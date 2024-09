Mưa lũ gây thiệt hại lớn tại huyện Lang Chánh

Những ngày qua, trên địa bàn huyện Lang Chánh liên tục xảy ra các đợt mưa vừa đến mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, gây thiệt hại về tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Ngầm tràn bản Vần Ngoài, xã Yên Thắng bị ngập lụt, được lắp biển cảnh báo và có lực lượng chức năng canh gác, bảo đảm an toàn cho người dân.

Tính đến tối 23/9, huyện Lang Chánh có 3 điểm ngầm tràn bị nước dâng gây ngập, gồm: tràn Suối Đang, tràn bản Lọng xã Tam Văn; tràn Suối Bôn, xã Yên Khương gây chia cắt cục bộ.

Tại xã Tân Phúc có 1 điểm sạt lở taluy dương gây nguy cơ đổ cột điện đường dây 0,4kV. Tại thị trấn Lang Chánh có 2 điểm sạt lở, khối lượng sạt lở khoảng 20m3; 1 điểm lở taluy khối lượng đất sạt khoảng 20m3. Tại xã Trí Nang có 3 điểm sạt lở, gồm vị trí tại thôn Cảy khối lượng đất sạt khoảng 300m3; tại dốc Bả Vai đi thôn Năng Cát bị sạt khoảng 350m3; tuyến đường giao thông nội thôn tại bản Hắc chiều dài 200m bị sói mòn, trôi rọ đá kè 2 bên bờ suối. Tại xã Đồng Lương có 1 điểm sạt taluy dương Quốc lộ 15, tại thôn Cui. Tại xã Lâm phú sạt lở 3 điểm trên tuyến đường 530 B (điểm giáp ranh bản Poọng - Đôn, khối lượng ước tính khoảng 30m3; bản Tiến - bản Xày xã Trung Hạ, huyện Quan Sơn, khối lượng khoảng 20m3; khu vực bản Ngày sụt lún taluy âm có chiều dài khoảng 15m). Huyện Lang Chánh cũng đã thực hiện sơ tán hàng chục hộ dân sinh sống ở vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi tránh trú an toàn.

Sơ tán các hộ dân ở vùng có nguy cơ sạt lở ở bản Chiềng Nưa, xã Yên Khương đến nơi tránh trú an toàn.

Tại thời điểm này, Trường THCS xã Lâm Phú bị sạt lở taluy dương làm hư hỏng công trình từ cơn bão số 3, do mưa từ cơn bão số 4 kéo dài đã làm sập đổ, nghiêng toàn bộ công trình, có nguy cơ sập đổ hoàn toàn làm ảnh hưởng đến các dãy phòng học phía dưới nếu không có biện pháp xử lý kịp thời. Mưa to cũng làm Trường Mầm non Giao Thiện khu Pọong bị đổ 30m tường rào.

UBND huyện Lang Chánh đang tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn theo dõi diễn biến tình hình thời tiết, thiên tai để chỉ đạo các biện pháp ứng phó kịp thời, nhất là các khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất, đá để kịp thời sơ tán người, tài sản; các điểm thường xuyên bị ngập, sạt lở trên tuyến đường giao thông để lập barie chắn, phân công gác trực không cho người và phương tiện qua lại.

Khánh Phương