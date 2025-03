Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến kiểm tra công tác đặc xá năm 2025 tại Thanh Hóa

Sáng 27/3, tại Trại giam Thanh Phong, Đoàn công tác của Bộ Công an do Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá, Trưởng Ban Chỉ đạo về đặc xá của Bộ Công an làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác đặc xá năm 2025; công tác thi hành án hình sự ngoài cộng đồng của Công an tỉnh Thanh Hoá và các Trại giam của Bộ Công an đóng trên địa bàn tỉnh.

Trung tướng Lê Văn Tuyến thăm hỏi, động viên phạm nhân đang cải tạo tại Trại giam Thanh Phong.

Trực tiếp làm việc với đoàn có Đại tá Phùng Xuân Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo các phòng chức năng Công an tỉnh; Ban Giám thị các Trại giam Thanh Phong, Thanh Cẩm, Thanh Lâm, số 5 Bộ Công an.

Theo báo cáo, ngay sau khi có Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá, Công an tỉnh Thanh Hóa và các trại giam đóng trên địa bàn tỉnh đã thành lập Hội đồng xét đề nghị đặc xá, Tiểu ban xét đề nghị đặc xá ở các phân trại, Tổ thẩm định hồ sơ, bảo đảm nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật.

Các đơn vị chủ động xây dựng và ban hành các chương trình, kế hoạch triển khai; tổ chức niêm yết công khai tại bảng tin, buồng giam, khu giam, thư viện, nhà thăm gặp, đồng thời tổ chức phổ biến cho phạm nhân về đối tượng, điều kiện đặc xá năm 2025 để phạm nhân tự liên hệ với bản thân, viết đơn đề nghị đặc xá... Việc triển khai thực hiện bảo đảm nghiêm túc, đúng trình tự, thủ tục; hồ sơ chặt chẽ, thận trọng, công khai, minh bạch, khách quan, dân chủ, đúng đối tượng, điều kiện theo quy định của pháp luật, không để xảy ra sai sót và tiêu cực.

Đến nay, Tổ thẩm định liên ngành của Hội đồng Tư vấn đặc xá đã hoàn thành kiểm tra, thẩm định danh sách, hồ sơ đề nghị đặc xá của Cơ quan thi hành án hình sự, trong đó Công an tỉnh Thanh Hoá có 49 hồ sơ đủ điều kiện đặc xá; các trại giam Thanh Phong, Thanh Cẩm, Thanh Lâm, số 5 Bộ Công an có 432 hồ sơ đủ điều kiện đề nghị đặc xá.

Tại buổi làm việc, Đại tá Phùng Xuân Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa và Giám thị các Trại giam Bộ Công an đóng trên đị bàn tỉnh đã báo cáo một số khó khăn, vướng mắc; đồng thời đề xuất, kiến nghị một số nội dung.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả công tác triển khai Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước tại Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá và các Trại giam Thanh Lâm, Thanh Phong, Thanh Cẩm, số 5 Bộ Công an.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, đặc xá là chính sách khoan hồng đầy tính nhân văn của Đảng, Nhà nước, do đó Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá và các Trại giam Bộ Công an đóng trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục rà soát, đánh giá các trường hợp để đảm bảo không để sót lọt trường hợp đủ điều kiện nhưng không được đề nghị đặc xá và không để lọt các trường hợp không đủ điều kiện được đề nghị đặc xá, tránh sai sót, nhầm lẫn.

Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Công an tỉnh Thanh Hoá và các trại giam cần làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương đặc xá để người dân đồng tình, ủng hộ; tuyên truyền, giáo dục cho phạm nhân để khi họ trở về tái hoà nhập cộng đồng không tái phạm tội. Chuẩn bị kỹ, đầy đủ các điều kiện cần thiết để tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước chu đáo, trang trọng, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị, địa phương. Phối hợp với cơ quan chức năng xem xét cấp căn cước công dân cho người được đặc xá...

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra nơi ăn ở, sinh hoạt, học tập, phòng thăm và phân xưởng lao động sản xuất, dạy nghề dành cho phạm nhân tại Phân trại số 2 Trại giam Thanh Phong.

Mai Hà (CTV)