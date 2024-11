Triệu Sơn phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị trong xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao

Với quan điểm “XDNTM chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”, sau khi được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2021, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị và Nhân dân huyện Triệu Sơn tiếp tục bắt tay vào xây dựng huyện NTM nâng cao. Trong đó, MTTQ và các đoàn thể chính trị từ huyện đến cơ sở đã phát huy vai trò tuyên truyền, vận động khơi dậy sức dân để thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao.

Mô hình “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn" của Hội LHPN xã Nông Trường.

Về huyện Triệu Sơn hôm nay, điều dễ cảm nhận được là diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, với kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ. Điểm nhấn là các tuyến đường giao thông được kết nối liên hoàn, những công trình thủy lợi, trường học, cơ sở khám chữa bệnh, công sở các cơ quan hành chính hiện hữu khang trang. Năm 2021, Triệu Sơn được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM. Quán triệt quan điểm “XDNTM chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”, là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị huyện tiếp tục bắt tay ngay vào xây dựng huyện NTM nâng cao.

Chung tay thực hiện các tiêu chí huyện NTM nâng cao, MTTQ huyện Triệu Sơn đã thể hiện vai trò trong việc triển khai sâu rộng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” tới các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân. Đồng thời, chỉ đạo MTTQ các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền để Nhân dân hiểu rõ và phát huy hơn nữa vai trò chủ thể của mình trong XDNTM nâng cao, theo phương châm: “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân hưởng thụ”. Từ đó, khơi dậy được sự chủ động, tích cực của Nhân dân đóng góp tiền của, công sức để thực hiện các tiêu chí huyện NTM nâng cao. Đặc biệt, MTTQ huyện đã chủ động tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành Nghị quyết số 12-NQ/HU ngày 22/7/2022 về việc “Tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với vận động Nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Triệu Sơn, giai đoạn 2022-2025”. Bằng lộ trình khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế ở từng địa bàn dân cư, qua hơn gần 3 năm thực hiện, MTTQ và các đoàn thể chính trị từ huyện đến cơ sở đã tập trung vận động Nhân dân hiến 666.236m2 đất để mở rộng đường giao thông, với chiều dài 511km. Ngoài ra, Nhân dân trong huyện còn tự nguyện đóng góp tiền, ngày công lát hơn 20km vỉa hè, trồng 310km hàng rào cây xanh, xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu với chiều dài 159km. Phong trào “Vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông” tại huyện Triệu Sơn đã trở thành kiểu mẫu để các địa phương trong tỉnh học tập.

Để góp phần đưa Triệu Sơn sớm trở thành huyện NTM nâng cao, trong những năm qua, Hội LHPN huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền đến cán bộ, hội viên và Nhân dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của XDNTM nâng cao. Xác định ở đâu có phong trào mạnh, mô hình hay thì nơi đó sẽ tập hợp được hội viên và đông đảo quần chúng Nhân dân, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo các cấp hội trực thuộc triển khai hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, gắn với phong trào “Phụ nữ Triệu Sơn tích cực tham gia XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh”, bằng những công trình, phần việc cụ thể, thiết thực. Nổi bật là các cấp hội phụ nữ huyện đã tập trung xây dựng và nhân rộng mô hình “Tuyến đường hoa, cây xanh, hàng rào xanh”, “Nhà sạch - vườn đẹp”. Đến nay, các cấp hội phụ nữ trong huyện đã trồng được 205km đường hoa, cây xanh, hàng rào xanh. Trong đó, có 34 mô hình “Tuyến đường sáng - xanh - sạch- đẹp - an toàn" ở 34 xã, thị trấn. Bên cạnh việc hỗ trợ xây dựng 2.850 mô hình “Nhà sạch - vườn đẹp” ở các thôn, khu phố trên địa bàn huyện, hội LHPN các xã, thị trấn đã phát động, duy trì có hiệu quả phong trào “Ngày chủ nhật sạch ở khu dân cư” và vận động 17.268 hộ dân sử dụng thùng phân loại rác thải sinh hoạt tại gia đình; thành lập và duy trì hiệu quả 25 mô hình “Thu gom rác thải nhựa”, góp phần giảm tải lượng rác thải nhựa, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện.

Giống như các đoàn thể chính trị khác, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Triệu Sơn đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”. Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, hội viên CCB huyện đã ủng hộ hơn 1,5 tỷ đồng xây dựng các công trình nhà văn hóa thôn; tham gia hiến 80.000m2 đất làm đường giao thông nông thôn; xây dựng 102km đường điện chiếu sáng đường thôn; đóng góp hơn 20.000 ngày công lao động làm vệ sinh môi trường và cùng Nhân dân nạo vét, khơi thông 100km kênh mương nội đồng, vớt hơn 20 tấn rác thải đảm bảo không để ô nhiễm. Bên cạnh đó, Hội CCB huyện đã phối hợp với MTTQ cùng cấp thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và xây dựng khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn xã hội; xây dựng khu dân cư “5 không, dòng họ 5 có”; xây dựng 254 “Tổ an ninh tự quản” và phối hợp với công an bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương.

Tương tự, Hội Nông dân huyện Triệu Sơn đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn triển khai thực hiện các tiêu chí huyện NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Cụ thể, Hội Nông dân huyện đã xây dựng và ra mắt được 34 mô hình nông dân phân loại, xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón hữu cơ vi sinh; 182 mô hình “Tuyến đường nông dân tự quản” đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp. Đó còn là mô hình “Hàng cau nông dân” với 17.250 cây cau được trồng trên các tuyến đường giao thông; tổ chức lắp đặt 4.058 bể chứa vỏ thuốc bảo vệ thực vật và tổ chức thu gom định kỳ. Mặt khác, các cấp hội nông dân huyện còn hướng dẫn các hộ gia đình xây dựng 725 vườn hộ và 82 vườn mẫu; tuyên truyền, vận động 100% chi hội ký cam kết thực hiện nội dung “3 không” - không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, trồng trọt; không dùng chất cấm trong bảo quản, chế biến thực phẩm; không tiêu dùng thực phẩm bẩn.

Nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong XDNTM nâng cao, Huyện đoàn Triệu Sơn đã phát động phong trào “Ngày chủ nhật sạch” đến các cấp bộ đoàn, đội, thu hút hơn 20.000 lượt đoàn viên, thanh niên, đội viên tham gia dọn vệ sinh các tuyến đường giao thông nông thôn, khu vui chơi thể thao thôn, khu phố, khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ... Đồng thời, thành lập 34 đội hình thanh niên xung kích tình nguyện, huy động 15.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện các tiêu chí XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, bằng việc đảm nhận 95 công trình, trên 1.000 phần việc thanh niên. Đi liền với đó, đoàn viên, thanh niên huyện còn trồng mới 30.000 cây xanh bóng mát; khánh thành và bàn giao 25 khu vui chơi; 8 nhà khăn quàng đỏ cho thiếu nhi, với tổng trị giá 800 triệu đồng.

Những việc làm thiết thực có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị huyện Triệu Sơn đã thu hút được đông đảo Nhân dân tham gia. Thông qua các mô hình đã khơi dậy “lòng dân, sức dân” để XDNTM nâng cao. Thành quả là huyện Triệu Sơn có 17/32 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và huyện đã đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM nâng cao. Không chỉ có diện mạo nông thôn khang trang, hiện đại và văn minh, mà đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của Nhân dân huyện Triệu Sơn đã được cải thiện và nâng cao.

Bài và ảnh: Trần Thanh