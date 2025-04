Nguồn thu từ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa đạt trên 6,1 nghìn tỷ đồng

Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt cao trong tháng 4/2025 đã góp phần nâng nguồn thu ngân sách của Chi cục Hải quan khu vực X từ đầu năm đến nay đạt trên 6,1 nghìn tỷ đồng.

Thông tin từ Chi cục Hải quan khu vực X cho biết: Trong tháng 4/2025, đã có 598 doanh nghiệp thực hiện thủ tục tại các đơn vị hải quan thuộc chi cục, với kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt gần 1,5 tỷ USD.

Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu, gồm: Đá xây dựng, clanke, dăm gỗ, xăng - dầu tái xuất, xi măng, sắt thép, sản phẩm may mặc, mây tre, cói, hàng dệt may... Trong khi hàng nhập khẩu gồm các loại máy móc thiết bị, nguyên phụ liệu may, dầu thô, nguyên phụ liệu lọc hóa dầu, than đá; sắt thép phế liệu, giấy, quặng sắt...

Tính từ đầu năm đến nay, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa thông quan qua các cửa khẩu thuộc địa bàn quản lý của Chi cục Hải quan khu vực X đạt trên 5,8 tỷ USD. Qua đó đã góp phần nâng nguồn thu ngân sách Nhà nước của chi cục đạt trên 6,1 nghìn tỷ đồng, đạt 28,4% chỉ tiêu được giao.

Trong số này, nguồn thu thuế giá trị gia tăng từ dầu thô nhập khẩu của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn chiếm chủ yếu, đạt trên 4,7 nghìn tỷ đồng.

Cũng tính từ đầu năm đến nay, đã có trên 5,3 nghìn lượt phương tiện xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu thuộc địa bàn Chi cục Hải quan khu vực X quản lý. Trong đó có trên 4,6 nghìn lượt ô tô và trên 600 lượt tàu biển.

Chi cục Hải quan khu vực X chính thức đi vào hoạt động theo mô hình mới từ ngày 15/3/2025, trên cơ sở kế thừa chức năng, nhiệm vụ của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa và Chi cục Hải quan Ninh Bình, trụ sở đóng tại TP Thanh Hóa. Chi cục có chức năng quản lý Nhà nước, tổ chức thực thi pháp luật về hải quan và các quy định khác của pháp luật có liên quan trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Ninh Bình.

