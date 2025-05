Như Xuân chắp cánh ước mơ “an cư lạc nghiệp” cho các đối tượng yếu thế

Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh, trong 2 năm 2024-2025” (gọi tắt là Cuộc vận động) đã phát huy và khơi dậy tinh thần “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” của cộng đồng chung tay hỗ trợ các đối tượng yếu thế có nhà ở ổn định, an toàn. Nhân lên ý nghĩa chính trị - xã hội to lớn và tính nhân văn sâu sắc của Cuộc vận động, huyện Như Xuân đã và đang chắp cánh ước mơ “an cư lạc nghiệp” bền vững cho các đối tượng yếu thế.

Đồng chí Lương Thị Hoa, Bí thư Huyện ủy Như Xuân trao tiền hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo xã Tân Bình theo Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Lan tỏa tinh thần “Tương thân tương ái”

Xác định việc thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa chính trị - xã hội to lớn và tính nhân văn sâu sắc, Ban Thường vụ Huyện ủy Như Xuân đã tổ chức quán triệt, phổ biến sâu rộng nội dung, mục đích, ý nghĩa Cuộc vận động đến các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Đồng thời, thành lập Ban chỉ đạo “Cuộc vận động xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ khó khăn chưa có nhà ở và đang ở nhà tạm bợ, dột nát trên địa bàn huyện trong 2 năm 2024 - 2025” (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo huyện Như Xuân).

Bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban chỉ đạo Cuộc vận động huyện đã ban hành kế hoạch thực hiện Cuộc vận động và giao UBND huyện tiền hành rà soát, bình xét hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà trên địa bàn. Căn cứ vào phương án triển khai, Ban chỉ đạo huyện chủ động giao chỉ tiêu, mức vận động cho các xã, thị trấn. Đồng thời, thành lập Ban chỉ đạo cấp xã và ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Cuộc vận động cấp cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Đức Đồng, Chủ tịch UBND huyện Như Xuân trao tiền hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo xã Bình Lương.

Quyết tâm sớm mang lại mái ấm cho các đối tượng yếu thế để không ai bị bỏ lại phía sau, cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị, cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Cuộc vận động, với nhiều hình thức, như: Treo băng zôn tại các thôn, khu phố, đăng tải tin, bài tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử huyện, Cổng thông tin điện tử các xã, thị trấn và phát trên hệ thống loa truyền thanh. Từ chỗ làm tốt công tác tuyên truyền, Cuộc vận động đã nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của nhiều tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân.

Đi liền với đó, ban công tác mặt trận các thôn, khu phố cũng vào cuộc tuyên truyền, vận động cộng đồng dân cư, bà con trong dòng họ tham gia đóng góp kinh phí và huy động thêm nhân lực, ngày công để xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở. Bà Vi Thanh Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Như Xuân, cho biết: “Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Huyện ủy và sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị, Ban chỉ đạo các cấp, cùng tinh thần trách nhiệm, những nghĩa cử cao đẹp của nhiều tổ chức, cá nhân hướng đến đối tượng yếu thế, Cuộc vận động xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ khó khăn chưa có nhà ở và đang ở nhà tạm bợ, dột nát trên địa bàn huyện trong 2 năm 2024 - 2025 đã thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tính đến tháng 4/2025, Ủy ban MTTQ huyện đã tiếp nhận 2 đợt kinh phí ủng hộ, với số tiền 18,239 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí từ Ban chỉ đạo tỉnh là 13,235 tỷ đồng; cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện đóng góp 5,627 tỷ đồng.

Những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình

Đồng chí Lê Văn Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Như Xuân, trao tiền hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo xã Thượng Ninh.

Trên cơ sở hướng dẫn của Ban chỉ đạo tỉnh, từ đầu năm 2024 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận chủ trì, phối hợp với UBND huyện tổ chức 5 đợt rà soát, lập danh sách hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn có nhu cầu xây dựng mới và sửa chữa nhà ở trong 2 năm 2024 - 2025. Theo kết quả rà soát, toàn huyện có 348 hộ gia đình có nhu cầu xây mới và sửa chữa nhà ở. Trong đó, xây dựng mới có 254 hộ; sửa chữa có 94 hộ. Đối tượng được hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà ở là các gia đình người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Để các đối tượng yếu thế được ở trong những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình, Ban chỉ đạo huyện phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền 16 xã, thị trấn cùng các hộ gia đình đã khởi công xây dựng mới, sửa chữa 253 ngôi nhà theo Chỉ thị số 22-TC/TU, Quyết định số 21/2024/QĐ-TTg ngày 22/11/2024 của Thủ tướng Chính về “mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và tỷ lệ phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương, tỷ lệ đối ứng vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương giai đoạn 2023 - 2025”, Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, xây dựng mới 241 ngôi nhà, sửa chữa là 12 ngôi nhà. Đến nay, toàn huyện đã hoàn thành xây dựng mới, sửa chữa và bàn giao tiền 168 ngôi nhà.

Ngôi nhà của gia đình anh Lê Đình Hà, thôn Thịnh Lạc, xã Hóa Quỳ, được làm theo Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Ngôi nhà của gia đình anh Lê Đình Hà - người dân tộc Thổ ở thôn Thịnh Lạc, xã Hóa Quỳ đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, là minh chứng hiện hữu cho tinh thần “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, chung tay, góp sức từ cộng đồng. Anh Hà vốn mắc bệnh tim, ốm yếu nhưng hàng ngày anh vẫn đi làm phụ hồ để mưu sinh và nuôi mẹ già 72 tuổi. Cuộc sống “giật gấu vá vai” nên gia đình anh chưa bao giờ dám mơ có ngôi nhà mới kiến cố, an toàn. Được biết, căn nhà hiện tại mà anh và mẹ già đang ở được xây từ vài chục năm về trước. Từ năm 2020, do ảnh hưởng của thiên tai, ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, tường vôi hoen ố, nứt toác, có nguy đổ sập bất cứ lúc nào. Điều mà anh Hà và mẹ già chưa bao giờ dám mơ ước đã trở thành hiện thực khi Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy lan tỏa đến nhiều đối tượng yếu thế trên địa bàn huyện Như Xuân. Sau khi được xã Hóa Quỳ thông báo gia đình thuộc đối tượng được hỗ trợ xây dựng nhà, anh Hà cùng mẹ vỡ òa trong niềm vui xen lẫn xúc động. Với sự chung tay hỗ trợ của nhà nước và bà con lối xóm, chỉ hơn 1 tháng xây dựng, ngôi nhà mới của gia đình anh đã hoàn thành. Từ đây, được ở trong ngôi nhà mới ấm áp nghĩa tình cồng đồng sẽ giúp anh Hà và mẹ già an toàn hơn khi có mưa bão, là bước khởi đầu chắp cánh ước mơ “an cư lạc nghiệp” bền vững và xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Gia đình bà Hồ Thị Thặt, thôn Quang Trung, xã Bình Lương, phấn khởi khi được ở trong ngôi nhà mới.

Với gia đình bà Hồ Thị Thặt, thôn Quang Trung, xã Bình Lương, mơ ước về ngôi nhà mới được cất sâu trong đáy lòng, bởi điều kiện hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn. Chồng bị thiểu năng nên bà là trở thành trụ cột gia đình. Cuộc sống chạy ăn từng bữa nên dẫu đã ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy” gia đình bà vẫn phải sống trong căn nhà gỗ được làm từ năm 1968 đã xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ mất an toàn cao. Đầu năm 2025, gia đình bà Thặt được hỗ trợ xây dựng ngôi nhà mới theo Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. “Ngoài 80 triệu đồng được hỗ trợ theo Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, để đủ tiền xây nhà, gia đình tôi bán đồi keo được 120 triệu đồng và vay thêm anh em họ hàng. Được ở trong ngôi nhà khang trang, kiên cố, gia đình tôi mừng lắm. Ngôi nhà không chỉ là nơi an dưỡng tuổi già của vợ chồng tôi, mà còn là nơi để các con các cháu sum vầy” - bà Thặt chia sẻ.

Đồng chí Lê Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Như Xuân, trao tiền hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo xã Thanh Sơn.

Quá trình tổ chức thực hiện Cuộc vận động, Ban chỉ đạo huyện thường xuyên chỉ đạo 16 xã, thị trấn rà soát các đối tượng, nhằm đảm bảo việc hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa nhà đúng “địa chỉ”. Tính đến đầu tháng 5/2025, toàn huyện Như Xuân còn 61 hộ gia đình có nhu cầu xây dựng mới, sửa chữa nhà. Trong đó, có 22 hộ nghèo; 37 hộ cận nghèo; 2 hộ dân tộc thiểu số nghèo khó khăn về nhà ở.

Với tinh thần không để không ai bị bỏ lại phía sau, Ban Thường vụ Huyện ủy Như Xuân đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai hiệu quả Cuộc vận động, phấn đấu đến 30/9/2025 hoàn thành mục tiêu xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ khó khăn chưa có nhà ở và đang ở nhà tạm bợ, dột nát. Trong tâm là chỉ đạo Ủy ban MTTQ, Ban chỉ đạo huyện và 16 xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền, vận động, kêu gọi, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân, phát huy tinh thần “Tương thân, tương ái” chung tay, góp sức đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương ủng hộ, giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các đối tượng yếu thế.

Trần Thanh