Nâng cao hiệu quả phương tiện truyền thông xã hội trong công tác tuyên truyền

Để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, một trong những nhiệm vụ trọng tâm đặt ra là sử dụng hiệu quả các phương tiện truyền thông xã hội trong tuyên truyền chính trị.

Cán bộ, đảng viên được cập nhật thông tin thời sự trong nước và quốc tế.

Bước vào thời kỳ kỷ nguyên số, việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội đã và đang trở thành một hình thức tuyên truyền chính trị rất phổ biến. Với đặc điểm thông tin nhanh, độ lan tỏa rộng, các phương tiện truyền thông xã hội đóng vai trò ngày càng quan trọng trong tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nếu được tận dụng một cách phù hợp, sẽ góp phần tạo sự đồng thuận của xã hội và thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Một số nội dung được tập trung tuyên truyền, như: các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tuyên truyền các sự kiện chính trị trong nước và quốc tế... Thông qua các nội dung tuyên truyền nhằm giúp các tầng lớp Nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; đoàn kết, tạo sự thống nhất cao trong hành động, thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ đất nước.

Ở nước ta, các phương tiện truyền thông xã hội chủ yếu được đông đảo người dân sử dụng hiện nay là facebook, zalo, instagram, twitter, tiktok... Theo thống kê, tính đến đầu năm 2024 số lượng người dùng internet tại Việt Nam vào khoảng trên 77 triệu người, chiếm khoảng 79% dân số cả nước. Số người Việt Nam sử dụng mạng xã hội vào tháng 1/2024 có 72,7 triệu người, tương đương với 73,3% tổng dân số. Từ đặc tính dễ kết nối, dễ chia sẻ, dễ tương tác, ẩn danh và nhiều người sử dụng, nên việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội trong tuyên truyền chính trị đã trở thành một kênh thông tin đa chiều có cả mặt tích cực lẫn tác động tiêu cực. Trong đó, về mặt tích cực dễ nhận thấy nhất là việc thông tin kịp thời, thuận tiện của các nền tảng xã hội đã góp phần tuyên truyền các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các phong trào thi đua yêu nước. Đáng chú ý, vận dụng hiệu quả, linh hoạt của phương tiện truyền thông xã hội, nhiều cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền và thu hút được một lượng lớn công chúng theo dõi...

Cùng với những mặt tích cực, chúng ta cũng phải đối mặt với những tác động tiêu cực do truyền thông xã hội mang lại, như: lợi dụng không gian mạng, các thế lực thù địch không ngừng xuyên tạc Chủ nghĩa Mác-Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; làm suy giảm niềm tin của các tầng lớp Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; gây hoang mang trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, trong đó trọng tâm là hiệu quả sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội trong tuyên truyền chính trị, Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh: Phải đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, sử dụng có hiệu quả các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng xã hội theo hướng thiết thực. Theo đó, cần thường xuyên cung cấp thông tin chính thống trên các phương tiện truyền thông xã hội; sử dụng diễn đàn trực tuyến để tổ chức hội thảo, tọa đàm, thông tin những thành tựu trong công cuộc đổi mới đất nước, phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; các anh hùng trong lịch sử và những tấm gương người tốt, việc tốt; chú trọng tuyên truyền, giáo dục lịch sử, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; định hướng giá trị và hệ chuẩn mực con người Việt Nam hiện nay; phê phán, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời làm tốt công tác theo dõi, nắm bắt tình hình dư luận xã hội, những vấn đề mới xuất hiện trong đời sống xã hội, gây ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm của người dân, để từ đó có những biện pháp tuyên truyền phù hợp.

Bài và ảnh: Lê Phượng