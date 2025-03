Nỗi lo sạt lở núi

Vụ sạt lở tại núi Pha Kham, bản Hạ, xã Sơn Hà (Quan Sơn) đã xảy ra từ tháng 9/2024, nhưng đến nay, nỗi bất an vẫn đang bao trùm cuộc sống của các hộ dân và hàng trăm học sinh nơi đây.

Thầy trò Trường THCS xã Sơn Hà mong vị trí sạt lở ở núi Pha Kham, xã Sơn Hà sớm được khắc phục.

Những cơn mưa rả rích gần đây càng làm tăng thêm nỗi lo lắng của bà con bản Hạ. Nếu không có biện pháp xử lý kịp thời, khi mùa mưa bão ập đến, nguy cơ sạt lở có thể tiếp diễn với hậu quả khó lường. Theo phản ánh của các hộ dân bản Hạ sống gần núi Pha Kham, hiện tượng sạt lở ở đây đã xảy ra nhiều lần. Năm 2021, vụ sạt lở đã khiến đất đá tràn xuống làm hư hại nhà văn hóa của xã. Đến mùa mưa bão năm 2022, sạt lở tiếp tục xảy ra tại sườn núi giáp Trường Tiểu học Sơn Hà, làm hư hại nhiều phòng học và công trình phụ trợ.

Gần đây nhất, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 vào tháng 9/2024, một vụ sạt lở lớn đã xảy ra ngay phía sau Trường THCS Sơn Hà. Thầy Nguyễn Viết Năm, hiệu trưởng nhà trường đến nay vẫn chưa hết bàng hoàng. Thầy nhắc lại: "Đêm 23/9, sườn núi Pha Kham bất ngờ bị sạt trượt. Hàng trăm khối đất đá đã chôn vùi hơn 30m tường rào, bể chứa nước, dãy nhà với 8 phòng học, nhà vệ sinh. May mắn không có thiệt hại về người nhưng trường học đã phải tạm đóng cửa trong nhiều ngày để khắc phục". Để có thể duy trì việc học tập của các em học sinh, nhà trường đã phải huy động thầy cô cùng nguồn kinh phí của trường để khắc phục tạm thời. Tuy nhiên, về lâu dài, cơ quan chức năng cần có giải pháp xây dựng bờ kè ngăn sạt lở hoặc di dời nhà trường đến một vị trí mới an toàn.

Có mặt tại Trường THCS Sơn Hà, những dấu tích của vụ sạt lở vẫn còn hiện hữu nham nhở. Khu bán trú vẫn đang bị đất đá vùi lấp, trong khi trên cao những vết nứt kéo dài có thể gây ra vụ sạt lở xuống khu dân cư, trường học bất cứ lúc nào. Chia sẻ về nỗi lo lắng khi con em mình phải học tập trong môi trường không an toàn, phụ huynh Lương Thị H. bày tỏ: “Sáng nào đưa con đến trường tôi cũng rất lo lắng. Nhìn những vết nứt trên vách núi ngày càng mở rộng, ai cũng sợ lỡ một ngày nào đó sạt lở lại xảy ra. Chúng tôi mong chính quyền sớm có phương án di dời hoặc gia cố để đảm bảo an toàn cho các cháu, nhất là khi mùa mưa lũ sắp tới”.

Chủ tịch UBND xã Sơn Hà Lương Văn Cương cho biết: Trước nguy cơ sạt lở trên, ngày 23/10/2024, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở núi Pha Kham, giao UBND huyện Quan Sơn tổ chức khảo sát, đánh giá cụ thể về nguyên nhân, phạm vi, quy mô, mức độ sạt lở, hư hỏng cơ sở hạ tầng do sạt lở gây ra. Trên cơ sở đó, xác định giải pháp xử lý phù hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bố trí kinh phí để đầu tư và triển khai thực hiện, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và ổn định lâu dài. Đồng thời, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) cùng các đơn vị liên quan tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí cho UBND huyện Quan Sơn thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Hiện tại, tình trạng sạt lở ở núi Pha Kham đang ảnh hưởng trực tiếp đến 3 trường học, công sở xã và 8 hộ dân bản Hạ. Chính quyền địa phương đang cắt cử lực lượng theo dõi chặt chẽ những diễn biến tại đây.

Cũng theo ông Cương, mới đây UBND tỉnh đã phê duyệt phân bổ 150 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2024 để khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ sau bão. Nguồn kinh phí này sẽ được dành cho các dự án đã được công bố tình huống khẩn cấp và các dự án cấp bách chưa được bố trí kinh phí, bao gồm các công trình đê điều, hồ chứa thủy lợi, công trình phòng, chống thiên tai, cơ sở hạ tầng thiết yếu và ổn định dân cư vùng thiên tai.

“Hy vọng với nguồn kinh phí này, tình trạng sạt lở tại núi Pha Kham, bản Hạ, xã Sơn Hà sẽ sớm được xử lý triệt để, kịp thời, để người dân và học sinh yên tâm học tập, ổn định cuộc sống” - ông Cương mong mỏi.

Bài và ảnh: Đình Giang