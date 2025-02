Nhiều gam màu sáng trong công tác xuất khẩu lao động

Xác định đưa người lao động (NLĐ) đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng là một trong những giải pháp quan trọng không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế mà còn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Thời gian qua, tỉnh ta đã tập trung đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động (XKLĐ), coi đây là một trong những hướng đi hiệu quả giúp NLĐ có việc làm với mức thu nhập cao; góp phần phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững cho các địa phương.

Đẩy mạnh đào tạo nghề là cơ sở để người lao động hướng tới thị trường XKLĐ thu nhập cao (Trong ảnh: Công nhân công ty TNHH may mặc HUG, xã Minh Tân ( Vĩnh Lộc) trong ca sản xuất).

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đưa NLĐ địa phương đi XKLĐ, huyện Cẩm Thủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai khá hiệu quả công tác này. Để triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả, ban chỉ đạo thực hiện công tác XKLĐ các cấp được thành lập từ huyện đến cơ sở. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của Nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc XKLĐ được chú trọng, từ đó giúp NLĐ hiểu rõ chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về XKLĐ; đồng thời giúp người dân, nhất là lao động trẻ vùng sâu, vùng xa tiếp cận đầy đủ thông tin các đơn hàng, nhu cầu tuyển lao động và hỗ trợ pháp lý trong quá trình làm hồ sơ vay vốn, xuất cảnh... Qua đó, giúp người dân nâng cao nhận thức về việc XKLĐ, từng bước khắc phục tư tưởng e ngại đi làm ăn xa, đồng thời cũng giúp NLĐ yên tâm, lựa chọn công việc và thị trường làm việc phù hợp... Kết quả, năm 2024 toàn huyện đưa được 558 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng (vượt chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao).

Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) huyện Cẩm Thủy Lê Hải Sâm cho biết: Hầu hết những NLĐ sau khi đi làm việc ở nước ngoài đều có cuộc sống ổn định, có vốn, kiến thức nên có thể tiếp tục XKLĐ hoặc giới thiệu cho người thân cùng tham gia XKLĐ. Không ít người sử dụng vốn tích lũy đầu tư vào sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Để tạo bước chuyển trong công tác XKLĐ, hằng năm, căn cứ vào kế hoạch XKLĐ của tỉnh giao, huyện Hoằng Hóa chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác XKLĐ và hỗ trợ NLĐ đi làm việc ở nước ngoài. Bên cạnh đó, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nắm rõ các quy định về XKLĐ và những lợi ích từ XKLĐ mang lại. Ngoài ra, huyện tích cực phối hợp với các doanh nghiệp XKLĐ mở các hội nghị chuyên đề để tuyên truyền, phổ biến, vận động NLĐ tham gia XKLĐ; giải quyết nhanh chóng các thủ tục cần thiết để NLĐ thuận lợi trong việc xuất cảnh. Kết quả, năm 2024, toàn huyện đã đưa được 1.400 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Thanh Hóa là một trong những tỉnh có số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài đứng đầu cả nước. Hiện nay, tổng số lao động của tỉnh Thanh Hóa đang làm việc có thời hạn ở nước ngoài trên 40 nghìn người. Tập trung chủ yếu ở các thị trường: Nhật Bản (15.000 lao động), Đài Loan (14.000 lao động), Hàn Quốc (8.000 lao động); còn lại là các nước khác... Hằng năm số tiền NLĐ gửi về ước khoảng 350 triệu USD.

Cũng trong năm 2024, nhờ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, toàn tỉnh đã đưa 13.820 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, vượt gấp 2,3 lần kế hoạch năm và đạt 91,35% so với cùng kỳ năm trước, tập trung vào các thị trường trọng điểm như Đài Loan (5.500 lao động), Nhật Bản (4.500 lao động) và Hàn Quốc (3.300 lao động). Những kết quả ấn tượng này đã góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị xuống còn 2,65% vào cuối năm 2024, giảm 0,15% so với năm 2023; tỷ lệ thiếu việc làm ở khu vực nông thôn cũng được kéo giảm xuống còn 5,65%, giảm 0,15% so với cùng kỳ năm trước.

Tư vấn việc làm, XKLĐ cho người lao động tại Khu Kinh tế Nghi Sơn.

Cùng với đó, trong năm qua, Sở LĐTB&XH đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm phối hợp, tổ chức thành công 28 hội nghị giới thiệu các chương trình đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức phi lợi nhuận cho 3.360 NLĐ tại 6 huyện miền núi. Đã thực hiện hỗ trợ giới thiệu 70 doanh nghiệp tuyển dụng lao động trong nước và XKLĐ, phối hợp chặt chẽ với các địa phương để đảm bảo nhu cầu tuyển dụng. Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan tổ chức, hướng dẫn tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn cho 10.497 NLĐ, qua đó đưa tỉnh Thanh Hóa là địa phương đứng đầu cả nước về số lượng thí sinh đăng ký dự thi; tổ chức, hướng dẫn cho 4.482 lao động trên địa bàn tỉnh hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS.

Ngoài ra, Sở LĐTB&XH phối hợp với Trung tâm Lao động ngoài nước, Trường Đại học Hồng Đức và Công an tỉnh chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đảm bảo an toàn - an ninh trật tự để tổ chức thành công kỳ thi tiếng Hàn cho 6.720 lao động (trong đó: có 5.478 lao động tại Thanh Hóa và 1.242 lao động đến từ Ninh Bình) đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS (lần đầu tiên kỳ thi được tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa). Đây là một trong những nguồn lực quan trọng, là cơ sở để tỉnh Thanh Hóa mở rộng thị trường lao động thu nhập cao trong các năm tiếp theo.

Ông Hoàng Ngọc Trung, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH, cho biết: Để đẩy mạnh công tác XKLĐ, thời gian tới, các ban, sở, ngành liên quan tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của XKLĐ; quyền, nghĩa vụ khi tham gia XKLĐ. Bên cạnh đó, nâng cao vai trò trách nhiệm của chính quyền các cấp trong việc phối hợp với các doanh nghiệp tuyển chọn lao động xuất khẩu. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với Trung tâm Lao động ngoài nước tổ chức các hội nghị chuyên đề để đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyển chọn đào tạo nguồn lao động và tìm kiếm đối tác mới để tạo thêm nhiều việc làm cho NLĐ, nhất là ở thị trường tiềm năng.

Bài và ảnh: Trần Hằng