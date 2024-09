Mưa lũ, ngập lụt gây ảnh hưởng đến việc cấp điện trên địa bàn tỉnh

Theo báo cáo của Công ty Điện lực Thanh Hóa, do mưa lớn kéo dài, nước sông dâng cao tại nhiều khu vực đã làm ảnh hưởng đến hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh. Tính đến 15h ngày 23/9/2024, trên lưới điện trung áp có 01 đường dây mất điện, 01 TBA bị sạt lở, 04 cột gãy đổ và 02 cột bị nghiêng; trên lưới điện hạ áp có 05 cột bị gãy đổ, 36 cột bị nghiêng đã làm gián đoạn cung cấp điện đến 4.262 khách hàng.

Mưa lớn kéo dài, nước sông dâng cao làm cột điện bị gãy đổ ảnh hưởng đến việc cấp điện cho Nhân dân.

Tại những khu vực bị ngập lụt, sạt lở, xói mòn tiếp tục được cảnh báo hệ thống lưới điện có thể sẽ còn bị sự cố bất khả kháng gây gián đoạn cung cấp điện cục bộ.

Hiện tại, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân công và sẵn sàng khắc phục các sự cố, bảo đảm các điều kiện về an toàn để sớm cấp điện trở lại cho Nhân dân.

Một TBA của khách hàng bị ngập nước.

Cùng với đó, Công ty Điện lực Thanh Hóa còn tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo khách hàng sử dụng điện an toàn mùa mưa bão. Theo đó, khách hàng sử dụng điện và Nhân dân: Không được sử dụng dây, cọc để chằng néo nhà, công trình, thuyền bè vào cột điện và trạm điện hoặc có hành vi vi phạm khoảng cách với đường dây điện gây mất an toàn cho người và gia súc, gây sự cố lưới điện; không di chuyển, đi lại bằng tàu, thuyền, bè... trong vùng ngập, lụt có đường dây điện sát với mặt nước không đảm bảo khoảng cách an toàn để tránh bị phóng điện gây tai nạn.

Kiểm tra, củng cố dây dẫn điện, cột điện sau công tơ, không để dây dẫn điện đứt ngập trong nước khi có mưa, lũ lớn; các mối nối phải chắc chắn, có bọc băng keo cách điện; vỏ dây dẫn điện không bị nứt vỡ, bong tróc; không buộc dây dẫn điện lên các bộ phận bằng kim loại của nhà xưởng, công trình kiến trúc. Tích cực phối hợp với chính quyền địa phương và điện lực sở tại tiến hành chặt, tỉa cây cối nằm trong hành lang đường dây dẫn điện. Đối với các cây cao khi chặt có nguy cơ đổ đè lên đường dây thì phải có biện pháp đảm bảo an toàn, tránh trường hợp cây đổ đè lên đường dây gây mất an toàn và sự cố đường dây.

Trường hợp bị ngập úng cần cắt nguồn điện trong gia đình (cầu dao, aptomat tổng) và không chạm vào bất cứ thiết bị dụng cụ điện nào khi tay ướt hoặc đi chân trên nền ướt... cầu dao, cầu chì, aptomat trong gia đình phải đặt nơi khô ráo đảm bảo an toàn.

Khi có mưa bão, giông sét hạn chế ra đường nhằm tránh các sự cố bất ngờ xảy ra như: Sét đánh, dây điện đứt, cột điện đổ, sứ vỡ, cây đổ, rò điện... Đặc biệt không được chạm vào cột điện, dây chằng cột điện, dây nối đất cột điện, không đứng dưới cột điện... để phòng điện giật do rò điện.

Nếu phát hiện sự cố điện do thiên tai gây ra như: Cột điện bị đổ, gãy, dây điện bị đứt không được đến gần và phải báo cho mọi người xung quanh biết. Đồng thời tìm cách cô lập, canh gác và nhanh chóng gọi điện thoại đến số điện thoại Chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc 19006769 để điện lực sở tại cắt điện, xử lý sự cố.

Nguyễn Lương