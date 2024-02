Thanh niên mồ côi, có việc làm ổn định vẫn tình nguyện nhập ngũ

Cũng như bao thanh niên lên đường nhập ngũ lần này, chàng trai mồ côi Hoàng Lương Phú sinh năm 2005 ở thôn Hưng Khê, xã Hoằng Xuân (Hoằng Hóa) luôn ý thức được trách nhiệm bản thân đối với Tổ quốc, đã tạm gác lại việc riêng, viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ để trở thành người lính Bộ đội Cụ Hồ.

Cấp ủy, chính quyền địa phương động viên thanh niên Hoàng Lương Phú (thứ 4 từ trái sang) trước khi lên đường nhập ngũ.

Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh hết sức khó khăn, không may mắn như bạn bè cùng trang lứa, cách đây 1 năm do bị ngạt khí than nên bố, mẹ Hoàng Lương Phú mất sớm, chị gái đã có gia đình riêng, anh trai đi làm xa, em sống nương tựa vào cậu và bác ruột ở gần nhà.

Vượt qua hoàn cảnh, em cố gắng tốt nghiệp THPT, rồi gác lại việc học tập lên cao để đi làm tại công ty may mặc Dehan trên địa bàn huyện với thu nhập hàng tháng gần 5 triệu đồng. Vì điều này nên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Hoằng Hóa đã tạo điều kiện cho Phú tạm hoãn nghĩa vụ quân sự năm 2024, nhưng em vẫn quyết tâm viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, viết tiếp truyền thống quê hương Hoằng Xuân kiên cường.

Chia sẻ với chúng tôi, Phú cho biết: “Với ước mơ trở thành người lính từ lúc còn nhỏ, khi viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ em chỉ mong được đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và hy vọng sẽ được phục vụ lâu dài trong môi trường quân đội. Em sẽ nỗ lực hết mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của người thân và quê hương”.

Quyết tâm lên đường nhập ngũ đợt này của Phú được tiếp thêm sức mạnh khi cấp ủy, chính quyền địa phương hết sức quan tâm, động viên. Đó chính là động lực to lớn giúp em phấn đấu trở thành quân nhân ưu tú.

Trao đổi với chúng tôi, Trưởng thôn Hữu Khánh, xã Hoằng Xuân Lương Văn Kỳ cho biết: "Phú luôn khắc phục hoàn cảnh, hăng hái tham gia các phong trào tại địa phương. Lên đường nhập ngũ đợt này, ngoài quyết tâm của bản thân thì người thân và chính quyền, các cơ quan, ban, ngành địa phương rất ủng hộ, thường xuyên quan tâm động viên. Phú là gương sáng để những thanh niên đủ tuổi lên đường nhập ngũ học tập, noi theo”.

Năm 2024, xã Hoằng Xuân được giao tuyển chọn 12 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự. Để bảo đảm tốt nguồn sẵn sàng nhập ngũ, hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã phối hợp với các cấp, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự và các chế độ, chính sách đối với quân nhân thực hiện nghĩa vụ quân sự đến cán bộ và Nhân dân trên địa bàn. Nhờ chủ động phối hợp thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, đến nay 100% công dân trúng tuyển đều có mặt tại địa phương, sẵn sàng chờ ngày nhập ngũ.

Để các thanh niên thêm yên tâm lên đường nhập ngũ, hội đồng nghĩa vụ quân sự xã tổ chức thăm, tặng quà tân binh lên đường nhập ngũ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tuyên truyền, động viên gia đình tin tưởng vào sự trưởng thành của con em mình khi được rèn luyện, trưởng thành trong môi trường quân đội.

Theo kế hoạch, năm 2024, huyện Hoằng Hóa được giao 234 chỉ tiêu nhập ngũ, trong đó quân đội 211 chỉ tiêu, công an 23 chỉ tiêu. Là huyện có truyền thống trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt chất lượng cao trong nhiều năm của tỉnh, thời gian qua ban chỉ huy quân sự huyện xác định tuyển quân là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng nên đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tất cả thanh niên tự nguyện đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự, nên hầu hết các xã, thị trấn đều đạt và vượt chỉ tiêu giao quân. Các xã, thị trấn đã gặp gỡ, động viên, tặng quà, tạo khí thế, tinh thần phấn khởi cho thanh niên lên đường nhập ngũ. Nhờ đó, những thanh niên ưu tú của huyện háo hức chờ đợi lên đường thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng của Tổ quốc.

Một mùa xuân nữa đã về và ngày hội tòng quân của tuổi trẻ đang đến rất gần. Những ngày này, cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các địa phương đang tích cực chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân. Những tâm tư giản dị, thể hiện nguyện vọng được tham gia quân ngũ với ý thức tổ chức kỷ luật tốt của những thanh niên như Phú thực sự làm chúng ta xúc động và trân trọng.

Bài và ảnh: Ngọc Lê (CTV)