Nâng cao chất lượng bảo trì đường bộ

Thời gian qua, các đơn vị liên quan của ngành xây dựng đã thực hiện công tác quản lý, bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh nhằm kéo dài thời gian sử dụng công trình, đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường.

Đơn vị quản lý đường bộ tu sửa hệ thống kẻ vạch đường trên Đại lộ Nam sông Mã đoạn qua TP Sầm Sơn.

Hiện nay, Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông và điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng (gọi tắt là ban quản lý bảo trì) thuộc Sở Xây dựng được ủy thác quản lý 8 tuyến quốc lộ với chiều dài 873,29km và quản lý 79 tuyến đường tỉnh với chiều dài 1.690km. Hàng năm, trên địa bàn tỉnh thường xuyên chịu ảnh hưởng trực tiếp của các đợt mưa bão khiến một số tuyến đường bị sạt lở taluy, ngập lụt... hư hỏng nặng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Mặt khác, một số tuyến đường bộ hiện nay ở các địa phương trong tỉnh có quy mô nhỏ, mặt đường nhỏ hẹp, hư hỏng, xuống cấp... lại phải chịu áp lực từ lưu lượng vận tải tăng nhanh, xe tải trọng nặng...

Để công tác bảo trì đường bộ đạt hiệu quả, ban quản lý bảo trì đã thường xuyên cập nhật, thống kê hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh để phục vụ công tác quản lý và xây dựng, bảo trì. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành lang giao thông. Cùng với đó, tập trung đôn đốc các công ty quản lý, bảo trì đường bộ tích cực công tác sửa chữa định kỳ, khắc phục, sửa chữa nhằm tăng cường khả năng khai thác của các tuyến đường được phân cấp quản lý. Qua đó, công tác bảo trì thường xuyên ngày càng nâng cao, những hư hỏng nhỏ được kịp thời được sửa chữa, cơ bản mặt đường không còn ổ gà, không có vị trí lún lõm cục bộ sâu. Trên các tuyến đường không còn vật cản, cây cối che khuất tầm nhìn người tham gia giao thông, hệ thống an toàn giao thông cơ bản đầy đủ, sáng rõ, giao thông đảm bảo thuông suốt và an toàn. Các đơn vị thường xuyên duy tu, bão dưỡng hệ thống sơn vạch kẻ đường, nắn chỉnh, sơn sửa, bổ sung hệ thống an toàn giao thông.

Hiện, ban quản lý bảo trì đang thực hiện 23 gói thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường bộ với chiều dài 2.563,29km (bao gồm: 3 gói thầu trên quốc lộ, 20 gói thầu trên đường tỉnh). Đến nay, ban quản lý bảo trì đã hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến quốc lộ giai đoạn 2024-2027.

Để nâng cao chất lượng công tác bảo trì đường bộ, góp phần gìn giữ kết cấu hạ tầng giao thông, ban quản lý bảo trì đang tích cực đôn đốc các đơn vị thực hiện các gói thầu đẩy nhanh tiến độ các hạng mục bảo dưỡng trên hệ thống quốc lộ, đường tỉnh. Đồng thời, các đơn vị bảo trì đường bộ xây dựng phương án phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trên các tuyến đường. Bố trí nhân lực thường trực, kịp thời khắc phục khi có sự cố xảy ra do ảnh hưởng của mưa bão, đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn trên các tuyến đường trong mùa mùa mưa bão.

Ông Trần Nhật Thành, Giám đốc Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông và điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng, cho biết: Hiện ban đang thực hiện công tác quản lý, bảo trì các tuyến đường bộ đảm bảo duy trì các cấp đường khai thác được thông suốt, an toàn. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc áp dụng công nghệ số trong việc quản lý đường bộ cũng như áp dụng các công nghệ mới, công nghệ tiên tiến trong công tác bảo trì để nâng cao chất lượng công trình. Cùng với đó, thường xuyên tuần tra, kiểm tra bảo vệ hành lang đường, phát hiện những bất cập trong quá trình tổ chức giao thông nhằm đề xuất giải pháp khắc phục khẩn cấp, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông; phối hợp với các địa phương tuyên truyền các tầng lớp Nhân dân sinh sống dọc hai bên các tuyến đường về các hành vi vi phạm pháp luật đối với phạm vi quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Bài và ảnh: Lê Hợi