Sức trẻ quân hàm xanh

Không chỉ là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tuổi trẻ khối lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa còn xung kích, nhiệt huyết tham gia các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng gắn với Chiến dịch hành quân xanh năm 2023.

Đoàn thanh niên Công an tỉnh tham gia các hoạt động tình nguyện tại huyện Mường Lát.

Chiến dịch hành quân xanh được khối lực lượng vũ trang triển khai hàng năm trong dịp hè nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ lực lượng vũ trang Nhân dân gắn với các hoạt động cụ thể. Nhiều phong trào và việc làm ý nghĩa đã được triển khai, như: tình nguyện vì cộng đồng, vì an sinh xã hội; bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ; hoạt động hỗ trợ XDNTM, xây dựng văn minh đô thị, dọn dẹp vệ sinh môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, “Ngày thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho Nhân dân”... Qua đó, góp phần xây dựng, làm đẹp thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, chiến sĩ Công an Nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, trí tuệ của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên, trí thức trẻ trong tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã phối hợp tổ chức ra quân đội hình “Trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới” cấp tỉnh tại xã Quang Chiểu (Mường Lát).

Đội hình đã triển khai, thực hiện chuỗi hoạt động gồm: Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 300 người dân xã Quang Chiểu; tư vấn sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình; phát 900 bao cao su, 70 liều thuốc tránh thai cho bà con Nhân dân; tặng cây xoài giống, thuốc tiêu độc khử trùng và hướng dẫn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho thanh niên và người dân; tặng 37 suất quà cho các gia đình thương binh, gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, học sinh, già làng, trưởng bản tiêu biểu; tổ chức cắt tóc miễn phí cho bà con Nhân dân; khánh thành, bàn giao khu vui chơi cho thanh, thiếu nhi thị trấn Mường Lát; triển khai thực hiện công trình “Đường cây thanh niên” tại xã Quang Chiểu. Tổng trị giá các hoạt động khoảng 165 triệu đồng.

Trước đó, tại huyện Quan Hóa nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2023), Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tri ân, dâng hương các dân công hỏa tuyến hy sinh tại hang Co Phường, xã Phú Lệ; tặng 7 suất quà cho người có công tại xã Phú Lệ. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cũng trao tặng phao cứu sinh và áo phao tại bến đò xã Phú Xuân; trao 50 đầu sách kỹ năng bơi lội cho Đoàn xã Phú Xuân để tuyên truyền kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ trong dịp hè.

Ngay từ đầu tháng 5-2021, các cơ sở đoàn của Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức triển khai chiến dịch hành quân xanh. Sau hơn 3 tháng tham gia chiến dịch, toàn tỉnh đã thành lập được hơn 1.000 lượt đội hình tình nguyện hành quân xanh, thu hút hơn 50.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Nhiều hoạt động tình nguyện cụ thể, thiết thực được triển khai như: hỗ trợ cấp, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử; dọn dẹp vệ sinh môi trường; đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, phòng chống cháy nổ; hỗ trợ XDNTM, xây dựng văn minh đô thị, tổ chức hoạt động an sinh xã hội; tham gia tiếp sức mùa thi; thành lập hơn 20 ngân hàng máu sống tại các đơn vị công an để tổ chức hoạt động hiến máu...

Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nguyễn Văn Hợp cho biết: “Với tinh thần vì Nhân dân phục vụ, “hết việc không hết giờ”, đông đảo đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh đã tình nguyện tham gia các hoạt động ý nghĩa, thiết thực trên các lĩnh vực... Qua đó được các cấp, ngành và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao; đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an đẹp trong lòng dân”.

Thời gian tới, chiến dịch hành quân xanh tiếp tục tập trung vào các hoạt động trọng tâm như tình nguyện xây dựng nếp sống văn minh đô thị và bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; các hoạt động tình nguyện “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; tình nguyện mùa đông...

Bài và ảnh: Lê Phượng