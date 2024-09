Nâng cao nhận thức của giới trẻ để có sự lựa chọn sáng suốt về sức khỏe sinh sản

Thông điệp truyền thông: - Hãy chủ động sử dụng biện pháp tránh thai để không mang thai ngoài ý muốn. - Không mang thai ở tuổi vị thành niên vì tương lai, hạnh phúc của chính bạn. - Hãy lắng nghe cơ thể để lựa chọn biện pháp tránh thai phù hợp và an toàn cho chính mình. - Chủ động tránh thai, trách nhiệm không của riêng ai. - Mọi công dân đều có quyền tiếp cận các biện pháp tránh thai an toàn và hiệu quả. - Tránh thai là việc cần thiết cho sức khoẻ sinh sản và sức khoẻ tình dục. - Sử dụng biện pháp tránh thai là chìa khóa của hạnh phúc gia đình. - Biện pháp tránh thai là để tự bảo vệ sức khỏe và thực hiện các nghĩa vụ khác liên quan đến sức khỏe sinh sản. - Phá thai không phải là biện pháp tránh thai phù hợp. - Thực hiện KHHGĐ là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi cặp vợ chồng, để nuôi con khỏe, dạy con ngoan và có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. - Biện pháp tránh thai không chỉ dành riêng cho nữ giới, nam giới cũng có vai trò quan trọng trong việc tránh có thai ngoài ý muốn.