Mường Lát phát huy vai trò MTTQ trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Trong những năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện biên giới Mường Lát đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đến quần chúng Nhân dân trên địa bàn. Qua đó, giúp người dân khu vực biên giới nâng cao nhận thức về pháp luật, góp phần duy trì và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ủy ban MTTQ huyện Mường Lát phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân trên địa bàn.

Thị trấn Mường Lát là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục của huyện Mường Lát, có gần 23km đường biên, 8 mốc giới tiếp giáp với cụm Mường Hằng, Sốp Hào huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (Lào) và Cửa khẩu quốc gia Tén Tằn phục vụ cho các hoạt động giao lưu kinh tế, văn hóa và quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Lào. Trong những năm gần đây, với chính sách mở cửa hội nhập kinh tế nên hoạt động đi lại thăm thân, giao lưu, trao đổi mua bán hàng hóa của người dân hai bên biên giới tương đối nhộn nhịp. Vì lẽ đó mà tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, như sử dụng, tàng trữ, buôn bán trái phép các chất ma túy; tình trạng Nhân dân qua lại biên giới trái phép thường xuyên xảy ra, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn thị trấn nói riêng và trên tuyến biên giới Việt - Lào nói chung. Nhận thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền tại khu vực biên giới, Ủy ban MTTQ thị trấn thường xuyên phối hợp với các tổ chức thành viên và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn, Công an thị trấn để tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp Nhân dân. Trọng tâm là tuyên truyền biên bản ghi nhớ hợp tác giữa thị trấn Mường Lát với cụm bản Sốp Hào và Mường Hằng, nhằm hạn chế việc người dân vi phạm hiệp định, quy chế quản lý biên giới; vận động quần chúng Nhân dân nâng cao cảnh giác, không nghe theo kẻ xấu xúi giục vượt biên, vận chuyển trái phép các mặt hàng cấm qua biên giới. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp giữa các lực lượng trong tuần tra, quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới; phát huy hiệu quả hoạt động của tổ tự quản bảo vệ đường biên, cột mốc. Từ đầu năm 2024 đến nay, Ủy ban MTTQ thị trấn đã phối hợp với các tổ chức thành viên và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn tổ chức 11 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các tầng lớp Nhân dân. Cùng với đó, tăng cường vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhất là đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ còn tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh thị trấn, qua các hội nghị trực tuyến và lồng ghép các hội nghị ở khu dân cư.

Mường Lát là huyện vùng cao biên giới, có 8 xã, thị trấn, với 88 thôn bản, khu phố. Toàn huyện có hơn 95% là đồng bào dân tộc thiểu số, với 6 dân tộc Mường, Mông, Dao, Khơ Mú, Thái và Kinh cùng sinh sống. Đồng bào các dân tộc thiểu số trong huyện có truyền thống đoàn kết, gắn bó. Ông Lò Văn Đồng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Mường Lát, cho biết: "Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền PBGDPL, hằng năm, Ủy ban MTTQ huyện Mường Lát đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền. Đồng thời, phối hợp với các tổ chức thành viên, Công an huyện, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 5 và các đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn tổ chức tuyên truyền PBGDPL cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong đó, tập trung tuyên truyền các văn bản pháp luật như: Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Tín ngưỡng tôn giáo và các luật, pháp lệnh mới ban hành. Đồng thời, lồng ghép với các hoạt động ở khu dân cư để kết hợp chuyển tải thông tin pháp luật, phổ biến các quy định, chế độ, chính sách của Nhà nước đến từng hộ gia đình và các tầng lớp Nhân dân". Cũng qua kênh MTTQ các cấp đã tạo điều kiện cho các tầng lớp Nhân dân phản ánh tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị, đề xuất và khó khăn, vướng mắc ở cơ sở đến cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, kịp thời nắm bắt, giải quyết những điều dân cần, dân mong.

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mường Lát tiếp tục nâng cao kỹ năng tuyên truyền PBGDPL cho cán bộ làm công tác mặt trận ở cơ sở các cấp, gắn với nhân rộng những mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đó, tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt hệ thống MTTQ từ huyện đến cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Mường Lát thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bài và ảnh: Tiến Đạt