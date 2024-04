Công an huyện Lang Chánh ngăn chặn 13 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

Từ đầu năm 2024 đến nay, Công an huyện Lang Chánh đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời 13 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Công an huyện Lang Chánh tuyên truyền, cảnh báo người dân cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Lang Chánh là huyện miền núi với hơn 90% dân số là đồng bào dân tộc Thái, Mường. Những năm gần đây, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn huyện có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là lừa đảo trên không gian mạng. Lợi dụng sự thật thà, nhẹ dạ cả tin và việc người dân vùng sâu, vùng xa ít tiếp cận với công nghệ thông tin, các đối tượng đã thực hiện nhiều chiêu trò lừa đảo khiến người dân dễ dàng dính bẫy.

Trước tình hình trên, Công an huyện Lang Chánh đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, vừa tập trung rà soát, nắm chắc tình hình, đấu tranh trấn áp mạnh đối với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, vừa chỉ đạo các đội nghiệp vụ và Công an các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, trên mạng xã hội Zalo, Facebook... về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng lừa đảo để người dân hiểu và cảnh giác, phòng ngừa.

Đồng thời, lực lượng Công an khuyến cáo người dân không nên cung cấp tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất cứ ai khi chưa kiểm chứng; khi nhận các cuộc gọi yêu cầu chuyển tiền, giao dịch tiền thì tuyệt đối không chuyển mà báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất.

Thông qua công tác tuyên truyền, cảnh báo, chỉ tính từ đầu năm 2024 đến nay, Công an huyện Lang Chánh đã phát hiện và kịp thời ngăn chặn 13 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, giúp người dân bảo vệ an toàn tài sản.

Điển hình, ngày 17/4/2024, Công an xã Trí Nang đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ việc chị Nguyễn Thị L, sinh năm 1974 trú tại bản Giàng Vìn, xã Trí Nang bị 2 đối tượng giả danh là cán bộ Công an huyện Lang Chánh gọi điện thoại thông báo cần phải nâng cấp mã định danh công dân mức độ 2 do bị sai thông tin. Các đối tượng yêu cầu chị L cung cấp toàn bộ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, hướng dẫn chụp ảnh CCCD, chụp ảnh nhận diện khuôn mặt, hướng dẫn chuyển khoản thử 10.000 đồng để xác thực thông tin chủ tài khoản, mục đích là để hack tài khoản ngân hàng của chị L để chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Do đã được tuyên truyền, cảnh báo trước nên chị L nghi ngờ và gọi điện báo Công an xã Trí Nang để được hỗ trợ. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Trí Nang đã hướng dẫn chị L không cung cấp bất kỳ thông tin gì cho các đối tượng; đồng thời phối hợp với ngân hàng để khoá tài khoản, không để các đối tượng lợi dụng chiếm đoạt số tiền hiện có trong tài khoản.

Thái Thanh (CTV)