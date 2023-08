Chủ tịch hội LHPN xã năng động, nhiệt huyết

Đó là chị Trương Thị Kim Soan, Chủ tịch Hội LHPN xã Thành Thọ (Thạch Thành). Là chủ tịch hội LHPN một xã đông dân, địa bàn rộng, đời sống người dân chủ yếu sản xuất nông, lâm nghiệp nên gặp nhiều khó khăn, vì thế chị Soan luôn mong muốn góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên, phụ nữ và khơi dậy nội lực trong chị em chung sức xây dựng quê hương. Với mong muốn đó, chị đã cùng với ban chấp hành hội luôn tìm các giải pháp và quyết tâm cao để thực hiện bằng được.

Chị Trương Thị Kim Soan, chủ tịch Hội LHPN xã Thành Thọ tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó.

Để giúp chị em phụ nữ giảm nghèo có hiệu quả, chị Soan cùng với ban chấp hành hội tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình hành động cụ thể, sát với tình hình và điều kiện thực tế của địa phương. Hội đã chủ động phối hợp tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho chị em, mở các lớp dạy nghề tiểu - thủ công nghiệp, chăn nuôi, giới thiệu việc làm... Hội đã huy động các nguồn vốn vay do hội ủy thác và quản lý, đến nay đạt 7,3 tỷ đồng, cho 250 lượt phụ nữ vay để phát triển kinh tế đúng mục đích, đạt hiệu quả. 7/7 chi hội trong xã đều duy trì các mô hình, hoạt động tiết kiệm theo gương Bác đạt hơn 670 triệu đồng, giúp cho 65 lượt hội viên phát triển sản xuất. Số chị em nuôi con nhỏ, lao động quá tuổi được Hội tạo điều kiện làm trong tổ may mặc tại nhà do hội thành lập. Ban đầu, tổ có 18 chị, nay tăng lên 40 chị, có thu nhập bình quân đạt 5,5 - 6,5 triệu đồng/người/tháng. Hội còn phối hợp tổ chức dạy nghề miễn phí và đảm bảo đầu ra cho bà con làm nghề thủ công đan lát trên địa bàn của xã và 6 xã lân cận.

Thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ Thạch Thành chung sức xây dựng nông thôn mới”, ban đầu gặp nhiều khó khăn do tư tưởng, tập quán nên người dân chưa thực sự đồng thuận. Để tháo gỡ, chị Soan đã cùng ban chấp hành, hội viên nòng cốt bám cơ sở, tranh thủ ý kiến của những người có uy tín trong cộng đồng để làm công tác dân vận. Nhờ đó, nhiều việc khó như hiến đất mở rộng đường, xây dựng các mô hình nhà sạch - vườn đẹp,... đã thu hút nhiều hộ tham gia, tạo sự lan tỏa. Nổi bật là xây dựng được 5,5 km đường hoa; trồng hoa cây cảnh ở khuôn viên các nhà văn hóa thôn; cây bóng mát (cau, lộc vừng, chậu hoa giấy...) dọc các tuyến đường, nhà dân. Nhiều mô hình “Nhà sạch - vườn đẹp”; “Đổi rác thải nhựa lấy quà”,... đi vào cuộc sống, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp và đặc biệt là ý thức người dân tham gia XDNTM có nhiều chuyển biến tích cực.

Để tập hợp, thu hút hội viên vào tổ chức hội, phát huy nội lực của chị em, ngoài chăm lo về đời sống vật chất, chị Soan cùng ban chấp hành hội đặc biệt chú trọng xây dựng đời sống tinh thần cho hội viên, phụ nữ qua việc phối hợp tổ chức các phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao vừa tạo được sự đoàn kết, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, vừa tạo động lực thôi thúc chị em tích cực tham gia có hiệu quả hoạt động hội, phong trào phụ nữ và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong 5 năm qua, hội đã kết nạp được 319 hội viên mới, giới thiệu 12 hội viên ưu tú kết nạp vào Đảng.

Không chỉ là cán bộ năng động, nhiệt tình, tâm huyết với phong trào phụ nữ và hoạt động hội, chị Soan còn luôn quan tâm, gần gũi, chia sẻ với hội viên phụ nữ, để chị em hội viên thực sự coi tổ chức hội là mái nhà chung. Từ đó có ý thức giữ gìn và xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Không chỉ giỏi việc hội, chị Soan còn cùng với gia đình làm kinh tế với nghề thuốc nam cho thu nhập 200 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho 8 lao động nữ thường xuyên.

Với những thành tích đã đạt được, hội LHPN xã và cá nhân chị Soan được tặng nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp, các ngành. Mới đây, chị được Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Thanh Hóa thời đại mới nhân ái, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên.

Bài và ảnh: Lê Phương