảm an toàn sinh học của các doanh nghiệp, trang trại, gia trại. Công nghiệp, xây dựng tiếp tục duy trì và phát triển, mở rộng quy mô sản xuất. Đến năm 2023, huyện đã có trên 150 doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp; giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng năm 2023 đạt 11.696 tỷ đồng, gấp 2,2 lần năm 2019. Đây là ngành chiếm tỷ lệ giá trị sản xuất lớn trong nền kinh tế của huyện, đã thu hút được trên 22.000 lao động, gấp 2,7 lần năm 2019. Các ngành nghề, làng nghề truyền thống phát triển ngày càng đa dạng, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Về huy động vốn đầu tư phát triển năm 2023 đạt 6.001 tỷ đồng, gấp 1,3 lần so với năm 2019. Đến nay, đã có 9 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư vào địa bàn huyện với tổng số vốn đăng ký là 1.024,2 tỷ đồng. Dịch vụ - thương mại có nhiều khởi sắc, giá trị sản xuất bình quân năm 2023 đạt 5.876 tỷ đồng, gấp 1,6 lần năm 2019.

Văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ, giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao duy trì trong nhóm dẫn đầu của tỉnh; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Có thể khẳng định, những kết quả nổi bật đạt được sau quá trình thực hiện NTM nâng cao đã làm thay đổi diện mạo nông thôn Thọ Xuân. Điều đó được minh chứng cụ thể ở việc đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao khi thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 63,86 triệu đồng, gấp 1,5 lần năm 2019. Công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 1,47%, giảm 0,32% so với năm 2019. 100% số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh và tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch tập trung tăng 33,32% so với năm 2019. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 97%, tăng 5,5% so với năm 2019.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thọ Xuân tự tin với những thành quả đã đạt được. Đón nhận Quyết định công nhận huyện đạt chuẩn NTM nâng cao là vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thọ Xuân; kết quả của sự quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự đồng lòng, quyết tâm mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, cùng với sự hưởng ứng chung tay của Nhân dân trong huyện.

Tiếp tục cuộc “cách mạng không có điểm kết”

Xác định XDNTM, NTM nâng cao luôn là một cuộc “cách mạng” không có điểm kết, bởi những giá trị cốt lõi của nó chính là nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, thực sự khơi dậy được nội lực và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đưa mỗi vùng nông thôn trở thành những vùng đất thanh bình, đổi mới, phát triển. Trong hành trình cho giai đoạn tiếp theo, huyện Thọ Xuân đã đề ra mục tiêu cụ thể: Tiếp tục XDNTM bền vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện NTM nâng cao; phấn đấu hoàn thành 26/26 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 6 xã NTM kiểu mẫu gắn với tiêu chí phường. Phấn đấu trở thành thị xã trước năm 2030, một trung tâm động lực quan trọng, góp phần đưa Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

Mô hình trồng dưa vàng trong nhà lưới của nông dân xã Bắc Lương Ảnh: P.V

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, huyện Thọ Xuân tiếp tục đề ra các giải pháp trọng tâm, gồm: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, huy động các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tham gia thực sự hiệu quả trong việc triển khai thực hiện chương trình XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Phát huy mạnh mẽ tiềm năng, lợi thế để huyện Thọ Xuân phát triển kinh tế nhanh và bền vững, thu hút lao động và nâng cao thu nhập của người dân trên địa bàn huyện. Chú trọng đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển các chuỗi liên kết sản xuất. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác chuyển đổi số để phát triển kinh tế - xã hội. Triển khai các cơ chế, chính sách nhằm thực hiện chương trình XDNTM nâng cao hiệu quả, bền vững.

Đây là những mục tiêu, định hướng lâu dài, còn trước mắt và trong năm 2025, toàn huyện đặt mục tiêu phấn đấu đạt chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người trên 74 triệu đồng/năm. Tổng sản lượng lương thực bình quân hàng năm giữ ở mức 115.500 tấn. Giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 160 triệu đồng trở lên. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 6.500 tỷ đồng. Tỷ lệ tăng thu ngân sách hàng năm 15%. Thêm 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Số lượng sản phẩm OCOP được xếp hạng đến năm 2025, cấp tỉnh 5 sản phẩm, cấp huyện 45 sản phẩm trở lên. Có 18 xã đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng phường theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13.

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thọ Xuân sẽ tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, tăng cường sự đoàn kết thống nhất, tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện NTM nâng cao, các mô hình sản xuất có hiệu quả để tăng thu nhập cho người dân, xây dựng Thọ Xuân ngày càng giàu đẹp văn minh, góp phần quan trọng vào sự phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn của huyện nhà.

Lê Đình Hải

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy , Chủ tịch HĐND huyện