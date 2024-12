Phát huy hiệu quả mô hình “Công nhân môi trường - chiến sĩ tuần tra”

Những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP Thanh Hóa cơ bản ổn định, không xảy ra các vụ trọng án nghiêm trọng, phức tạp gây dư luận xấu trong Nhân dân. Tuy nhiên, vẫn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, nhất là tội phạm trộm cắp, cướp giật, gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, tội phạm về ma túy, tội phạm và vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Đại diện lãnh đạo Công an TP Thanh Hóa trao Giấy khen của Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa cho anh Nguyễn Tiến Hiệu có thành tích trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Qua khảo sát, nhận thấy lực lượng công nhân môi trường với đặc thù thường xuyên làm việc vào ban đêm nên có điều kiện để nắm bắt thông tin về hoạt động của các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật. Từ đó có thể giúp lực lượng công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn, nhất là vào các khung giờ nhạy cảm dễ phát sinh tội phạm.

Xuất phát từ thực tiễn trên, Công an TP Thanh Hóa đã nghiên cứu, đánh giá và chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa ban hành Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 23/10/2020 về xây dựng mô hình “Công nhân môi trường - Chiến sĩ tuần tra”. Theo đó, qua khảo sát đã lựa chọn Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa và HTX dịch vụ vệ sinh môi trường Tân Sơn làm đơn vị làm điểm, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể để tổ chức triển khai đến tận các chi bộ, tổ dân phố và tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể Nhân dân trên địa bàn biết và ủng hộ, tham gia, phối hợp. Ban Chỉ đạo mô hình “Công nhân môi trường - chiến sĩ tuần tra” đã phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên và thành lập 31 tổ công nhân tuần tra với hơn 400 thành viên.

Công an thành phố thường xuyên phối hợp với các đơn vị tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho 100% công nhân tham gia mô hình; trao đổi tình hình, hướng dẫn, trang bị thêm kiến thức nghiệp vụ, pháp luật cho lực lượng công nhân cách nhận diện đối tượng và xử lý tình huống phòng vệ khi trực tiếp đối mặt với đối tượng trong khi thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, lập các nhóm zalo, facebook kết nối giữa Công an thành phố với lực lượng công nhân các phường để thuận tiện trong việc trao đổi, nắm tình hình an ninh, trật tự và hoạt động của mô hình; in logo mô hình kèm theo số điện thoại đường dây nóng của Công an TP Thanh Hóa trên các xe chở rác...

Từ việc được trang bị những kiến thức, nhiều công nhân môi trường đã cung cấp cho lực lượng công an nhiều tin về an ninh - trật tự có giá trị. Điển hình, khoảng 12h ngày 3/10/2024, anh Nguyễn Tiến Hiệu, Tổ trưởng tổ sản xuất, Xí nghiệp quản lý xây lắp điện thuộc Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa trong quá trình đi làm về trên đoạn đường được giao quản lý và vận hành, anh đã phát hiện và tố giác đối tượng giả danh công nhân điện lực để trộm cắp dây điện tại khu vực phố Nguyễn Thái Học, phường Trường Thi. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Trường Thi đến ngay hiện trường bắt giữ đối tượng.

Thượng tá Lê Văn Huấn, Phó Trưởng Công an TP Thanh Hoá khẳng định: “Qua 3 năm triển khai, thực hiện mô hình “Công nhân môi trường - chiến sĩ tuần tra”, công nhân môi trường đã cung cấp cho lực lượng công an gần 1.000 nguồn tin về an ninh - trật tự, trong đó có nhiều nguồn tin được chuyển hóa để phục vụ cho công tác điều tra các vụ án. Có thể thấy, lực lượng công nhân môi trường đã và đang là “cánh tay nối dài” của Công an TP Thanh Hóa trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần bảo đảm tốt tình hình an ninh - trật tự trên địa bàn thành phố”.

Những kết quả mô hình đem lại có giá trị sâu sắc trong xây dựng nền thế trận an ninh Nhân dân, bảo đảm an ninh - trật tự và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ đó góp phần tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Bài và ảnh: Trung Hiếu