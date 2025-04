Niềm vui chờ ngày đặc xá

Đặc xá là chủ trương lớn, thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước ta đối với những người đang chấp hành án phạt tù có quá trình học tập, lao động, cải tạo tốt. Năm nay, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Chủ tịch nước đã ban hành Quyết định số 266 về đặc xá năm 2025. Với mục tiêu bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, dân chủ, đúng đối tượng và điều kiện đặc xá, đến nay Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai thực hiện công tác đặc xá một cách nghiêm túc, đúng quy trình và tiến độ...

Trại tam giam Công an tỉnh Thanh Hóa phổ biến các hướng dẫn, điều kiện về đặc xá.

Những ngày này, cùng với phạm nhân cả nước, các phạm nhân ở Trại Tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa có tên trong danh sách được xét đề nghị Chủ tịch nước đặc xá dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang háo hức, mong chờ đến ngày chính thức được nhận Quyết định đặc xá, trở về cộng đồng, đoàn tụ gia đình và làm lại cuộc đời sau những tháng ngày phải trả giá cho lỗi lầm trong quá khứ. Hơn ai hết, những phạm nhân này đều mong muốn ngày trở về sẽ được người thân, cộng đồng đón nhận, tạo điều kiện giúp đỡ để họ có cơ hội sửa chữa lỗi lầm, trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội.

Là một trong 49 phạm nhân được xét đặc xá trong dịp 30/4 năm nay, phạm nhân Nguyễn Thi Lan Anh, sinh năm 1996 ở phường Nam Ngạn (TP Thanh Hóa) bồi hồi, xúc động chia sẻ: "Trong thời gian chấp hành án tại Trại Tạm giam Công an tỉnh, tôi đã luôn cố gắng cải tạo để chuộc lại lỗi lầm mà trước đây mình đã gây ra. Được sự động viên, giúp đỡ nhiệt tình, trách nhiệm của cán bộ trong Trại đã giúp tôi lấy lại tinh thần quyết tâm cải tạo thật tốt. Trong dịp đặc xá lần này, tôi may mắn được đưa vào danh sách được xét đề nghị đề nghị Chủ tịch nước đặc xá. Đó là điều rất hạnh phúc mà không phải phạm nhân nào cũng có được. Nếu được đặc xá, khi về với cộng đồng, tôi sẽ phấn đấu làm ăn lương thiện, trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội, không tái phạm tội".

Các phạm nhân lao động cải tạo chờ ngày đặc xá.

Được biết, phạm nhân Nguyễn Thị Lan Anh có hoàn cảnh khá đặc biệt. Bố mẹ đều đã già yếu thường xuyên ốm đau, chồng không có việc làm, hiện nuôi 2 con nhỏ cháu lớn 10 tuổi, cháu nhỏ 6 tuổi. Do gia cảnh khó khăn, nên Lan Anh đã bị lôi kéo và tham gia vào đường dây lừa đảo tuyển cộng tác viên bán bản vẽ thiết kế công trình qua mạng Facebook, Zalo...., sau đó bị Công an bắt và bị Tòa án nhân dân TP Thanh Hóa tuyên án 36 tháng tù giam. Trong quá trình giam giữ, cải tạo tại Trại Tạm giam Công an tỉnh, Nguyễn Thị Lan Anh đã chịu khó cải tạo, nghiêm chỉnh chấp hành nghiêm mọi nội quy, quy định của Trại và được xét đề nghị đặc xá trước thời hạn 1 năm 8 tháng.

Cũng như phạm nhân Nguyễn Thị Lan Anh, phạm nhân Hà Văn Trường, sinh năm 2003 ở xã Cao Thịnh (Ngọc Lặc) hiện đang chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh với mức án 37 tháng tù giam về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trong quá trình cải tạo, do ăn năn với hành vi phạm tội của mình, Trường đã luôn cố gắng rèn luyện, phấn đấu và được đưa vào diện xét đề nghị đặc xá năm 2025. Đây là cơ hội lớn để Trường phấn đấu, quyết tâm làm lại cuộc đời, cố gắng lao động, cải tạo tốt để trở thành người có ích cho xã hội, sớm hòa nhập với gia đình và cộng đồng.

Thượng tá Nguyễn Quang Tuyến, Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh cho biết: "Thực hiện Quyết định đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước, thời gian qua, Trại tạm giam Công an tỉnh đã phổ biến, quán triệt, triển khai nghiêm túc các Quyết định đặc xá đến cán bộ, chiến sĩ và phạm nhân đang giam giữ, cải tạo tại các phân trại; tổ chức niêm yết công khai các quy định, hướng dẫn về công tác đặc xá để phạm nhân và gia đình nghiên cứu, nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, qua đó hiểu rõ các điều kiện, tiêu chuẩn được xét đề nghị đặc xá năm 2025. Đồng thời, Trại tạm giam đã tổ chức cho các tổ, đội phạm nhân họp để tự so sánh, đối chiếu các điều kiện, tự đánh giá và viết đơn xin được đặc xá. Phối hợp với Phòng Hồ sơ nghiệp vụ hỗ trợ, xác minh và trả lời về những trường hợp phạm nhân có đủ điều kiện đặc xá. Đây là một trong những cơ sở rất quan trọng để Trại tạm giam tiến hành rà soát, báo cáo một cách khách quan, đảm bảo đúng đối tượng.

Các phạm nhân lao động cải tạo chờ ngày đặc xá.

Theo danh sách đề nghị, dịp 30/4/2025, Trại tạm giam Công an tỉnh có 49 phạm nhân được đề nghị xét đặc xá. Đây là những phạm nhân có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt và đủ điều kiện chấp hành án phạt tù, chấp hành xong các hình phạt bổ sung cũng như các điều kiện khác theo quy định. Đến thời điểm này, Trại tạm giam Công an tỉnh đã hoàn các tất thủ tục xét duyệt những phạm nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề xuất Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương thẩm định và trình Chủ tịch nước ra quyết định.

Để chuẩn bị cho hành trang ngày trở về tái hòa nhập cộng đồng cho các phạm nhân, Trại tạm giam Công an tỉnh đã tổ chức các lớp học tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân được đề nghị xét đặc xá; trang bị cho các phạm nhân những kiến thức, kỹ năng cơ bản để khi được đặc xá trở về cộng đồng, xóa bỏ mặc cảm, làm ăn lương thiện, không tái phạm tội, phấn đấu trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội. Đối với những phạm nhân chưa đủ tiêu chuẩn được đề nghị đặc xá lần này, qua công tác tuyên truyền, giáo dục giúp họ hiểu hơn về chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta, từ đó yên tâm cải tạo, cố gắng phấn đấu lao động, học tập, chấp hành tốt nội quy nơi giam giữ để sớm được đặc xá trở về với gia đình và hòa nhập cùng xã hội.

Mai Hà (CTV)