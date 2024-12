Năm 2025 thị xã Nghi Sơn phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 19% trở lên

Sáng 19/12, HĐND thị xã Nghi Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ 17, đánh giá kết quả năm 2024, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2025; xem xét, quyết định những nội dung quan trọng khác.

Toàn cảnh kỳ họp.

Năm 2024, thị xã Nghi Sơn có 23/25 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch; trong đó, tốc độ tăng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 23,56%; giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt 151.898 tỷ đồng, tăng 24,6% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 11.166 tỷ đồng, tăng 12,9%.

Các đồng chí Thường trực Thị ủy Nghi Sơn cùng đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 20 dự kỳ họp.

Tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội 17.140 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 4.039,638 tỷ đồng, vượt 142% dự toán tỉnh giao. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 60.321 tấn. Sản lượng khai thác thủy sản ước đạt 43.596 tấn.

Chương trình xây dựng NTM được quan tâm, bình quân tiêu chí xây dựng NTM toàn thị xã đạt 18,1/19 tiêu chí. Trong năm, thị xã có thêm 10 sản phẩm OCOP được đánh giá xếp hạng 3 sao, nâng tổng số sản phẩm OCOP toàn thị xã được công nhận là 35 sản phẩm.

Thị xã đã thành lập mới 182/180 doanh nghiệp; chương trình phát triển đô thị, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, cấp phép xây dựng, tài nguyên môi trường, giải phóng mặt bằng được quan tâm. Trong năm, thị xã đã hoàn thành bàn giao 390 ha tại 46 dự án, vượt kế hoạch đề ra.

Lĩnh vực văn hoá - xã hội được chú trọng, 5.927 lao động được giải quyết việc làm, vượt 19% kế hoạch. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Mai Sỹ Lân báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2024, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.

Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được, cũng như chỉ ra những hạn chế cần khắc phục, năm 2025 thị xã Nghi Sơn đề ra các chỉ tiêu chủ yếu trong phát triển kinh tế - xã hội, đó là: Tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 19% trở lên; thu nhập bình quân đầu người 72 triệu đồng; giá trị sản phẩm trên 1 ha đất sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản đạt 120 triệu/ha; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 25.000 tỷ đồng; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng 12% dự toán tỉnh giao; thành lập mới 180 doanh nghiệp; giải quyết việc làm cho 5.000 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo 81%...

Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Thế Anh phát biểu tại kỳ họp.

Để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, thị xã sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, cơ chế hỗ trợ, chương trình trọng tâm, khâu đột phá để cụ thể hóa, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; đồng thời chỉ đạo các đơn vị tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra ngay từ những ngày đầu năm 2025.

Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Trịnh Xuân Phú phát biểu tại kỳ họp.

Bên cạnh đó, thị xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng; tập trung nguồn lực cho phát triển đô thị; tăng cường quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hoá - xã hội; đảm bảo các chính sách an sinh xã hội; tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Tại kỳ họp, HĐND thị xã Nghi Sơn cũng thảo luận, xem xét, thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; quyết định kế hoạch đầu tư công năm 2025; bầu bổ sung Ủy viên UBND thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 và một số nội dung quan trọng khác.

Sỹ Thành (CTV)