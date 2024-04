Đảm bảo an ninh, an toàn cao nhất cho Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

Để bảo đảm tốt an ninh - trật tự (ANTT) cho mùa du lịch biển Sầm Sơn 2024 nói chung, khai mạc Lễ hội du lịch và khánh thành Quảng trường biển - trục cảnh quan lễ hội thành phố Sầm Sơn nói riêng, ngay từ đầu tháng 4/2024 Công an tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng và triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra việc triển khai các phương án bảo đảm ANTT khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2024.

Trong đó, công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật khác được cấp ủy, chính quyền thành phố Sầm Sơn, nhất là lực lượng công an quan tâm đặt lên hàng đầu, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần xây dựng thành phố biển Sầm Sơn trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, an toàn của du khách.

Với mục tiêu bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách, đồng thời chủ động phòng ngừa, không để xảy ra các loại tội phạm trong các sự kiện, hoạt động lễ hội du lịch, nhất là trong thời gian diễn ra khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024, Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động tối đa công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường lực lượng, phương tiện, biện pháp để phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, nhất là các loại tội phạm lợi dụng đông người để hoạt động như trộm cắp, cướp, cướp giật, lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, cờ bạc, ma túy...

Theo đó, Công an tỉnh huy động hơn 1.200 cán bộ, chiến sĩ các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an thành phố Sầm Sơn, thành phố Thanh Hóa, thị xã Nghi Sơn, Quảng Xương phối hợp với các lực lượng làm công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở trên địa bàn thành phố Sầm Sơn triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT, trật tự ATGT, trật tự công cộng, phòng chống cháy, nổ thời gian trước, trong và sau khai mạc Lễ hội du lịch biển.

Riêng Công an thành phố Sầm Sơn chủ động tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở và mạng xã hội về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và nhắc nhở người dân cảnh giác phòng ngừa, tự bảo quản tài sản cá nhân của mình, không để kẻ gian lợi dụng móc túi, trộm cắp; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành phố Sầm Sơn lắp đặt thêm hệ thống đèn chiếu sáng và camera giám sát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm; tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, các cơ sở kinh doanh chia sẻ, kết nối hình ảnh từ camera giám sát với lực lượng công an để phòng ngừa tội phạm.

Công an thành phố Sầm Sơn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm.

Theo phương án, các lực lượng tăng cường sẽ thành lập các tổ công tác vừa tiến hành cắm chốt cố định, vừa tổ chức tuần tra lưu động (đi bộ) tại các khu vực tập trung đông người; sử dụng loa cầm tay để tuyên truyền, nhắc nhở, cảnh báo phòng ngừa tội phạm, đồng thời chủ động phát hiện và triển khai lực lượng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý các đối tượng phạm tội.

Riêng các lực lượng chuyên trách về công tác phòng, chống tội phạm mà nòng cốt là các trinh sát và điều tra viên dày dạn kinh nghiệm của Phòng Cảnh sát hình sự, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Công an các địa phương được huy động sẽ tập trung rà soát, nắm tình hình từ sớm, từ xa để tham mưu, phối hợp ngăn chặn và xử lý ngay các vấn đề liên quan đến ANTT ngay từ khi phát sinh. Đồng thời, huy động lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nhận diện và đấu tranh, xử lý triệt để hoạt động của các loại tội phạm.

Công an thành phố Sầm Sơn cũng sẽ phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh bố trí lực lượng, phương tiện và trang thiết bị kỹ thuật tổ chức tuần tra vũ trang, tuần tra nghiệp vụ khép kín địa bàn, nhất là vào các ngày cao điểm cuối tuần, giờ cao điểm diễn ra các sự kiện, hoạt động đông người.

Công an thành phố Sầm Sơn và Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh sẽ tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhất là các cơ sở kinh doanh có nguy cơ, điều kiện phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật, theo phương châm: Công tác quản lý hành chính phải phục vụ tốt cho công tác phòng ngừa tội phạm. Trong đó, lực lượng công an sẽ siết chặt công tác quản lý cư trú, triển khai có hiệu quả phần mềm quản lý cư trú ASM đối với các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh lưu trú.

Đình Hợp (CTV)