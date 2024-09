Phát hiện vết nứt trên đồi, Thạch Thành di dời khẩn cấp hơn 60 hộ dân trong đêm

Phát hiện vết nứt trên đồi thuộc khu phố Lâm Thành, thị trấn Kim Tân (Thạch Thành) ngày càng kéo dài, có thể đổ sập, chính quyền đã tổ chức lực lượng di dời khẩn cấp các hộ dân có nguy cơ cao bị ảnh hưởng đến nơi an toàn.

Đồi Lâm Thành thuộc khu phố Lâm Thành, thị trấn Kim Tân (Thạch Thành) đã xuất hiện tình trạng sạt cục bộ từ chiều ngày 23/9.

Tối 23/9, thông tin từ UBND thị trấn Kim Tân (Thạch Thành) cho biết, do mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, vết nứt trên đồi thuộc khu phố Lâm Thành ven Đường tỉnh 523 tiếp tục kéo dài thêm, chính quyền đã tổ chức triển khai phương án di dời khẩn cấp hơn 61 hộ dân với 200 nhân khẩu đến nơi an toàn.

UBND thị trấn Kim Tân tổ chức tuyên truyền, vận động người dân ở khu phố Lâm Thành di dời đến nơi an toàn.

Theo đó, vết nứt này xuất hiện từ sau cơn bão số 3 và tiếp tục diễn biến phức tạp. Đến chiều tối 23/9, vết nứt này kéo dài thêm, đạt khoảng 70m, chiều rộng trung bình là 30cm. Ngay dưới chân đồi xuất hiện vết nứt này có 71 hộ dân sinh sống. Đến chiều 23/9, trên quả đồi này đã xuất hiện tình trạng sạt trượt cục bộ.

Qua công tác ứng trực theo dõi, chiều 22/9, UBND thị trấn Kim Tân đã tổ chức di dời 10 hộ dân với 37 nhân khẩu trong số này đến nơi an toàn. “Do mưa lớn tiếp tục kéo dài, kéo theo nguy cơ cao sạt lở đất, ảnh hưởng đến an toàn sức khỏe, tính mạng người dân, nên tối 23/9, bám sát chỉ đạo của UBND huyện, thị trấn đã tổ chức di dời khẩn cấp các hộ dân có nguy cơ cao còn lại đến nơi an toàn”, ông Hoàng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Kim Tân cho biết.

Người dân khu phố Lâm Thành, thị trấn Kim Tân đồng thuận đến nơi an toàn đề phòng sạt lở đất.

Sau khi hoàn thành công tác di dời, thị trấn Kim Tân đã tổ chức lực lượng tuần tra đảm bảo an toàn tài sản cho người dân.

Còn theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự huyện Thạch Thành, mưa lớn kéo dài đã gây tình trạng sạt lở tại nhiều khu vực trên địa bàn. Chính quyền các địa phương đã phải tổ chức di dời 77 hộ dân chịu ảnh hưởng đến nơi ở an toàn.

Tại các khu vực có nguy cơ cao sạt lở, huyện Thạch Thành cũng đã chỉ đạo các xã thị trấn phân công lực lượng theo dõi, ứng trực, sẵn sàng tổ chức thực hiện phương án di dân.

Lũ trên sông Bưởi gây ngập nhà dân ở khu phố Ngọc Bồ, thị trấn Kim Tân.

Mưa lớn và lũ trên sông Bưởi dâng cao đạt mức báo động III tại thị trấn Kim Tân vào 19h hôm nay đã khiến 232 hộ dân tại 7 xã, thị trấn trên địa bàn bị ngập nhà cửa. Chính quyền các địa phương đã tổ chức di dời 128 hộ gia đình có nhà bị ngập sâu đến nơi an toàn. Đối với các hộ còn lại bị ngập nhà cửa, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn chuẩn bị sẵn sàng các phương án sơ tán, di dời người dân đến nơi an toàn khi nước tiếp tục dâng cao.

Ngoài ra, mưa lũ cũng khiến 15,62km đường giao thông trên địa bàn huyện bị ngập, chia cắt, ảnh hưởng đến việc đi lại của Nhân dân. Mưa lũ cũng gây ngập, đổ gãy 454ha mía, 222ha lúa, 22,9ha ngô và rau màu...

Đỗ Đức