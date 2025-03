Chỉ số hạnh phúc và các quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới

Chỉ số hạnh phúc là hệ thống đo lường hạnh phúc của người dân cũng như phúc lợi của một quốc gia. Công cụ này đo lường sự hài lòng về cuộc sống và điều kiện sống của người dân vì hạnh phúc là mục tiêu không thể thiếu của con người. Hạnh phúc của một quốc gia cung cấp cái nhìn sâu sắc và quan trọng về phúc lợi của người dân. Để người dân hạnh phúc, chính phủ phải cung cấp sự quản lý tốt và hỗ trợ phúc lợi ưu việt.

Người dân tại một hiệu sách ở Việt Nam (Nguồn: Thái Hà/Vietnam+)

Một số yếu tố có tác động tiêu cực hoặc tích cực đến chỉ số hạnh phúc của bất kỳ quốc gia nào. Các yếu tố tác động tích cực đến chỉ số hạnh phúc bao gồm Tổng sản phẩm quốc nội, tuổi thọ cao và hỗ trợ xã hội. Tham nhũng tác động tiêu cực đến chỉ số hạnh phúc của một quốc gia.

Để đảm bảo người dân hạnh phúc, chính phủ phải thu thập dữ liệu hạnh phúc một cách nhất quán trên quy mô lớn vì điều này giúp các nhà hoạch định chính sách nhận ra các mục tiêu cần phải được hình thành để nâng cao phúc lợi của người dân.

Năm 2006, Med Jones - Chủ tịch Học viện Quản lý Quốc tế, đã đề xuất một chỉ số để coi sự hạnh phúc là thước đo kinh tế xã hội. Thước đo này đánh giá sự phát triển kinh tế xã hội dựa trên nhiều khía cạnh, bao gồm cả sức khỏe tâm lý và cảm xúc của người dân. Gross National Happiness (Hạnh phúc Quốc gia Tổng hợp) đã được đề xuất như một chỉ số, tính theo tổng bình quân đầu người, dựa trên các thước đo của các lĩnh vực: kinh tế, môi trường, thể chất, tinh thần, công việc, xã hội và chính trị.

Một số quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao trên thế giới

- Những quốc gia ở châu Á có chỉ số hạnh phúc người dân cao bao gồm: Singapore, quốc gia đứng đầu về mức độ hạnh phúc ở châu Á, được đánh giá cao về GDP bình quân đầu người và tuổi thọ khỏe mạnh; Đài Loan xếp thứ hai về hạnh phúc ở châu Á; tiếp theo là Nhật Bản nổi tiếng với chất lượng cuộc sống cao; Hàn Quốc xếp thứ tư về hạnh phúc ở châu Á, với nền kinh tế phát triển mạnh mẽ; Philippines đứng thứ năm về hạnh phúc ở châu Á, được đánh giá cao về tinh thần lạc quan của người dân.

Tại Việt Nam, chỉ số hạnh phúc của năm qua đã tăng 11 bậc. Theo Báo cáo hạnh phúc thế giới năm 2024 do Mạng lưới Giải pháp phát triển bền vững của Liên hợp quốc công bố dựa trên kết quả khảo sát tại 143 quốc gia và vùng lãnh thổ, Việt Nam đứng thứ 54, cải thiện tích cực so với vị trí 65 của năm 2023. Xét ở khu vực châu Á, Việt Nam đứng vị trí thứ 6.

Cảnh người dân vui chơi tại một công viên ở Việt Nam (Nguồn: Thái Hà/Vietnam+)

- Các quốc gia châu Âu có chỉ số hạnh phúc người dân cao bao gồm: Phần Lan đứng đầu về hạnh phúc trong nhiều năm liên tiếp, nổi bật với hệ thống phúc lợi xã hội mạnh mẽ và gắn kết với thiên nhiên; Đan Mạch xếp thứ hai, được biết đến với phong cách sống “hygge” và hệ thống phúc lợi toàn diện; Iceland là đất nước an toàn và có môi trường tự nhiên trong lành và tuyệt đẹp, góp phần tạo nên cuộc sống hạnh phúc; Thụy Điển có mức độ hài lòng cao về cuộc sống nhờ tuổi thọ cao và môi trường xanh sạch; Hà Lan ưu tiên sự cân bằng và gắn bó với thiên nhiên, cùng với phúc lợi xã hội tốt; Na Uy có chất lượng sống cao và môi trường tự nhiên sạch sẽ, trong lành.

- Các quốc gia châu Phi thường có chỉ số hạnh phúc thấp hơn so với các khu vực khác trên thế giới do nhiều thách thức về kinh tế và xã hội. Song một số quốc gia châu Phi có chỉ số hạnh phúc cao như Nam Phi, quốc gia thường được coi là một trong những quốc gia hạnh phúc hơn ở châu Phi, nhờ vào nền kinh tế tương đối ổn định và môi trường tự nhiên đa dạng; Mauritius được biết đến với môi trường sống chất lượng cao và nền kinh tế mạnh mẽ, Mauritius thường có chỉ số hạnh phúc cao hơn so với nhiều quốc gia khác ở châu Phi; Ghana là đất nước có một xã hội ổn định và mức độ hài lòng trong cuộc sống tương đối cao so với các quốc gia khác trong khu vực.

- Các quốc gia ở châu Mỹ có chỉ số hạnh phúc cao bao gồm: Canada được đánh giá cao về chất lượng cuộc sống và hệ thống phúc lợi xã hội; Uruguay là quốc gia hạnh phúc nhất ở Nam Mỹ, nổi tiếng với môi trường chính trị ổn định và chất lượng cuộc sống tốt; Costa Rica xếp hạng cao về Chỉ số Hành tinh Hạnh phúc (HPI), được biết đến với môi trường tự nhiên tuyệt đẹp và chất lượng cuộc sống cao; Mỹ mặc dù đã tụt hạng gần đây, vẫn nằm trong số các quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao, nhờ GDP bình quân đầu người cao và hệ thống hỗ trợ xã hội.

- Australia là quốc gia duy nhất ở châu Đại Dương nằm trong top 10 quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm 2024, xếp ở vị trí thứ 10. New Zealand, mặc dù không nằm trong top 10 năm 2024, cũng là một quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao, thường nằm trong top 11. Cả hai quốc gia đều được đánh giá cao về các yếu tố như GDP bình quân đầu người, hỗ trợ xã hội, và chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, mức độ hạnh phúc của người trẻ dưới 30 tuổi ở cả Úc và New Zealand đã giảm đáng kể trong những năm gần đây

Chỉ số hạnh phúc cũng có thể được đánh giá như sau

Sự ổn định kinh tế: Giá trị tài sản ròng cũng là một yếu tố quan trọng trong tính toán chỉ số hạnh phúc.

Điều kiện sống: Bạn có cảm thấy hạnh phúc trong thành phố mà bạn sống không? Bạn cảm thấy thế nào về khu vực và ngôi nhà mà bạn đang sinh sống?

Sức khỏe thể chất: Bạn có khỏe mạnh không? Bạn thường có năng lượng sống tích cực hay tiêu cực?

Sức khỏe tâm thần: Bạn có cảm thấy chán nản không? Bạn có cảm thấy giận dữ hay sợ hãi không? Bạn có cảm thấy hạnh phúc từ tận sâu trong tâm hồn không?

Mức độ hài lòng với công việc: Bạn có thích công việc hiện tại không? Bạn cảm thấy công việc đó có ý nghĩa không? Mối quan hệ giữa bạn và đồng nghiệp, cấp trên như thế nào?

Mối quan hệ xã hội: Bạn có mối quan hệ tốt với bạn đời không? Bạn có mối quan hệ thân thiết với gia đình không? Bạn có những người bạn mà bạn có thể tin tưởng không?

Đóng góp cho cộng đồng: Bạn có tham gia thường xuyên vào các hoạt động tình nguyện không? Bạn có tham gia vào bất kỳ tổ chức nào giúp cải thiện cuộc sống của mọi người không?

Sức khỏe tinh thần: Bạn có mối liên kết chặt chẽ với điều gì không? Bạn có cảm thấy bình an trong tâm hồn không?

Ngoài ra, Chỉ số hạnh phúc của bạn có thể bao gồm bất kỳ khía cạnh nào trong cuộc sống mà bạn coi là quan trọng đối với bản thân./.

Theo TTXVN