Công an huyện Mường Lát liên tiếp bắt 3 đối tượng mua bán ma túy

Chiều 1-9, Công an huyện Mường Lát cho biết, trong ngày 30 và 31-8 đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu gần 176 viên hồng phiến và nhiều tang vật khác có liên quan.

Đối tượng Đỗ Văn Lý cùng tang vật.

Khoảng 22 giờ ngày 31-8, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an huyện Mường Lát phối hợp với Công an xã Nhi Sơn (Mường Lát) tổ chức tuần tra bảo đảm ANTT tại khu vực bản Pá Hộc, xã Nhi Sơn. Qua đó, phát hiện, bắt giữ đối tượng Đỗ Văn Lý, sinh năm 1994, trú tại bản Chim, xã Nhi Sơn đang tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại chỗ, lực lượng Công an thu giữ 169 viên hồng phiến.

Trước đó, ngày 30-8 Công an huyện Mường Lát đã bắt giữ 2 đối tượng: Vi Văn Đức, sinh năm 2004, ở khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát và Thào Seo Sỳ, sinh năm 1971, trú tại bản Muống 1, xã Mường Lý (Mường Lát) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Thu giữ 7 viên hồng phiến cùng nhều tang vật khác có liên quan.

Các vụ việc trên đang tiếp tục được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

Thái Thanh