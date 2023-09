Cựu thanh niên xung phong tận tâm, mẫu mực

Trung tuần tháng 8, những đợt nắng nóng vẫn kéo dài khiến ai cũng cảm thấy mệt mỏi. Thế nhưng ở xưởng may của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu may mặc Quang Phát, xã Đông Tiến (Đông Sơn) vẫn đông lao động làm việc. Đã gần giờ nghỉ trưa, nhưng cựu thanh niên xung phong (TNXP) Phạm Tá Điện vẫn niềm nở và hào hứng đợi chúng tôi đến. Ông dẫn chúng tôi đi thăm xưởng may và kể: "Người lao động làm tại xưởng chủ yếu là thanh niên nam, nữ. Trong đó có cả con em đồng đội của tôi. Các cháu làm việc rất chăm chỉ, chịu khó nên công lao động duy trì đều, thu nhập khá từ 5 đến 7 triệu đồng/người/tháng".

Cựu TNXP Phạm Tá Điện (người đứng ngoài cùng bên trái) giới thiệu sản phẩm với đại diện lãnh đạo Hội Cựu TNXP huyện, xã.

Vừa thăm xưởng sản xuất, vừa nghe cựu TNXP Phạm Tá Điện kể chuyện, chúng tôi cảm nhận rõ ở ông phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” không ngừng phấn đấu, nỗ lực vượt khó và làm điều có ích cho gia đình, xã hội.

Vào những năm 1970, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc bước vào giai đoạn quyết liệt, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Đảng và Bác Hồ kính yêu, thanh niên Điện đã hăng hái xung phong nhập ngũ vào đơn vị C2911 - N291 (P37) tại huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn) và Như Xuân. Thực hiện nhiệm vụ làm đường, bảo vệ giao thông huyết mạch vận chuyển vũ khí, lương thực vào miền Nam, phục vụ chiến đấu, trong tâm trí cựu TNXP Điện đã lưu giữ nhiều kỷ niệm đẹp không thể nào quên. Chưa khi nào thi công những tuyến đường diễn ra trong nhịp độ khẩn trương, mau lẹ như thời điểm ấy. Những tuyến đường hoàn thành trong niềm vui khôn xiết, thấm đẫm mồ hôi, máu và nước mắt của đồng đội. Hạnh phúc khi ấy của các chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi thật đơn giản là được cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, cống hiến hết mình cho Tổ quốc.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ông Điện trở về quê lập gia đình, người bạn đời vốn cùng đơn vị và cùng công tác tại một cơ quan thương nghiệp ở huyện Bá Thước. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, công tác một thời gian, ông xin nghỉ việc và bôn ba vào Nam, ra Bắc làm đủ nghề để trang trải cho cuộc sống gia đình, nuôi các con ăn học. Năm tháng qua đi, các con ông chăm chỉ học hành và trưởng thành mỗi người một phương, một nghề sinh sống.

Với suy nghĩ “trẻ xông pha, già mẫu mực”, phải luôn nêu gương cho con cháu, sống nghĩa tình, ông Điện đã định hướng và đồng hành cùng người con trai út trong công việc kinh doanh. Những năm 2019, 2020, đại dịch COVID-19 bùng phát, nghề vận tải hàng hóa gặp khó khăn, người con trai út thôi việc và dành công sức cùng với bố gây dựng lại sự nghiệp. Bao vốn liếng trong nhà và vốn huy động, ông Điện động viên con mở xưởng may tại nhà. Được sự hậu thuẫn, giúp đỡ của người thân trong gia đình, ông luôn hỗ trợ con trai út làm thủ tục pháp lý, xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư máy móc để đưa xưởng may sớm hoạt động. Với số vốn đầu tư ban đầu hơn 4 tỷ đồng, gia đình ông cải tạo đất ao làm xưởng, mua hơn 50 máy may và tuyển lao động chủ yếu là con em địa phương vào làm việc. Trong suốt thời gian bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng xưởng may của gia đình vẫn duy trì sản xuất, tạo việc làm thường xuyên cho 30 lao động và đăng ký thành lập công ty. Dự kiến, cuối năm 2023, công ty tiếp tục mở rộng cơ sở sản xuất, tạo thêm việc làm cho lao động địa phương. Hằng năm, công ty luôn trích một phần lợi nhuận ủng hộ các hoạt động văn hóa, thể thao, tặng quà hộ khó khăn ở địa phương. Một số hoạt động của tổ chức hội cựu TNXP cũng luôn nhận được sự quan tâm của cựu TNXP Phạm Tá Điện và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu may mặc Quang Phát.

Ngoài tích cực phát triển kinh tế, gia đình ông Điện đã hiến 60m2 đất để mở rộng đường cho địa phương XDNTM. Việc làm này đã tạo hiệu ứng tích cực cho nhiều hội viên và Nhân dân trong thôn, trong xã hiến đất mở đường. Nay đường thôn rộng mở, giao thương hàng hóa thuận tiện hơn.

Những việc làm ấy đã đọng lại trong cộng đồng hình ảnh người cựu TNXP sống rất nghĩa tình, giản dị và luôn sẵn lòng chia sẻ, giúp đỡ đồng đội. Ông cùng với các hội viên trong chi hội xây dựng tình đoàn kết trong tổ chức hội cũng như trong đời sống hằng ngày. Điều đáng nể phục là cựu TNXP Điện thường dạy bảo con, cháu những điều hay, lẽ phải, lấy phẩm chất đạo đức làm chuẩn mực của cuộc sống. Bản thân ông luôn nêu gương sáng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sống mẫu mực cho con cháu noi theo. Gia đình ông nhiều năm liền được công nhận là gia đình văn hóa.

Bài và ảnh: Lê Hà