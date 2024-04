Chủ động các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trong những ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, các ngành và lực lực lượng có liên quan của tỉnh cùng các địa phương đã chủ động triển khai công tác tuần tra, kiểm soát các tuyến đường, nhất là các khu du lịch biển, khu vui chơi giải trí, bảo đảm an toàn cho Nhân dân đi lại.

Phương tiện tham gia giao thông tăng cao trên địa TP Thanh Hóa trong dịp nghỉ lễ.

Để phòng ngừa tai nạn giao thông và bảo đảm TTATGT, tạo thuận lợi cho Nhân dân đi lại trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 và cao điểm du lịch hè năm 2024, lực lượng Công an tỉnh đã triển khai phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 và du lịch hè năm 2024. Đồng thời, tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy. Trong đó, tập trung xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn, ma tuý, chở quá tải trọng, quá số người quy định...

Cảnh sát giao thông (Công an huyện Hoằng Hóa), kiểm soát hoạt động xe điện chở khách tại khu du lịch biển Hải Tiến.

Tại huyện Hoằng Hóa, các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng tích cực tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, như: Tuân thủ hiệu lệnh và hướng dẫn của lực lượng chức năng; nhường nhịn, giúp đỡ lẫn nhau khi tham gia giao thông; chủ động tham gia giao thông an toàn phòng tránh tai nạn giao thông và thực hiện “Đã uống rượu, bia - không lái xe”; “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hoá giao thông an toàn”; không phóng nhanh, vượt ẩu; không chở quá số người quy định; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; phòng tránh tai nạn đường ngang đường sắt và đường thủy nội địa...

Theo Thượng tá Nguyễn Thế Vượng, Phó trưởng Công an huyện Hoằng Hóa, Trong những ngày nghỉ lễ, đơn vị huy động 100% quân số trực, phân công lực lượng kiểm soát chặt chẽ và tổ chức giao thông an toàn, thông suốt các tuyến đường trên địa bàn, nhất là các tuyến đường đến khu du lịch biển Hải Tiến. Cùng với đó, đơn vị tập trung hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong việc đi lại; nỗ lực cao nhất không để xảy ra tai nạn giao thông, nhất là trên tuyến, khu vực có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trên địa bàn.

Đơn vị quản lý đường bộ chỉnh trang, kẻ vạch làn đường Đại lộ Nam sông Mã.

Ngay từ ngày 26/4, tại TP Thanh Hóa, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn và các huyện Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Hà Trung, Quảng Xương, lực lượng công an đã triển khai thực hiện Phương án phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A, quyết tâm giữ vững tình hình TTATGT trên tuyến, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.

Trên địa bàn TP Thanh Hóa, các lực lượng bố trí các vị trí tổ, chốt, lực lượng tham gia hướng dẫn, chống ùn tắc giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ. Cùng với đó, kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng ôtô, môtô đậu, đỗ, đón, trả khách trái phép, gây cản trở giao thông trên địa bàn TP Thanh Hóa. Tổ chức lực lượng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự, xử lý nghiêm các đối tượng lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép, chống đối, cản trở lực lượng chức năng đang thi hành nhiệm vụ.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phối hợp với Công an thị xã Nghi Sơn, các huyện Hà Trung, Đông Sơn, Nông Cống, Thiệu Hóa bố trí lực lượng tại các nút giao cao tốc để hướng dẫn, điều tiết giao thông, phòng ngừa ùn tắc giao thông, đặc biệt tại các thời điểm trước nghỉ lễ và kết thúc nghỉ lễ.

Cảnh sát giao thông (Công an TP Thanh Hóa) trực ban giám sát các phương tiện qua hệ thống camera.

Ban An toàn giao thông tỉnh thường xuyên đôn đốc các ngành thành viên theo chức năng nhiệm vụ được giao, tổ chức trực theo chế độ trực ban 24/7. Các đơn vị chủ động phối hợp, trao đổi thông tin trực bảo đảm TTATGT giữa các đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ trên tuyến, địa bàn. Ngoài ra, Ban An toàn giao thông tỉnh công bố số điện thoại đường dây nóng về bảo đảm ATGT để tiếp nhận, kịp thời xử lý các phản ánh của người dân về tình hình TTATGT trong dịp nghỉ lễ trên địa bàn toàn tỉnh.

Hải Đăng