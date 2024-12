Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong học đường được huyện Nông Cống xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm giáo dục đạo đức, lối sống và hình thành ý thức, thói quen thượng tôn pháp luật cho các em học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Vì vậy, huyện giao Phòng Giáo dục - Đào tạo phối hợp với Công an huyện và các xã, thị trấn tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL tại các trường học.

Một buổi tuyên truyền, PBGDPL cho học sinh Trường THCS Thăng Long.

Cô Nguyễn Thị Tám, Hiệu trưởng Trường THCS Thăng Long chia sẻ: Trường nằm trên trục tỉnh lộ 505 có lưu lượng người, xe qua lại đông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là vào khung giờ cao điểm học sinh tới trường và tan học. Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho các em học sinh, trường thường xuyên phối hợp với công an xã tổ chức tuyên truyền về Luật An toàn giao thông; phổ biến kiến thức cơ bản về phòng, chống ma túy, tác hại của thuốc lá điện tử; bạo lực học đường; những phương thức, thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; tác hại của việc tự chế pháo, cách sử dụng pháo hợp pháp, an toàn... Các buổi tuyên truyền được tổ chức linh hoạt, đa dạng, hấp dẫn, nên các em chăm chú lắng nghe, trao đổi và trả lời câu hỏi, tình huống cụ thể mà các chú công an nêu ra.

Bên cạnh đó, nhà trường yêu cầu học sinh ký cam kết chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ có chữ ký của phụ huynh. Giáo viên chủ nhiệm các lớp tuyên truyền lồng ghép tại các buổi sinh hoạt lớp, đồng thời kết nối zalo với phụ huynh phối hợp trao đổi, nhắc nhở để con em mình hiểu, ghi nhớ và luôn “răn” bản thân giữ gìn an toàn nhất có thể khi đi đến trường.

Em Nguyễn Viết Hùng, học sinh Trường THCS Thăng Long, cho biết: Nhờ được trang bị kiến thức pháp luật mà em có ý thức hơn trong việc tham gia giao thông. Em cũng hiểu biết hơn về hiểm họa, tác hại của ma túy, nắm bắt được các phương thức, thủ đoạn, hậu quả của các loại tội phạm ma túy; nguyên nhân, sự ảnh hưởng và tác hại do bạo lực học đường gây ra; cách nhận biết những thông tin xấu độc, sai sự thật trên không gian mạng để tránh vi phạm pháp luật khi sử dụng mạng internet...

Bên cạnh việc tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho học sinh, thực hiện Công văn số 3685/UBND-VP ngày 16/10/2024 của UBND huyện Nông Cống về việc tăng cường công tác quản lý học sinh và kiểm tra việc chấp hành pháp luật của học sinh tại các trường THPT, THCS, trong tháng 11/2024 Công an huyện Nông Cống cùng công an các xã, thị trấn đã thành lập tổ công tác ra quân tổ chức tổng kiểm tra tại 36 trường, 529 lượt lớp, 20.532 lượt học sinh, 314 phương tiện, 8 hàng quán. Tại các trường, lớp học, các thành viên tổ công tác vừa thực hiện kiểm tra vừa kết hợp tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật trong tình hình mới, đặc biệt chú trọng đến loại tội phạm cố ý gây thương tích, bạo lực học đường và các hệ quả của nó. Đồng thời, nắm bắt kịp thời những mâu thuẫn manh nha dẫn đến các vụ bạo lực học đường, để từ đó có biện pháp phối hợp cùng gia đình, nhà trường tuyên truyền, giáo dục, giúp các em có thêm kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường; tự giác tu dưỡng, rèn luyện bản thân, chung tay xây dựng phong trào trường học thân thiện, học sinh tích cực...

Công an huyện Nông Cống còn phối hợp với các đơn vị trường học tăng cường công tác tuyên truyền, PBGDPL và kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, giáo viên và học sinh các trường học; đồng thời yêu cầu các trường thường xuyên tự kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ bảo đảm theo quy định, kịp thời phát hiện, khắc phục các thiếu sót, tồn tại, hạn chế nguy cơ phát sinh cháy, nổ. Xây dựng kế hoạch tổ chức thực tập các phương án chữa cháy định kỳ hằng năm theo quy định tại Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ, giúp cán bộ, giáo viên, học sinh làm quen với các điều kiện cháy và không bị động khi có cháy, nổ, tai nạn xảy ra, góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, tạo môi trường lành mạnh để các em học tập, rèn luyện và phát triển.

